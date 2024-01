Polar vs Garmin: welke smartwatch is de beste voor jou?

Apple en Polar zijn twee gigantische namen als het aankomt op wearables en al helemaal als je actief bezig bent en zoveel mogelijk wilt sporten, wandelen, hardlopen en alles wat je maar kan bedenken.

Deze merken hebben een groot aanbod om uit te kiezen (vooral Garmin), waardoor er altijd wel iets bij zit wat je zoekt. Of je nu op zoek bent naar uitgebreide smartwatchfuncties zoals contactloos betalen en muziekopslag, of verschillende fitnessfuncties om je krachttraining en conditie beter in de gaten wilt houden, er zit sowieso iets voor jou bij.



De vraag is dan ook duidelijk: welk merk moet je kiezen? Wij hebben de zwakke en sterke punten voor de twee merken opgesomd en na dit artikel kan je dan ook een weloverwogen keuze maken of je voor een Polar gaat, of voor een van de beste Garmin-horloges.

Polar vs. Garmin: verschillende modellen

Polar is al lang actief en het merk heeft ook een groot aanbod aan verschillende sporthorloges. Deze horloges zijn in de Benelux niet altijd even populair geweest, maar het is nog steeds een goed merk als je op zoek bent naar een sporthorloge.



Polar is ook veelzijdig en je kan het sporthorloge gebruiken in combinatie met zowel Android als iOS, want Polar Flow, de applicatie die je nodig hebt om de data online te synchroniseren, is op de Google Play Store en de App Store te vinden. Dit is bijvoorbeeld niet hetzelfde als de Apple Watch Series 9 die je overduidelijk het beste kan aanschaffen als je zelf een iPhone hebt.

Er zijn nog steeds oudere versies verkrijgbaar van enkele van deze horloges, maar dit zijn de meest recente versies van de Polar-familie:

Alle Polar-horloges zijn gemaakt om te sporten, maar niet elke Polar-horloge is een volwaardige smartwatch. Je kunt dit merk het beste vergelijken met een soort uitgebreidere Fitbit. Je kunt sommige apps van derden downloaden, gebruikmaken van de Polar Flow-app, verbinding maken met fitnessapparatuur en toegang krijgen tot de nieuwe updates van Polar.

Garmin is al jarenlang een van de grootste fabrikanten van sporthorloges en GPS-tools voor allerlei outdooractiviteiten. De oorspronkelijke focus was om mensen te helpen om beter te navigeren in hun omgeving, en het merk is uiteindelijk uitgegroeid tot de de facto smartwatch op het gebied van sporten zoals hardlopen, fietsen en zwemmen.

Het bedrijf is vooral bekend om zijn speciale sporthorloges (zoals de Forerunner- en Fenix-serie) en slanke fitnesstrackers, waaronder de Garmin Fenix 7 Pro. Maar met de komst van de Garmin Venu 3 beschikt Garmin ook over een meer conventionele smartwatch. Met Garmin Instinct Crossover heeft Garmin zich ook gewaagd in de wereld van de analoge horloges, want dit unieke horloge is een mix tussen een analoog horloge en een "traditionele" Garmin-smartwatch.

Garmin werkt goed samen met Android en iOS en biedt ondersteuning voor het verzenden van data naar een uitgebreide lijst van (externe) apps. Verder heb je toegang tot de Connect IQ-winkel om extra apps, widgets, wijzerplaten en meer aan de horloges toe te voegen.

Of je nu kiest voor een van de eenvoudige fitnesstrackers of voor een horloge met meer functies, Garmin probeert de ervaring zo consistent mogelijk te houden voor al zijn toestellen. Hieronder vind je een kort overzicht van de Garmin-horloges die wij reeds getest hebben:

Polar vs. Garmin: fitnessfuncties

(Image credit: Future)

De beste Polar-horloges komen met alle standaardfuncties die je verwacht van een goed sporthorloge. Gps, tracking, sportprofielen, hartslag- en bloedzuurstofmetingen, en zelfs uniekere zaken zoals huidtemperatuurcontrole.



De Polar Vantage V3 gebruikt de nieuwe Elixir-sensor van het werk waarmee je al deze zaken accurater kan meten dankzij de geüpgradede Gen 4-versie van Polar's optische hartslagsensor.



Je hebt ook uitgebreide slaap en sporttracking waarbij het horloge jouw trainingen bijhoudt en aangeeft wanneer je het beter even rustig aan kan doen in de sportschool en wanneer je er volledig tegenaan kan gaan. Ook geeft het horloge jou een makkelijk overzicht van je slaap, vergelijkbaar met de Body Battery van Garmin.



Het monitoren van de hartslagwaarden is niet optimaal op de Polar, hoewel het sinds de vorige versies wel is verbeterd. De Vantage V3 geeft vaak hartslagwaarden die of lager of hoger waren dan een traditionele hartslagmeter. Wellicht hebben ze hierom een optie om de Polar Vantage V3 te kopen in combinatie met de Polar H10 hartslagmeter.

De smartwatchfuncties van de meeste Polar-smartwatches zijn vaak erg eenvoudig, of als je negatiever bent ingesteld, beperkt. Je kan smartphonemeldingen bekijken, van wijzerplaat wisselen en muziek afspelen via de telefoon. De horloges van Polar zijn grotendeels sporthorloges met smartwatch-trekjes, niet andersom en al helemaal geen combinatie van de twee.

(Image credit: Polar)

Garmin-horloges staan bol van de functies van sporttracking tot de Body Battery Monitor. De hoeveelheid functies die je krijgt hangt natuurlijk wel af van het apparaat en serie, maar veel functies zijn beschikbaar op alle horloges van Garmin.

Of je nu een Vivosmart of een Fenix hebt, je krijgt sowieso 24/7 activiteitentracking, constante hartslagmetingen en slaaptracking. Je krijgt ook toegang tot een aantal trackingfuncties van Garmin, zoals Move IQ en een adaptieve stappenteller, om je op een subtiele manier aan te sporen om meer te bewegen. Je kan verder ook je stress meten, ademhalingsoefeningen doen, je cyclus bijhouden en gebruikmaken van Garmins Body Battery monitor. Hiermee kan je aan de hand van je slaappatronen en hartslag kijken hoeveel energie je die dag hebt.



Sporttracking is waar Garmin echt in uitblinkt. Het merk ondersteunt talloze sporten waaronder hardlopen, fietsen, zwemmen (in een zwembad of in open water) en meer. De statistieken die Garmin bijhoudt zijn dan ook erg handig.



Sommige modellen zoals de Garmin Fenix of Forerunner 955 hebben toegang tot specifieke outdoorsportprofielen zoals skiën, klimmen en zelfs paddleboarden. Je kan tijdens outdooractiviteiten zelfs je route bijhouden met de offline kaarten op het horloge.

Hartslagmetingen staan centraal bij Garmin, zodat je meer inzicht krijgt over hoe je trainingen verlopen, hoe snel je weer herstelt en wat je inspanningsniveau is tijdens het sporten. Bij de meeste Garmin-apparaten kan je ook nog kiezen om een externe hartslagmeter te gebruiken die om je borst gaat. Dat is ook fijn als je twijfelt over de betrouwbaarheid van de sensors op de horloges.

Polar vs. Garmin: prijzen

(Image credit: Peter Hoffmann)

In Nederland en België betaal je 599 euro voor de nieuwe Polar Vantage V3. Je kan dit horloge kopen bij Polar zelf en de meeste online retailers. Gek genoeg is de normale variant van de Vantage V3 verkrijgbaar in allerlei kleuren, maar de kleur "Night Black" is alleen maar verkrijgbaar in combinatie met de Polar H10. Dit is een hartslagmeter die met behulp van een comfortabele borstband met sensor je hartslag zo nauwkeurig mogelijk meet.



Het assortiment van Garmin is natuurlijk gigantisch, maar de Garmin Forerunner 965 is het horloge dat qua specs en prijs het dichtst in de buurt komt van de Polar Vantage V3. Voor dit sporthorloge ben je 649,99 euro kwijt en in tegenstelling tot Polar is er geen versie van dit horloge waar je meer voor moet betalen.



Overigens is het een beetje raar dat je bij Polar meer moet betalen voor een ander kleurtje. Natuurlijk krijg je hier wel een externe hartslagmeter bij, maar het voelt ook een beetje dubbel. Alsof Polar zo'n weinig vertrouwen heeft in de hartslagsensor in de Vantage V3 dat ze een extern apparaat moeten toevoegen om dit gebrek op te lossen.

Garmin Venu Sq (Image credit: Garmin)

Garmin-horloges variëren in prijs, afhankelijk van de materiaalkeuze (saffierglas en titanium kosten meer), en of je een smartwatch wilt hebben die je ook kan opladen door gewoon in de zon te lopen. Garmins variëren over het algemeen tussen de 150 euro en 2000 euro.



In tegenstelling tot de horloges van Polar gaat het assortiment van Garmin ver, heel erg ver. Ben je een duiker die een complete duikcomputer in de vorm van een smartwatch nodig heeft? Dan is de Descent Mk3 van 1.249,99 euro iets voor jou. Als je een piloot bent die geavanceerde hulpmiddelen nodig heeft, dan koop je de D2 Mach 1 van 1.499,99 euro.



Het meest premium Polar horloge met de beste specs is waarschijnlijk de Polar Vantage V3 of de Polar Grit X Pro titanium en deze horloges zitten rond de 600 euro. Het assortiment van Garmin is gewoon veel uitgebreider waardoor voor elke specifieke wens er een Garmin is, terwijl Polars assortiment vooral gericht is op beginners of mensen die een paar jaar bezig zijn.

Polar vs. Garmin: batterijduur

De Polar Vantage V3 die net is uitgekomen, heeft tot nu toe de beste batterijduur van alle Polar-horloges. In de review van de Vantage V2 waren we dan ook niet te spreken met de batterijduur, want een week lang houdt die het niet vol.

De batterijduur is in de laatste jaren flink verbeterd, maar Polar staat niet bepaald bekend hierom. Daar heb je natuurlijk Garmin voor. Smartwatches zoals de Polar Pace Pro gaan ongeveer vijf dagen tot een week mee, maar de nieuwste Polar Vantage V3 heeft al flinke verbeteringen gebracht aan de bekende formule. Er is nu een grotere batterij met een capaciteit van 488 mAh, die volgens Polar tot 12 dagen meegaat in de dagelijkse horlogemodus en 61 uur in de trainingsmodus. De Vantage V3 ging bij ons een week mee met regelmatige tracking in de hoogste gps-nauwkeurigheidsmodus. Als je ervoor kiest om het scherm altijd aan te laten staan, krijg je minder dan 5 dagen en als je functies zoals gps gebruikt, gaat de batterijduur nog sneller achteruit.

Ondanks dat de batterijduur flink verbeterd is, is het nog niet mogelijk om een week of langer met je Polar-horloge te doen. Daar heb je de gespecialiseerde horloges voor nodig.



As Garmin ergens goed in is, zijn het gespecialiseerde smartwatches. Horloges zoals de Garmin Instinct Crossover kunnen met normaal gebruik makkelijk meer dan drie weken mee en als je de Solar-versie hebt nog veel langer. De standaard 47mm Fenix 7 kan ongeveer 18 dagen meegaan in de normale smartwatchmodus en heeft daarnaast nog energiebesparende opties. De grotere Fenix 7X kan bijvoorbeeld tot 90 dagen verder op een lading. Met het opladen op zonne-energie en energiebesparende opties ingeschakeld, kan hij in theorie zelfs een heel jaar meegaan zonder op te hoeven laden.

(Image credit: TechRadar)

Polar vs. Garmin: conclusie

Polar heeft zich opgewerkt als waardige concurrent van Garmin op veel gebieden. Waar Fitbit en Apple vaak steekjes laat vallen, kan de Polar Vantage V3 goed concurreren met de Garmin Forerunner 965.

Polar-horloges zijn makkelijk te gebruiken en als je een beginner tot intermediate sporter bent, zijn deze horloges meer dan genoeg voor de meeste behoeften. Toch is de hartslagmeting niet altijd perfect en kan de batterijduur beter. Wie voor een Garmin-horloge zou moeten gaan, is iemand die iets meer waarde hecht aan uitgebreidere functies voor sporttracking en een aanzienlijk langere batterijduur dan wat Polar kan bieden op dit moment.

Er zijn zo veel Garmin-horloges in het assortiment, maar of je nu kiest voor een Forerunner, Venu of een Fenix, je kunt er zeker van zijn dat ze een robuuste ervaring zullen bieden, waarbij de data over het algemeen nauwkeurig is. De smartwatchfuncties van het hele assortiment zijn nog steeds ruim voldoende, met een completere ervaring voor Android. Qua verschillende modellen kan Polar simpelweg niet tippen aan Garmin, want voor alles is er wel wat.