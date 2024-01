De Polar Vantage V3 is een grote update van de Vantage V2 en komt uit de bus als een sterk alternatief met AMOLED-scherm voor horloges als de Garmin Forerunner 965. Zonder Polars hartslagmeter laten hartslagmetingen helaas een beetje te wensen over, maar het is een fantastisch horloge dat een plaatsje verdient om de pols van elke ambitieuze hardloper.

Polar Vantage V3: review in een notendop

De Polar Vantage V3 is de update van het premium multisporthorloge van Polar dat in 2020 werd gelanceerd. We hebben dus een paar jaar moeten wachten op de opvolger en Polar heeft het wachten beloond met een aantal grote functies.

De belangrijkste toevoeging is misschien wel het nieuwe AMOLED-scherm. Polar heeft daarnaast de nieuwe Elixir-biosensor geïntroduceerd die nu bloedzuurstof, huidtemperatuur en hartslag via ECG kan meten om je te voorzien van meer statistieken. Het voegt ook offline maps en dual-band gps toe om nauwkeurigere outdoor data te kunnen leveren.

De Vantage V2 was een sterk horloge van Polar, maar met de Vantage V3 gaan de zaken een stuk beter. Hij verdient een plaatsje in onze lijst met beste hardloophorloges.

We zijn er nog steeds niet helemaal van overtuigd dat de hartslagmetingen accuraat zijn, maar de Vantage V3 is zeker een multisporthorloge dat er om de juiste redenen uitspringt.

Polar Vantage V3 review: specs

Swipe to scroll horizontally Polar Vantage V3: specs Row 0 - Cell 0 Polar Vantage V3 Prijs Vanaf 599,90 euro Afmetingen 47 x 50,8 x 14,5 mm Gewicht 57g Case/bezel Aluminium Display 1,39 inch 454 x 454 px AMOLED GPS GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Dual-Frequency Batterijduur 12 dagen / 60 uur (gps) Connectiviteit Bluetooth 5.2 Waterproof? Ja, 5ATM

Polar Vantage V3 review: prijs en beschikbaarheid

Vanaf 599,90 euro in de Benelux

Verkrijgbaar bij alle grote retailers

De Polar Vantage V3 werd aangekondigd in oktober 2023 en is momenteel direct te koop bij Polar en een grote verzameling retailers. Hij heeft een adviesprijs van 599,90 euro in Nederland en België. Met die prijs zit hij in de buurt van een van zijn concurrenten, de Garmin Forerunner 965.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Polar Vantage V3 review: design en display

Nieuw AMOLED-scherm

Zwaarder dan Vantage V2

Knoppen met fijne textuur

De Vantage V3 is het prestatiegerichte horloge van Polar, dus in tegenstelling tot de Grit-serie heeft hij een premium bouwkwaliteit, terwijl hij relatief licht en comfortabel blijft om dag en nacht te dragen.

Het horloge heeft nog steeds een case van 47 mm, net als de V2, maar is nu 14,5 mm dik vergeleken met de 13mm-case van de Vantage V2. Hij is ook zwaarder geworden en weegt nu 57 gram tegenover 52 gram. Deze veranderingen veranderen uiteindelijk niets aan de ervaring als je de V3 omdoet. Het is nog steeds een vrij strak vormgegeven horloge met een aluminium case en ring.

Het bandje dat aan de case zit, is van sportvriendelijk silicone, hoewel je dat op het eerste gezicht niet zou denken omdat Polar duidelijk heeft geprobeerd om het eruit te laten zien als een traditioneel horlogebandje. Het bandje zat wel erg strak en kan aan je haren trekken, dus of we er een fan van zijn, weten we niet. Zowel het horlogebandje als de case zijn waterdicht tot 50 meter diepte, wat betekent dat je het in water kunt gebruiken. Het is echter een achteruitgang ten opzichte van de sterkere 100 meter waterdichtheid die beschikbaar is op de V2.

Rondom die aluminium behuizing zitten vijf fysieke knoppen en ze hebben nog steeds die mooie getextureerde afwerking waardoor ze prettig in te drukken zijn, zelfs met zweterige of natte vingers. Het scherm is hier een 1,39 inch AMOLED-touchscreen met een resolutie van 454 x 454 en Gorilla Glass om het tegen krassen te beschermen. De upgrades bestaan dus niet alleen uit een kleurrijker paneel, maar ook meer schermruimte. Hoewel er een dunne zwarte rand rond de rand zit, wordt deze goed verborgen door de overwegend zwarte wijzerplaten van Polar.

Het is een geweldig AMOLED-paneel, met diepe zwarte tinten, goede maximale helderheid en we hebben geen problemen gehad om het binnen, buiten of in een zwembad af te lezen. Het scherm kan altijd aan blijven staan en de software op de V3 reageert best goed. Het is een enorme verbetering ten opzichte van zijn voorganger.

Als je het apparaat moet opladen, heeft Polar een eigen oplaadkabel die je in de poort onder de nieuwe sensor kunt klikken. Het is niet de meest betrouwbare manier en je moet er gewoon op letten dat hij niet in de weg zit van iets dat hem van zijn plaats zou kunnen stoten. Het is weliswaar magnetisch, maar het is meerdere keren voorgevallen dat de kabel loskwam tijdens het opladen.

Design score: 4,5/5

Polar Vantage V3 review: functies

Dual-frequency gps

Gratis offline maps

Elixir-sensor

De Vantage V3 neemt alles wat goed was aan de V2 en streeft naar verbeteringen op een aantal belangrijke gebieden. Op het gebied van tracking heeft Polar een gps met dubbele frequentieband geïntroduceerd om de nauwkeurigheid van outdoor tracking te verbeteren voor activiteiten zoals hardlopen. Vooral wanneer je het horloge gebruikt in de buurt van hoge gebouwen, bij slecht weer of in bossen, werkt dit nieuwe systeem opvallend nauwkeuriger. Het voegt nu ook gratis offline maps toe als aanvulling op de bestaande stapsgewijze begeleiding die wordt aangeboden door Komoot.

Er worden nog steeds meer dan 150 sportprofielen aangeboden en Polar breidt de ondersteuning voor één sport in het bijzonder uit met extra zwemdata, waaronder het automatisch detecteren van de zwemstijl.

Aan de achterkant van het horloge vind je de nieuwe Elixir-sensor van Polar, die nu in staat is om bloedzuurstof, huidtemperatuur en ECG-hartslagmetingen vast te leggen. Dit is mogelijk dankzij de geüpgradede Gen 4-versie van Polar's optische hartslagsensor.

Polar blijft uitgebreide slaap- en trainingsfuncties bieden, dus je hebt nog steeds toegang tot de inzichten van Training Load Pro en Recovery Pro. Ook de door Polar voorgestelde FitSpark dagelijkse workouts en FuelWise herinneringen voor duursporters zijn nog steeds beschikbaar. De spraakondersteuning van de Ignite 3 is toegevoegd, samen met de Work-Rest-Guide, die hartslaggegevens gebruikt om aan te geven wanneer je moet rusten tussen trainingen.

Qua smartwatchfuncties houdt Polar het opnieuw eenvoudig. Het horloge biedt de mogelijkheid om je meldingen te bekijken, van wijzerplaat te wisselen en muziek af te spelen vanaf de gekoppelde smartphone. Het toegevoegde AMOLED-scherm en de verbeterde CPU-prestaties maken deze functies wel veel prettiger.

Functies score: 4,5/5

Polar Vantage V3 review: prestaties

Nauwkeurigheid van de gps is beter

Hartslagmetingen zijn nog steeds matig

Goede batterijduur en algemene prestaties

De V3 is het premium multisporthorloge van Polar en biedt het beste wat het bedrijf te bieden heeft op het gebied van horlogefuncties. Het voegt de dual-band gps toe die Polar op de Ignite 3 introduceerde, verbetert de kaarten- en navigatiefuncties die op het Grit-outdoorhorloge geïntroduceerd werden en de nieuwe Elixir-sensor heeft als doel de nauwkeurigheid te verbeteren om de betrouwbaarheid van sport-, wellness- en slaaptracking te verbeteren.

Polar gebruikt nu dus dual-band gps, wat wil zeggen dat het horloge de L1 en L5 frequentiebanden kan gebruiken om de nauwkeurigheid te verbeteren. Het resultaat is een erg betrouwbare gps op de Vantage V3. We hebben de gps vergeleken met vergelijkbare modi van Garmin en Suunto en hoewel de gemeten afstand net iets afwijkt, was het niet zodanig veel dat het problematisch is.

Polar zegt dat het ook de zwemgegevens heeft verbeterd. Je krijgt statistieken over het snelste tempo en het gemiddelde tempo, samen met gemiddelde en maximale cadansgegevens en dat is het wel zo'n beetje als het aankomt op de zwemdata. Dan is er nog de betrouwbaarheid van die nieuwe Elixir-sensor, die een verbeterde optische hartslagsensor belooft, hoewel we niet kunnen zeggen dat de nauwkeurigheid enorm is verbeterd.

Zelfs bij trainingen in een rustig tempo leek het alsof de optische hartslagsensor lagere gemiddelde hartslagwaarden rapporteerde en dat de maximale hartslagwaarden hoger leken in vergelijking met een meer traditionele hartslagmeter. Dit is niet slecht, maar het zijn ook zeker niet de beste prestaties die we bij sporthorloges hebben gezien. Koppel bij twijfel een externe hartslagmeter.

De Elixr-sensor van Polar biedt ook nieuwe mogelijkheden voor het bijhouden van bloedzuurstof, huidtemperatuur 's nachts en ECG-metingen wanneer je je vinger gedurende 30 seconden op de bovenste knop houdt. Al deze nieuwe metingen zorgen ervoor dat je eenvoudig trends kunt bijhouden en analyseren, wat je kan helpen om te bepalen of je het rustig aan moet doen of dat je klaar bent voor een intensieve dag.

Deze inzichten werken ook samen met de uitgebreide slaaptracking van Polar, iets wat het onderscheidt van de concurrentie. Samen met de belangrijkste slaapstatistieken, informeert het horloge je over je nachtelijke huidtemperatuur en geeft het makkelijk overzicht van jouw slaap, vergelijkbaar met de Body Battery van Garmin. Cruciaal is dat de slaapgegevens enorm betrouwbaar zijn tegenover de concurrentie.

Een ander groot positief punt is dat de uitgebreide slaaptracking geen enorm batterijverbruik veroorzaakt, wat over het geheel genomen een grote verbetering is ten opzichte van de Vantage V2. Er is nu een grotere batterij met een capaciteit van 488 mAh, die volgens Polar tot 12 dagen meegaat in de dagelijkse horlogemodus en 61 uur in de trainingsmodus. De Vantage V3 ging een week mee met regelmatige tracking in de hoogste gps-nauwkeurigheidsmodus. Als je ervoor kiest om het scherm altijd aan te laten staan, krijg je minder dan 5 dagen en als je functies zoals gps gebruikt, gaat de batterijduur natuurlijk nog sneller achteruit.

Prestaties score: 4,5/5

Moet je de Polar Vantage V3 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Gelijkaardige prijs als de Garmin Forerunner 965. 4/5 Design Polar blijft trouw aan het ontwerp van de Vantage V2 en geeft hem een mooi AMOLED-scherm. 5/5 Functies De toegevoegde kaarten, gps met dubbele frequentieband en mooiere smartwatchfuncties maken enkele tekortkomingen op het gebied van hartslagmeting goed. 4,5/5 Prestaties Een verbeterde batterij, soepele software en de belangrijkste functies voor het tracken van workouts maken van de V3 een sterk horloge. 4,5/5

Koop hem als...

Je het beste Polar-sporthorloge wilt

Het toegevoegde AMOLED-display is slechts een van de nieuwe functies die dit Polars meest indrukwekkende en veelzijdige horloge maken.

Je veel data wilt voor slaaptracking

Naast betrouwbare slaapdata gaat Polar ook dieper in op het gebruik van die slaapdata om je beter te informeren over je noodzakelijke herstel.

Je een aantrekkelijk sporthorloge wilt hebben

Het aluminium ontwerp van de V3, de textuurknoppen en de vermomde zwarte rand geven het horloge van Polar een aantrekkelijk design.

Koop hem niet als...

Je een mix wilt hebben van de beste sporthorloges en smartwatches

Polar kan gewoon niet tippen aan wat Garmin en Apple bieden op het gebied van smartwatchfuncties.

Je geweldige hartslagmonitoring wilt

Er is dan wel een verbeterde hartslagsensor vergeleken met de V2, maar de nauwkeurigheid was nog steeds niet goed genoeg.

Je eenvoudige trainingsanalyses wilt

Hoewel Polar veel te bieden heeft op het gebied van trainingsfuncties, vergt het wat werk om die extra inzichten echt in de context van je trainingsbehoeften te plaatsen.

Polar Vantage V3: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Polar Vantage V3: Specifications Row 0 - Cell 0 Polar Vantage V3 Garmin Forerunner 965 Apple Watch Ultra 2 Prijs 599 euro 649,99 euro 899 euro Afmetingen 47 x 50,8 x 14,5 mm 47,1 x 47,1 x 13,2 mm 49 x 41 x 14 mm Gewicht 57g 52g 61g Case/bezel Aluminium Titanium bezel, plastic case Titanium Display 1,39 inch 454 x 454 px AMOLED 454 x 454 1,4 inch AMOLED touch 502 x 410 px poly-silicon always-on OLED Retina Display Gps Gps, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Dual-Frequency Gps, GLONASS, Galileo Ja (onbekend) Batterijduur 12 dagen / 60 uur gps Smartwatchmodus: 23 dagen, gps: 31 uur, gps + muziek: 10 uur 36 uur Connectiviteit Bluetooth Bluetooth, ANT+, WiFi Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Water resistant? Yes, 5ATM Yes, 5ATM Yes, WR100 (diveproof)

