Garmin Vivosmart 5 review

De Garmin Vivosmart 5 is een lichte, slanke fitness tracker voor iedereen die data boven stijl verkiest. Hij is lang niet zo sjiek als een Fitbit Luxe of een Inspire 2, maar maakt dat meer dan goed door een heleboel informatie en inzicht direct op je pols te brengen. Er is zelfs nog meer informatie te vinden in de Garmin Connect-app (zonder een abonnement nodig te hebben). Het ontbreken van een ingebouwde gps is jammer, maar voor het aflezen van je dagelijkse gezondheid en herstelstatistieken is de smartwatch fantastisch.

Review in twee minuten

De Garmin Vivosmart 5 is een lichtgewicht fitness tracker die het gevecht aangaat met Fitbit. Het design is niet zo opvallend als we deze vergelijken met de Fitbit Charge 5 en de Fitbit Luxe dankzij een praktisch design en zwart-wit scherm. Desondanks is het een erg doeltreffende fitness tracker die een lading statistieken direct weergeeft.

Key specs Afmeting: 19,5 x 10,7 x 217 millimeter (small), 19,5 x 10,7 x 255 millimeter (large)

Gewicht met band: 24,5 gram (small), 26,5 gram (large)

Schermtype: grayscale OLED

Gps: Nee

Sportmodi: 14 in totaal, 10 beschikbaar op horloge tegelijkertijd

Besturingssysteem: Garmin Watch OS

De meest opvallende upgrade in vergelijking met de Vivosmart 4 is het grotere scherm met hogere resolutie. Garmin maakt handig gebruik van alle extra ruimte om een indrukwekkende hoeveelheid statistieken aan te leveren, inclusief grafieken en diagrammen om trends te laten zien. Dit zie je niet vaak terug op fitness trackers van dit formaat. Ondanks het gebrek aan kleur op het scherm om verschillende data van elkaar te onderscheiden, is het duidelijk afleesbaar en makkelijk te begrijpen.

In tegenstelling tot de Fitbit Charge 5 heeft de Vivosmart 5 geen ingebouwde gps. Hierdoor is de fitness tracker afhankelijk van je smartphone om je route en tempo vast te leggen tijdens buitenactiviteiten. Het horloge kan ook de ingebouwde versnellingsmeter gebruiken om afstand en tempo te bepalen, maar dit is wel een ruwe meting en moet niet je enkele manier van meten zijn als je traint voor een event.

Alhoewel een aantal van Fitbit's beste functies (zoals geavanceerde slaap- en stress-inzichten) enkel afleesbaar zijn als je een Fitbit Premium-abonnement hebt, geeft Garmin alle inzichten en statistieken gratis via de uitstekende Garmin Connect-app. Hier vind je ook een selectie van begeleide work-outs om te volgen, plus aangepaste trainingsplannen voor fietsen en hardlopen. Je krijgt niet dezelfde hoeveelheid video's als bij Fitbits premium dienst, maar Garmin verbergt niets achter een betaalmuur.

De Garmin Vivosmart 5 lijkt erg op de Vivosmart 4, maar er zijn verschillende opvallende opfrissingen, zoals een verwisselbare band (Image credit: Future)

De Vivosmart 5 is minder vriendelijk voor beginners als we deze vergelijken met een instapmodel van Fitbit, met statistieken prominent op het scherm. Ben je daarentegen een liefhebber van data, dan is dit een aanpak waar je blij van wordt.

Deze fitness tracker is ook een goede keuze als je al een groter Garmin-sporthorloge hebt, maar deze omslachtig vindt voor dagelijks gebruik. De Garmin Connect-app ondersteunt meerdere apparaten en voegt alle data samen, ongeacht welk horloge je eerder droeg.

Prijs en releasedatum

Nu verkrijgbaar

Adviesprijs 129,99 euro

De Garmin Vivosmart 5 is op 20 april 2022 uitgebracht, ongeveer vier jaar na de Vivosmart 4. De opvolger heeft een adviesprijs van 129,99 euro.

Dit is een vrij standaard prijs voor een high-end fitness tracker. Als je echter het hardlopen serieus wilt nemen en op zoek bent naar een horloge met GPS die je ondersteunt tijdens je training, kan je voor een iets hoger prijskaartje de Garmin Forerunner 55 aanschaffen.

De Vivosmart 5 wordt bediend met een fysieke knop en touchscreen (Image credit: Future)

Batterijduur

Zeven dagen in smartwatch-modus

Vier dagen met alle sensoren en slaap-tracking ingeschakeld

De Vivosmart 5 heeft dezelfde batterijduur als de Vivosmart 4. Garmin noemt een maximum van zeven dagen in smartwatch-modus, maar het inschakelen van de SpO2-monitoring hakt er flink in. In onze tests hield de smartwatch het vier dagen en nachten uit met SpO2-monitoring 24 uur per dag ingeschakeld en daarbij het tracken van een work-out per dag. We waren in staat om de batterij van leeg naar vol op te laden in iets meer dan twee uur.

De Garmin Vivosmart 5 gebruikt dezelfde laadkabel als alle recente horloges van het bedrijf (Image credit: Future)

Design en display

Groter scherm dan de Vivosmart 4

In twee maten beschikbaar

Nieuwe fysieke knop op de voorkant

Allereerst is het goed om te weten dat de Garmin Vivosmart 5 in twee maten verkrijgbaar is: small/medium (voor polsen met een omtrek tussen de 122 millimeter en 188 millimeter) en large (voor polsen met een omtrek tussen de 148 millimeter en 228 millimeter).

Op het eerste gezicht lijken beide versies erg op de Vivosmart 4. De tracker zelf is compact en zit in een zachte siliconen horlogeband. Desondanks is bij deze opvolger de band te vervangen; buig de band een klein beetje naar achteren om de tracker eruit te halen en duw deze vervolgens in de nieuwe band. Hier heb je geen gereedschap voor nodig.

De Vivosmart 5 heeft geen aluminium omranding zoals de voorganger dit heeft, waardoor het horloge er ietwat minder stijlvol uitziet. Desondanks heeft dit vrijwel zeker geholpen met het verlichten van het design. De small/medium versie die wij hebben getest weegt slechts 24,5 gram, waardoor het een serieus lichtgewicht is.

Garmin heeft de knop met touchwerking vervangen door een fysieke knop die gemakkelijker in te drukken is wanneer je handschoenen draagt (Image credit: Future)

Garmin heeft ook de touchscreen-knop onderaan de fitness tracker vervangen door een fysieke knop. Dit lijkt misschien een ietwat vreemde keuze omdat het de strakke lijnen onderbreekt, maar het is een keuze waar we blij van worden. De Vivosmart 5 is daardoor namelijk een stuk makkelijker in gebruik wanneer je handschoenen draagt of natte handen hebt (de gadget is water-resistent voor zwemmen, maar niet voor duiken of snelle watersporten).

Op de andere zijde vind je de optische hartslag en SpO2-sensoren, naast de laadingang. De Vivosmart 5 maakt gebruik van dezelfde laadkabel als alle andere recente Garmin-apparaten en deze plug je dan ook gemakkelijk erin.

Het meest opvallende verschil tussen de Vivosmart 5 en zijn voorganger is wellicht nog het nieuwe, grotere OLED-scherm. Het sporthorloge is voorzien van een scherm met een hogere resolutie dan zijn voorganger, maar wel nog steeds in zwart-wit. Dit maakt de fitness tracker iets minder opvallend in vergelijking met de Fitbit Luxe, maar de designers bij Garmin hebben de gelimiteerde ruimte en het palet op een slimme manier gebruikt. Hierdoor kan namelijk indrukwekkend veel data op elk scherm worden getoond. In plaats van dat dit afgesneden wordt (zoals bij de Vivosmart 4 weleens voorkwam), scrollen langere teksten voorbij en kan je minimaal drie statistieken op je scherm tegelijkertijd bekijken.

De Vivosmart 5 heeft een opvallend groter scherm dan de voorganger, alhoewel deze nog steeds zwart-wit is in plaats van kleur (Image credit: Future)

De Vivosmart 5 heeft tevens een omgevingslichtsensor, welke het scherm dynamisch aanpast qua helderheid zodat het matcht met de omgeving. We zien dat deze goed werkt, maar dat het ook mogelijk is om zelf een helderheidsniveau in te stellen, de time-out-periode voordat het scherm in slaapstand gaat te wijzigen of zelfs altijd-aan-modus aan te zetten (alhoewel al deze instellingen impact hebben op de batterijduur).

Alledaags gebruik

Excellente tracken van slaap

SpO2-monitoring trekt de batterij snel leeg

Stress-monitoring gedurende de dag werkt goed

De Vivosmart 5 meet automatisch je slaap. In onze tests resulteerde dit in accurate metingen, waarbij de fitness tracker ook detecteerde wanneer we in slaap vielen en weer wakker werden. Het tracken van de slaapfases daarbij kwam overeen met wat we hebben gemeten met de Withings Sleep Analyzer. Elke ochtend ontvang je een miniverslag, met een slaapscore (gebaseerd op de lengte van je slaap en tijd gespendeerd in elke slaapfase), een klein weerbericht voor de dag en een snel overzicht van aankomende gebeurtenissen in je kalender. Je kan je slaapstatistieken gedetailleerder in de Garmin Connect-app bekijken.

Het enige nadeel is dat Garmin's slaaptracking niet met dutjes werkt. Ook als je een kort slaapje doet in de avond, is de data die 's nachts wordt vergaard niet langer bruikbaar. Dutjes worden wel (en goed) door trackers van Amazfit getrackt. We duimen dat Garmin een keer een update uitbrengt voor de slaap- en rust-algoritmes om ook dutjes te kunnen tracken.

De Garmin Vivosmart 5 trackt automatisch slaap, hartritme, beweging, ademhaling en stress (Image credit: Future)

Je kunt er ook voor kiezen om SpO2-monitoring in de nachten of 24 uur per dag aan te zetten. Dit heeft, zoals we eerder al opmerkten, een flinke impact op de batterijduur. Tenzij je specifiek bezorgd bent over zuurstofverzadiging (indien je vermoedt dat je last hebt van slaapapneu of traint op een flinke hoogte, bijvoorbeeld), is het uitschakelen van deze monitoring een verstandige keuze.

Garmin combineert data van je slaap en dagelijkse activiteiten om een ''lichaamsbatterij'' (Body Battery)-score te genereren. Net zoals Fitbits Readiness Score is dit een schatting hoeveel energie je bevat om die dag taken uit te voeren. In tegenstelling tot Fitbit's metingen laat Garmin's trackers je veranderingen door de dag heen zien en je plannen aanpassen waar nodig. Als je een zware training gepland had staan, maar je lichaamsbatterij is verlaagd, is het wellicht verstandig om het wat rustiger aan te doen en bijvoorbeeld een herstelsessie te doen.

Het is een nuttige toepassing, helemaal omdat de lichaamsbatterij-score met een knop te bekijken is op de Vivosmart 5. Er is ook een handige lijngrafiek die je laat zien hoe je score over de afgelopen uren is veranderd. Ook komt er een notitie bij kijken die je vertelt of je lichaamsbatterij ''oplaadt'' of ''leegloopt''. Het is een heleboel data om in beperkte ruimte af te lezen en vermindert de behoefte om de app op je telefoon te openen voor meer inzichten.

Het Vivosmart 5-scherm laat je huidige Body Battery-score zien. Door hierop te tikken geeft het een grafiek met je energieniveau van de afgelopen vier uur weer (Image credit: Future)

Stress-monitoring gedurende de dag is een andere behulpzame functie. In tegenstelling tot de Fitbit Sense en de Charge 5, welke stress meten door te checken op veranderingen in de elektrische geleiding van je stress, gebruikt de Vivosmart 5 een algoritme. Deze heet Firstbeat Analytics en baseert de data op variatie in het hartritme.

Het kan niet altijd het verschil vaststellen tussen fysieke en emotionele stress, maar zet zichzelf op pauze tijdens getrackte trainingen, waardoor je een redelijke meting krijgt van je mentale status. Als je spanning begint te voelen kan de Vivosmart 5 (net zoals alle recente Garmin-horloges) je door een aantal algemene, maar effectieve ademoefeningen leiden om je hartritme weer omlaag te brengen.

De Vivosmart 5 trackt je energielevel gedurende de dag, met live-updates op de fitness tracker zelf en het meten van stress via veranderingen in het hartritme (Image credit: Future)

Work-out tracking

Kan 10 trainingsmodi voor work-outs opslaan

Geen ingebouwde gps

Responsieve hartslag-monitor

Het is belangrijk om te noteren dat (net zoals de Garmin Lily van vorig jaar) de Garmin Vivosmart 5 geen ingebouwde gps heeft. In plaats daarvan gebruikt het de gps-chip van je smartphone om je tempo en route tijdens outdoor-activiteiten te bepalen. Kies je ervoor om zonder je telefoon te gaan hardlopen of fietsen, zie je alleen de basisstatistieken van je work-out aan het einde.

Er is een gigantische keuze aan verschillende sportprofielen om uit te kiezen, maar de Vivosmart 5 kan er slechts 10 tegelijkertijd opslaan. Je moet dus de tijd nemen om de activiteiten die je voorkeur hebben in de Garmin Connect-app in te stellen voordat je gaat sporten. Als dat gedaan is druk je op de knop op je horloge, selecteer je ''activiteiten'' en ben je klaar voor de start.

De Vivosmart 5 heeft niet dezelfde hartritme-monitor als andere recente Garmin sporthorloges hebben, maar het reageert desondanks vlot. De opgepikte data komen grotendeels overeen met de data die de prijzigere wearables van Garmin verzamelden (Image credit: Future)

Automatische tracking van activiteiten werkt ook goed. Je kunt kiezen hoelang de Vivosmart 5 moet wachten voordat deze begint met het opnemen.

Houd er wel rekening mee dat de fitness tracker niet met de gps van je telefoon verbindt tenzij je de work-out handmatig begint te monitoren. Je krijgt nog steeds de afstand te zien dankzij de versnellingsmeter van de wearable, maar het is minder accuraat. In een gemeten 5km hardloopsessie ontbrak 150 meter. Ook week het tempo flink af tijdens een interval trainingssessie.

De Garmin Vivosmart 5 heeft geen ingebouwde gps, dus als je je telefoon niet binnen het bereik van de bluetooth hebt, meet het enkel je tempo en afstand via de versnellingsmeter (Image credit: Future)

De Vivosmart 5 gebruikt niet dezelfde hartslagmonitor zoals recente horloges (de Fenix 7 en de Forerunner 55) dit doen. Toch bleek deze accuraat en responsief in onze intervaltrainingen. Je kunt er ook voor kiezen om je hartslag op een verbonden apparaat met ANT+-compatibiliteit weer te geven. ANT+ zit bijvoorbeeld op loopbanden (check of er een ANT+-logo op je machine zit of check de handleiding of jouw loopband deze functie heeft).

Wanneer je work-out is afgerond wordt de data vrijwel direct gedeeld met de Garmin Connect-app, mits je telefoon binnen bluetooth-bereik is. Het horloge kan data opslaan van zeven getimede activiteiten. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je steeds direct alles moet synchroniseren.

Andere handigheidjes

Geen interne muziekopslag

Apps- en bel-notificaties

De Vivosmart 5 heeft geen interne muziekopslag, maar we hadden niet anders verwacht voor een klein apparaat als deze. Je kan desondanks je horloge wel gebruiken om de muziekdienst die je gebruikt te bedienen. Daardoor hoef je niet steeds je smartphone uit je zak of sportarmband te halen tijdens het trainen als je een nummer wil overslaan.

Je kan ook geen telefoontjes plegen (daar heb je de Garmin Venu 2 Plus voor nodig). Wel kan de wearable je informeren wanneer je een belletje of bericht ontvangt via aanpasbare trillingen op je pols. Ook kan je ervoor kiezen om kleine stukjes van sms'jes, mails en app-notificaties te ontvangen. Je leest deze door op ze te tikken wanneer ze op het scherm van de Vivosmart 5 verschijnen.

Een andere handige functie is de optie om je telefoon te vinden met de Vivosmart 5 of andersom, zelfs als je telefoon het geluid uit heeft staan. Het is flink luid en heel effectief als je nog weleens wat kwijtraakt.

Bijbehorende app

Data synchroniseert vrijwel onmiddellijk

Goede gebruikservaring en makkelijk te begrijpen

Geen betaalmuren

Net zoals alle Garmin fitness trackers en sporthorloges synchroniseert de Vivosmart 5 de data met de Garmin Connect-app. De app ondersteunt meerdere apparaten. Mocht je dus een lomp gps-horloge hebben en overwegen om een Vivosmart 5 aan te schaffen om tijdens work-outs te dragen, wordt al je gezondheids- en work-out-data bij elkaar verzameld, ongeacht welk apparaat daarvoor gebruikt is.

Garmin Connect is een van de beste apps in zijn categorie. Deze laat een hele hoop data zien op een duidelijke en begrijpbare manier. Het home-scherm fungeert als dashboard, met statistieken voor de huidige dag zoals hartslag, stressniveau, lichaamsbatterij (Garmin's naam voor jouw energieniveau), menstruatiecyclus en recente work-outs. Je kan deze toevoegen, verwijderen en reorganiseren zoals je zelf wil.

Druk op een statistiek of duik in het menu van de app en ontdek zo alle data en statistieken in detail met betrekking tot je gezondheid, fitness en training.

Je hoeft geen abonnement te nemen om historische statistieken te bekijken in de Garmin Connect-app (Image credit: Future)

De gehele Garmin Connect-app is gratis. Toch is het goed om te weten dat de app veel minder work-outs met begeleiding bevat in vergelijking met Fitbit, voordat je de overstap maakt. Als je een hardloper of fietser bent waardeer je ongetwijfeld de adaptieve trainingsplannen die zijn ontworpen om bepaalde doelen te behalen (zoals een sportieve prestatie of een persoonlijk record voor een halve marathon). Er is echter geen grote catalogus aan uitlegvideo's zoals bij een Fitbit Premium-abonnement.

Welke fitness tracker het beste bij jou past is afhankelijke van welke ervaring je zoekt. Als je al tevreden bent met je huidige work-out-routine, is de datarijke Vivosmart 5 iets voor jou. Ben je op zoek naar meer inspiratie en meer een community-gevoel, is het de moeite waard om een Fitbit-abonnement te overwegen.

Alternatieven

Garmin Forerunner 55

Als je hardlopen serieus wil nemen is de Forerunner 55 een uitstekend gps-horloge voor beginners die je helpt met het verdelen van je trainingen. Je kan deze aanschaffen voor een iets hoger prijskaartje dan de Garmin Vivosmart 5. Echt waar voor je geld dus.

Lees onze Garmin Forerunner 55 review

Fitbit Luxe

Als de Vivosmart 5 wat te gewoontjes voor je is en je iets aantrekkelijkers aan je pols wilt is de Fitbit Luxe een goed alternatief. Ondanks dat deze een kleurrijk AMOLED-scherm bevat, heeft het een vergelijkbare batterijduur met de Vivosmart. Ook bevat deze alle essentiële fitness track-opties.

Lees onze Fitbit Luxe review

Koop hem als...

Je een liefhebber van statistieken bent

De Vivomove 5 draait om cijfertjes en statistieken. Het is indrukwekkend hoeveel data de interface-designers van Garmin in zo'n klein scherm hebben weten te verwerken.

Je huidige sporthorloge te lomp is

Als je huidige Garmin sporthorloge je bevalt maar deze te lomp aanvoelt voor dagelijks gebruik, kan je de Vivosmart 5 overdags dragen voor de dagelijkse data en je huidige horloge gebruiken voor work-outs. Al je data van beide fitness trackers wordt samengevoegd in de Garmin Connect-app.

Koop hem niet als...

Stijl echt meetelt

De Vivosmart 5 is een fitness tracker met meer focus op fitness in plaats van stijl. Hij is zeker niet lelijk, en in een paar seconden van bandje kunnen wisselen is handig, maar het is functioneel boven alles.