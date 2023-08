De Garmin Fenix 7 Pro blijft een krachtpatser op het gebied van outdoorhorloges en of je nu een hiker bent of de beste sporttracking-, trainings- en analysefuncties wilt die Garmin te bieden heeft, dit horloge zal je niet teleurstellen. Als je echter al een Fenix 7 hebt, kun je veel van die functies voor minder krijgen en dat extra geld bewaren voor je volgende grote avontuur.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Garmin Fenix 7 Pro: Review in een notendop

De Garmin Fenix 7 Pro is een nieuwe versie van de Garmin Fenix 7, die in het begin van 2022 werd gelanceerd. Dit is niet de eerste keer dat Garmin een Pro-versie lanceert van een horloge boordevol functies dat gericht is op liefhebbers van de buitenlucht, en het zal waarschijnlijk de leegte opvullen voordat we de Fenix 8 zien.



De Fenix 7 Pro verbetert zaken nog meer op het gebied van display en hartslagmeting en wil je nu helpen om te begrijpen hoe goed je bent uitgerust om de nodige heuvels en zware tochten te kunnen overwinnen.



De Fenix 7 was een indrukwekkend horloge en met de Pro is het nog meer van hetzelfde. Hij biedt een rijk scala aan sportprofielen, statistieken, training- en analyse-inzichten en een batterijduur die je wekenlang bij een oplader vandaan kan houden.



Het probleem met de Pro is dat veel van de grote softwarefuncties naar de oudere Fenix 7-serie zijn gegaan, waardoor de Pro-versie meer een verkoopargument is voor oudere Fenix-eigenaren en degenen die echt de nieuwste outdoorfuncties willen die Garmin te bieden heeft.

Garmin Fenix 7 Pro: Specs

Swipe to scroll horizontally Garmin Fenix 7 Pro: Specs Row 0 - Cell 0 Garmin Fenix 7 Pro (47mm) Afmetingen 47 x 47 x 14,5 mm Gewicht 78g Display 1,3 inch 260 x 260 MIP touchscreen Case Kunststof en roestvrij staal GPS GPS, GLONASS, Galileo, Multi-Frequency Batterij 22 dagen, 73 uur GPS, solar Connectiviteit Bluetooth, ANT+ enWi-Fi Waterproof Tot 100m

Garmin Fenix 7 Pro: Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Michael Sawh)

1.049 euro

Vanaf nu beschikbaar

De Garmin Fenix 7 Pro is nu direct te koop bij Garmin en bij een groot aantal andere retailers, waaronder Amazon. De huidige adviesprijs is 1.049 euro.

Garmin Fenix 7 Pro: Design en display

(Image credit: Michael Sawh)

Nieuw, helderder scherm

Zelfde robuuste vormfactor

Nieuwe zaklamp

Bij de Fenix 7 Pro gaat het er net als bij de standaard 7 om dat het een horloge is dat tegen een stootje kan, dus in tegenstelling tot Garmin's Forerunner horloges zoals de Garmin Forerunner 265, kun je een dikkere kast, sterker metaal en over het algemeen betere waterbestendigheid verwachten.



Net als de 7 is de 7 Pro verkrijgbaar in drie maten. Wij hebben de 47mm versie, die erg lijkt op de 47mm Fenix 7 wat betreft hoe het voelt om te dragen en wat je kunt verwacht qua gewicht en de ruimte die het inneemt op je pols.



Het is een kunststof kast met staal aan de achterkant en een ring van roestvrij staal. Dit zorgt ervoor dat dit horloge 79 gram weegt. Garmin koppelt het horloge aan 22mm QuickFit bandjes, zodat je het met één druk op de knop kunt verwijderen en een nieuwe kan omdoen. Het horloge is daarnaast waterdicht tot 100 meter.

De smartwatch heeft een 1,3 inch memory-in-pixel display met een resolutie van 260 x 260 pixels, dat volgens Garmin verbeterd is ten opzichte van het display van de reguliere 7. Het is iets duidelijker, maar er zit niet veel verschil in. Het is nog steeds een indrukwekkende displaytechnologie die zowel binnen als buiten goed zicht biedt en de reactiesnelheid van de touchscreenondersteuning is het beste wat je op dit moment op een sporthorloge kunt vinden. Het zal nooit zo helder zijn als het AMOLED-scherm van de Epix-serie, maar het is uitstekend om de batterijduur hoog te houden.

Boven op dat scherm ligt Garmin's PowerGlass, wat betekent dat je hier zonne-energie krijgt om de toch al hoge batterijduur die Garmin belooft een boost te geven, zolang je maar genoeg tijd in de zon doorbrengt om van de voordelen te genieten.



De 47mm en 42mm Fenix 7 Pro hebben nu ook de LED-zaklamp van de Garmin Fenix 7X, dus je hebt nu een extra lichtbron die kan worden ingeschakeld via de snelle instellingen en kan worden geconfigureerd om op te lichten wanneer je in trackingmodus bent. Het is gewoon een handige extra om te hebben als je niet naar je smartphone wilt grijpen.

Garmin gebruikt dezelfde oplaadkabel als die bij de Fenix 7. Je krijgt gewoon een mooi, goed gebouwd horloge dat niet te zwaar of te licht weegt en een scherm heeft dat groot genoeg is om je realtime statistieken op te nemen en onboard maps te bekijken.

Design score: 5/5

Garmin Fenix 7 Pro: Functies

(Image credit: Michael Sawh)

Nieuwe weer overlays voor maps

Endurance en Hill Scores nu toegevoegd

Hartslagsensor belooft verbeterde nauwkeurigheid van hartslag tijdens workouts

De Fenix 7 Pro is een outdoor horloge en stelt niet teleur met het niveau van de functies die hier worden aangeboden voor degenen die graag meer tijd buiten doorbrengen dan binnen.



Naast de belangrijkste modi zoals hardlopen, golfen, zwemmen en fietsen, zijn er de gebruikelijke outdoorprofielen in overvloed die alles dekken, van wandelen tot surfen en skiën, en je krijgt ook activiteitspecifieke statistieken voor de meeste van die profielen.

Op het gebied van navigatie heb je vooraf geladen topografische kaarten, weg- en trailkaarten en kaarten van skigebieden, met touchscreen ondersteuning om door deze kaarten te navigeren. Garmin heeft die kaartmodus verbeterd met Relief Shading om meer gedetailleerde kaarten te bieden, de mogelijkheid om een uitsplitsing van je statistieken en maps op één scherm te zien en weerinformatie zoals temperatuur te bekijken, hoewel dat niet beschikbaar is tijdens de trackingmodus. Up Ahead biedt trailrunners en fietsers ook de locatie van Points of Interest in de buurt.

Naast de uitgebreide trainingsanalyses en statistieken die je al krijgt op de Fenix 7, heeft Garmin nieuwe Endurance Scores en Hill Scores geïntroduceerd waarmee je beter kunt begrijpen of je de juiste hoeveelheid training hebt gebruikt om een heuvelachtige route aan te kunnen of om echt lang door te kunnen gaan tijdens een training of een uithoudingsevenement. Het analyseert de geschiedenis van heuvelachtige trainingen en VO2 Max schattingen om je uithoudingsvermogen en vermogen om heuvels aan te kunnen te scoren en maakt het gemakkelijk om te begrijpen of het goed of slecht is. Als iemand die laatste paar honderd meters de bergen in ging om daarna enigszins spijt te hebben, is dit een functie die erg welkom is.

Veel van de trainings- en analysefuncties van de Fenix 7 Pro worden aangestuurd door goede hartslaggegevens en Garmin heeft geprobeerd dit te verbeteren met een nieuwe optische hartslagsensor aan boord en nieuwe algoritmes om de nauwkeurigheid te verbeteren, vooral tijdens workouts.



Je hebt nog steeds de mogelijkheid om externe sensoren te koppelen en hoewel de nauwkeurigheid tijdens trainingen over het algemeen solide is, denk ik niet dat je die speciale hartslagmeter nu al moet wegdoen.

Functies score: 4,5/5

Garmin Fenix 7 Pro: Prestaties

(Image credit: Future)

Geweldige multi-band modus

Endurance en Hill Scores worden mooi gepresenteerd

Dezelfde geweldige batterijduur

Alle goede eigenschappen van de Fenix 7 zijn behouden voor de Pro. Garmin's geweldige multi-frequentie GNSS-modus, die de tracking nauwkeurigheid verbetert in ruil voor een behoorlijke hit op de batterij, presteert erg goed en Garmin's kaartondersteuning blijft de beste die je op dit moment op een horloge kunt vinden. De mix van touchscreen en knopinteractie maakt het ook gemakkelijk om door de nu meer gedetailleerde presentatie van die kaarten te navigeren.



De nieuwe Endurance- en Hill Scores zijn interessante toevoegingen aan de al rijke reeks statistieken die Garmin biedt, maar hoe betrouwbaar en nuttig ze zullen zijn voor de meeste Fenix 7 Pro gebruikers is zeker een punt van discussie. Je hebt een paar weken aan gegevens nodig om te beginnen en hoewel er wat nuttig advies wordt gegeven over deze scores, waren het geen scores die de ervaring van het gebruik van de 7 Pro drastisch veranderden ten opzichte van de gewone 7. Bovendien komen deze functies ook naar de oudere Fenix.

Iets wat gelukkig niet veranderd is met de nieuwe hardware en software functies aan boord is de batterijduur van de Fenix 7 Pro. Garmin belooft tot 22 dagen in smartwatchmodus, die kan worden versterkt door opladen op zonne-energie. Als je van plan bent om meerdere dagen op pad te gaan, kun je de beste GPS-nauwkeurigheid opofferen en kiezen voor de Expeditie-modus, waarmee je 40 dagen horloge-tijd krijgt en mogelijk nog meer als je het horloge kunt blootstellen aan voldoende zonlicht om de batterij een boost te geven.

Als je de Fenix 7 Pro als smartwatch wilt gebruiken, heeft hij dezelfde functies als het basismodel van de Fenix 7. De notificatie ondersteuning is de sterkste van die smartwatch functies en je hebt ook een goede muziekspeler en bedieningsfuncties. Je hebt Garmin Pay en toegang tot Garmin's Connect IQ Store, maar verwacht hier geen grote hoeveelheden apps. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de gebruikersinterface, voornamelijk in de workoutmodus, maar als je hoopte op meer smartwatchvaardigheden dan voorheen, dan is dat hier niet het geval.

Uiteindelijk is dit een horloge dat weken mee kan, zelfs bij regelmatig gebruik van workout tracking, mapping en smartwatchfuncties. Maak gebruik van de functies voor energiebeheer aan boord en schakel functies uit die je niet gebruikt.

Prestatie score: 4,5/5

Garmin Fenix 7 Pro: Moet ik hem kopen?

Swipe to scroll horizontally Scorekaart Categorie Opmerking Score Design Een Fenix 7 Solar met dezelfde stoere uitstraling, nu met extra zaklamp. 5/5 Functies Een enorm scala aan functies, hoewel enkele kaartwijzigingen, een hartslagmeter en een paar nieuwe statistieken de enige nieuwe dingen zijn. 4,5/5 Prestaties De batterij gaat lang mee, is krachtig en is handig in het buitenleven hoewel de nieuwe functies de ervaring niet radicaal veranderen. 4,5/5 Oordeel Een van de beste Garmin-horloges ooit, maar met een klein gebrek aan innovatie. 4,5/5

Koop hem als...

Je een kleinere Fenix wilt met zaklamp De Fenix 7 Pro brengt de zaklamp van het grotere 7X horloge naar een kleinere versie voor degenen die de voorkeur geven aan dat extra beetje licht in een kleinere behuizing.

Je een outdoorhorloge wilt met veel functies Als je een rijk scala aan trackingmodi, statistieken en de beste kaarten op een sporthorloge wilt, dan is dat wat de Fenix 7 Pro je biedt.

Je een batterij wilt die weken meegaat De Garmin Fenix 7 Pro heeft misschien meer functies toegevoegd, maar hij zorgt er nog steeds voor dat je hem minstens een paar weken kunt dragen voordat hij weer opgeladen moet worden.

Koop hem niet als...

Je al een high-end Garmin hebt Buiten de zaklamp en de nieuwe hartslagsensoren, zijn de nieuwe softwarefuncties terug te vinden op andere modellen.

Je niet geïnteresseerd bent in een robuust ontwerp Veel van de functies van de Fenix 7 Pro vind je ook terug in de goedkopere Forerunner 965, waaronder de weergave van kaarten op een kleurrijker AMOLED-scherm.

Je van een licht sporthorloge houdt Hoewel het zeker lichter is dan veel van de goedkopere outdoorhorloges, als je iets zoekt dat slank om je pols zit, zijn er betere Garmin-horloges voor jou.

Overweeg ook

Swipe to scroll horizontally Garmin Fenix 7 Pro: Specifications Row 0 - Cell 0 Garmin Fenix 7 Pro (47mm) Garmin Forerunner 265 Coros Apex 2 Pro Afmetingen 47 x 47 x 14,5 mm 46,1 x 46,1 x 12,9 mm 46,5 x 33 x 14 mm Gewicht 78 gram 47 gram 53 gram Display 1,3 inch 260 x 260 MIP touchscreen 416 x 416 px AMOLED, Corning Gorilla Glass 1,3 inch 260 x 260 px MIP display Case/bezel Kunststof en roestvrij staal Versterkt kunststof Ring van titaniumlegering GPS GPS, GLONASS, Galileo, Multi-Frequency GPS, GLONASS, GALILEO, SATIQ Multi-band GPS Batterij 22 dagen, 73 uur GPS, solar 13 dagen (20 uur GPS) 30 dagen, 75 uurGPS Connectiviteit Bluetooth, ANT+ en Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Waterproof Tot 100m Ja, 5ATM Ja, 5ATM

Garmin Forerunner 265 Een goedkoper AMOLED hardloophorloge met veel GPS-functies. Lees hier onze volledige Garmin Forerunner 265 review