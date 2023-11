Garmin Forerunner-horloges zeggen binnenkort wanneer je een dutje moet doen

Garmin rolt Public Beta Version 17.18 uit voor verschillende Forerunner-smartwatches die een aantal nieuwe functies en updates introduceren.

De patch is beschikbaar voor de Forerunner 255 en 955 uit 2022 en de Forerunner 265 en 965 die eerder dit jaar zijn verschenen. De belangrijkste update, zoals aangegeven door Gadgets & Wearables, is de toevoeging van dutjestracking. Zoals de naam al doet vermoeden, zorgt deze functie ervoor dat smartwatches je slaapgewoontes overdag kunnen bijhouden. Er wordt zelfs aangeraden wat de beste tijd is voor een dutje en hoe lang je moet slapen.

Volgens Garmin kunnen dutjes goed zijn voor je gezondheid en je humeur. Deze functie verscheen voor het eerst op de Venu 3 en sindsdien is hij ook te vinden op andere modellen, zoals de Fenix 7-serie. In tegenstelling tot de Venu 3 kregen de Forerunners geen slaapcoach die je persoonlijk slaapadvies kan geven.

Red Shift helpt je ogen

Verder kunnen eigenaars van een Forerunner 265 of 965 de Red Shift-modus activeren om hun wijzerplaat met meer rode tinten te vullen. Blauw licht van apparaten kan je nachtzicht en je slaap verstoren, waar rood licht beter is voor je ogen. Deze functie is echter niet beschikbaar voor de Forerunner 255 of 955 omdat deze niet over een AMOLED-display beschikken.

De laatste grote update draait om de Body Battery. Zoals Gadgets & Wearables uitlegt, zal de tool laten zien hoe individuele dagelijkse gebeurtenissen zoals stressvolle situaties of rustmomenten het energieniveau van je lichaam beïnvloeden. Dit alles zal weergegeven worden met verschillende kleuren zodat je het makkelijker kan begrijpen.

Voorlopig alleen als bèta

De rest van de bèta bestaat voornamelijk uit een paar aanpassingen aan bepaalde functies voor een betere gebruikservaring. Slimme meldingen tonen nu afbeeldingen, inline skaten is toegevoegd als trainingsmodus en gebruikers kunnen kiezen voor grotere lettergroottes op het scherm. Android Central voegt eraan toe dat de Up Ahead-tool een gesproken waarschuwing zal geven wanneer gebruikers "een bocht, heuvel of water naderen" op hun route.

Wie de bèta zelf wil uitproberen, moet zich eerst aanmelden voor het Garmin Beta Software-programma. Hiervoor moet je inloggen op je Garmin Connect-account en dan het toestel kiezen dat je wilt gebruiken voor het programma. Zodra je bent ingelogd, ga je naar "Systeem" in het instellingenmenu van je Forerunner. Tik op software-update en ga dan naar controleren op updates. De bèta zou daar op je moeten wachten.