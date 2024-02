LG G4 vs Samsung S95D: welke premium OLED TV is het beste?

Alle grote tv-fabrikanten hebben in januari hun nieuwe line-up van tv's onthuld tijdens CES 2024 en natuurlijk waren ook LG en Samsung van de partij. Beide bedrijven hebben een groot aanbod binnen verschillende prijsklassen, maar de nieuwe technologieën zijn meestal het interessantst bij de premium tv's. Deze krijgen over het algemeen de beste upgrades en specs.

Dit jaar zijn de premium tv's van de twee bedrijven de LG G4 en de Samsung S95D. Welke van deze twee tv's zal het beste zijn en welke past het beste in jouw huis? Daar zullen we pas echt een uitgebreid antwoord op kunnen geven wanneer we de tv's zelf hebben kunnen testen, maar voor nu kunnen wel alvast wat voorspellingen doen.

De LG G4 is de opvolger van de LG G3 en dat was een van de beste OLED TV's van 2023. Hij leverde een redelijk hoge piekhelderheid, uitstekende gaming features en een premium design. We zijn dus ook erg benieuwd naar wat de G4 allemaal te bieden heeft. Er is in ieder geval al een verbetering beloofd voor de prestaties en de gebruiksvriendelijkheid. Het model van vorig jaar heeft de lat echter wel hoog gelegd (en de concurrentie overigens ook).

De Samsung S95D volgt in de voetstappen van de Samsung S95C. Dat was, net als de LG G3, een van de beste tv's van vorig jaar. Het was dan ook onze keuze voor de beste premium OLED TV op onze lijst van de beste tv's. De S95C is nog steeds een indrukwekkende tv met een fel, kleurrijk beeld en allerlei geweldige features, zeker voor gamers.

We kunnen misschien nog niet aangeven welke van deze twee OLED TV's we uiteindelijk zullen aanbevelen. Aan de hand van wat we tot nu al weten over de oude en nieuwe tv's, kunnen we wel al een voorspelling doen over welke de beste zal zijn, de LG G4 of de Samsung S95D.

De Samsung S95D (Image credit: Samsung )

LG G4 vs Samsung S95D: prijs en releasedatum

We hebben helaas nog geen officiële details over de prijzen of releasedata voor de LG G4 en de Samsung S95D.

We kunnen echter wel wat voorspellingen doen aan de hand van de prijzen en releasedata van vorig jaar. Zo kwam de LG G3 uit in maart 2023. We verwachten dus dat de G4 dit jaar ook rond die periode uit zal komen. Het zou kunnen dat de G4 iets prijziger wordt dankzij de verbeterde prestaties en technologieën. Hieronder hebben we toch even de prijzen van de LG G3 neergezet om je een indicatie te geven van wat je kan verwachten.

55-inch: 2.599 euro

65-inch: 3.498,99 euro

77-inch: 4.999 euro

83-inch: 7.299 euro

Hierboven zie je dus de prijzen van de LG G3-modellen. Vorig jaar kregen we echter maar vier modellen, terwijl er dit jaar bij de LG G4 ook nog een groter 97-inch model aan de line-up wordt toegevoegd. Wat de prijs daarvan zal zijn, weten we nog niet. De G-serie zit in ieder geval wel alleen onder de draadloze M-serie qua prijs, dus de LG G4 zal ongetwijfeld ook weer een van de beste OLED TV's van het merk worden.

Vorig jaar zagen we dat de prijs van de LG G3 op een gegeven moment wel enigszins begon te zakken, maar toch was de tv vrij duur vergeleken met sommige andere OLED TV's. Hij wist qua prijs wel goed te concurreren met de Sony A95L en Samsung S95C, die vergelijkbare specs hadden. Uiteindelijk gaven we in onze LG G3 review wel aan dat we vonden dat hij niet zo'n goede prijs-kwaliteitverhouding had als de Samsung S95C.

Ook voor de S95D hebben we helaas nog geen details over de prijzen. Wel kunnen we je weer een indicatie geven aan de hand van de prijzen van de S95C, die je hieronder ziet.

55-inch: 2.699 euro

65-inch: 3.599 euro

77-inch: 5.099 euro

De prijzen voor de S95D zullen waarschijnlijk weer vergelijkbaar zijn, maar ook hier wordt er wel nieuwe technologie gebruikt, waaronder Samsungs next-gen QD-OLED-paneel en een antireflectiedisplay. Dat betekent dat ook de S95D misschien iets duurder kan worden dan zijn voorganger.

LG G4 vs Samsung S95D: features

Tijdens onze demo leek de LG G4 OLED duidelijk een feller beeld te hebben dan de LG G3 OLED. (Image credit: Future)

Laten we het eerst maar even hebben over wat we tot nu toe al weten over de LG G4. De 55-, 65-, 77- en 83-inch varianten van de G4 krijgen allemaal een next-gen MLA (Micro Lens Array) OLED-paneel (de 83-inch G3 had geen MLA-paneel) en dat zal waarschijnlijk voor een mooie helderheidsboost zorgen. Het 97-inch formaat is nieuw dit jaar, maar zal niet over een MLA-paneel voorzien.

In de LG G4 (en LG M4) zit verder een nieuwe nieuwe Alpha 11-processor. LG claimt dat deze processor vier keer zo krachtig moet zijn als de Alpha 9-processor die in de nieuwe LG C4 zal zitten.

We weten ook dat de LG G4 voorzien zal zijn van de nieuwe versie van LG's webOS, net als alle nieuwe tv's van het merk die uitkomen in 2024. Deze nieuwe versie van het besturingssysteem geeft je onder andere toegang tot Quick Cards en dat zijn hubs op het homescherm van de tv die apps per categorie indelen. Zo heb je bijvoorbeeld van die Quick Cards voor sport-apps en voor gaming apps. Daarnaast is er een nieuwe Voice ID-herkenningsfeature waarmee je van gebruikersprofiel kan wisselen door middel van stembediening.

Een van de grootste problemen die we hadden met de LG G3, was dat hij niet met een standaard werd geleverd. Bij de 55- en 65-inch varianten van de G4 zal je dit jaar echter wel een standaard krijgen. De grotere modellen zullen wel weer zijn voorzien van een muurbeugel in plaats van een standaard. Dat klinkt misschien als een erg kleine upgrade, maar het is toch een redelijk belangrijk aspect als je deze tv gaat vergelijken met andere tv's.

De refresh rate van de LG G4 is iets verhoogd ten opzichte van de LG G3. Je krijgt hier nu een refresh rate van 144Hz in plaats van 120Hz. Dat is dus goed nieuws voor pc-gamers. Verder zijn er nog steeds vier HDMI 2.1-poorten en dingen zoals het LG Game Optimiser-menu, ALLM en VRR. Qua HDR-formats kan je hier HDR10, HLG en Dolby Vision verwachten.

We weten helaas nog niet zo heel veel over de nieuwe features van de Samsung S95D. Wat we inmiddels wel al weten, suggereert in ieder geval dat hij zeker een goede concurrent zal worden voor de LG G4.

De Samsung S95D maakt gebruik van de derde generatie van Samsungs QD-OLED-panelen en dit zal dan ook het helderste scherm van Samsung tot nu toe zijn. Daarnaast zal dit felle scherm een antireflectielaag hebben voor levendigere kleuren en een betere kijkervaring in felverlichte kamers.

De Samsung S95D is, net als de LG G4, een uitstekende tv voor gamers. De tv zal beschikken over Samsungs geüpdatete Game Bar 4.0 met een nieuwe AI Auto Mode. Die modus gebruikt AI om de game-instellingen aan te passen aan de hand van wat voor soort game je aan het spelen bent. We kunnen hier verder ook veel van dezelfde geweldige gaming features verwachten die ook op de S95C zaten. Denk hierbij aan dingen zoals ondersteuning voor 4K/144Hz en AMD FreeSync Premium Pro, plus toegang tot vier HDMI 2.1-poorten.

Net als bij elke andere Samsung-tv is er helaas geen ondersteuning voor Dolby Vision op de S95D, terwijl dat bij de LG G4 wel het geval is. Op de S95D is er wel ondersteuning voor HDR10+, HDR10 en HLG.

LG G4 vs Samsung S95D: beeldkwaliteit

We zagen tijdens CES 2024 een demo van de Samsung S95D en zijn indrukwekkende antireflectiescherm. (Image credit: Future)

LG Display (het gedeelte van LG dat de panelen maakt) zegt dat het next-gen MLA (Micro Lens Array) OLED-paneel in de LG G4 misschien wel een piekhelderheid van 3.000 nits kan bereiken.

We zullen nog maar moeten zien of die claim in de praktijk ook echt waar blijkt te zijn. We hebben namelijk nog niet veel tijd kunnen doorbrengen met het display van de G4, maar tijdens onze LG G4-demo merkten we wel dat beelden er erg helder en levendig uitzagen. We vonden bovendien dat de beelden enorm dynamisch waren en dat is dan wel wat we graag willen zien van een tv van dit kaliber.

Dankzij het fellere paneel en de nieuwe processor is er nu ook een Max Peak Highlighter-feature aanwezig op de LG G4. Deze feature belooft de helderheid met zo'n 150% te verhogen bij HDR-highlights ten opzichte van de conventionele (standaard) OLED-panelen, zoals die van de LG B4.

De nieuwe processor van de LG G4 brengt ook een AI Picture Pro-modus met zich mee en die modus heeft een aantal coole nieuwe features. Een van die features geeft objecten duidelijker weer op het scherm en een andere analyseert je beeld om kleuren te verbeteren aan de hand van wat de regisseur van de content in gedachten had.

De Samsung S95D zal een derde generatie QD-OLED-paneel hebben. Tijdens onze demo van de Samsung S95D waren we onder de indruk van de nieuwe antireflectielaag op het scherm. De tv stond tijdens de demo naast een simulatie van ramen, zodat Samsung kon laten zien hoeveel beter de nieuwe tv omgaat met reflecties dan een oudere Samsung-tv. We vonden de beelden op de S95D er goed uitzien, maar we hadden het gevoel dat de antireflectietechnologie hier niet zo indrukwekkend was als op MLA OLED-panelen, wat we terugzien op de LG G4.

Ook van de S95D kunnen we een verbeterde helderheid verwachten. Dit was ook al te zien tijdens onze demo, zeker bij scènes met veel contrast. Samsung vertelde ons ook dat de QD-OLED TV's van 2024 20 procent feller zal zijn dan hun tv's van 2023. De S95D kan misschien zelfs een piekhelderheid van 1.600 nits bereiken bij een 10% HDR-venster, terwijl de S95C slechts 1.400 nits wist te bereiken.

LG G4 vs Samsung S95D: geluidskwaliteit

We zagen een demo van de LG G4 tijdens CES 2024 en zijn beeldkwaliteit was fantastisch, al hadden waren er hier en daar wel wat opvallende weerspiegelingen te zien. (Image credit: Future)

Een van onze weinige kritiekpunten bij de LG G3 had te maken met zijn geluidskwaliteit. Die tv had geen slechte geluidskwaliteit, maar we vonden dat je beter kon investeren in een soundbar. Bij zo'n prachtig beeld hoort immers prachtig geluid in plaats van best oké geluid.

De nieuwe Alpha 11 AI-processor in de LG G4 moet gaan zorgen voor een virtueel 11.1.2-kanaals Dolby Atmos-geluid, terwijl de LG G3 9.1.2 kanalen had. Verder is er een nieuwe voice remastering-feature die dialogen kan isoleren en daarna kan verbeteren. Wanneer je de G4 verbindt met een premium soundbar (van LG), kan je zelfs draadloos naar lossless Dolby Atmos- en DTS-audio luisteren.

De Samsung S95C had vorig jaar een beter geluidssysteem dan de LG G3, maar we weten nog niet echt wat we qua geluidskwaliteit kunnen verwachten van de Samsung S95D. We verwachten minstens dezelfde speakeropstelling verwachten als op het model van vorig jaar. Dat zou dan een 4.2.2-kanaals geluidssysteem zijn. Dat is zeker geen slechte opstelling, want de S95C leverde al een aantrekkelijk, filmisch geluid.

LG G4 vs Samsung S95D: oordeel

Dit promotiebeeld toont een aantal van de verwachte verschillen tussen Samsungs oudere tv's en het nieuwe display met de antireflectielaag. (Image credit: Samsung )

We vonden de LG G3 eigenlijk al bijna een perfecte tv. Dat betekent dat er een grote kans bestaat dat de LG G4 een van de beste tv's van 2024 wordt als hij inderdaad allerlei verbeteringen heeft gekregen op het gebied van prestaties, beeldkwaliteit en gebruiksvriendelijkheid, zeker nu de kleinste twee modellen met een standaard worden geleverd.

Toch zal er sterke concurrentie zijn voor de G4 en niet alleen van andere merken, maar ook van andere LG-modellen. De LG C4 is misschien dan wel een middenklasse tv, maar hij heeft enorm veel upgrades gekregen ten opzichte van de LG C3 van vorig jaar. Dat model zal voor velen dan ook een betere keuze zijn (qua prijs-kwaliteit), behalve voor mensen die echt de premium prestaties van de LG G4 nodig hebben.

Dit wil niet zeggen dat de LG G4 sowieso de Samsung S95D gaat verslaan. De voorganger van de Samsung S95D, de Samsung S95C, was ook een van de beste tv's van 2023 en dat was zelfs onze keuze voor de beste premium OLED TV. We hebben nog wat meer tijd nodig met deze nieuwe tv van Samsung, maar dit nieuwe model zou best wel weer eens onze favoriete premium OLED TV van 2024 kunnen worden.