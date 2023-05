Nieuwe Garmin Fenix 7 Pro en Epix Pro zijn uitgerust met LED-zaklamp en extra metingen

De Garmin Fenix 7 Pro en Garmin Epix Pro zijn officieel aangekondigd. Beide horloges beschikken over nieuwe functies, waaronder een verstelbare LED-zaklamp voor trainingen in het donker en twee nieuwe metrieken: de Hill Score en Endurance Score.

De Garmin Fenix 7 Pro en Epix Pro zijn verkrijgbaar in drie maten (42 mm, 47 mm en 51 mm) en zijn, net als hun voorgangers de Garmin Fenix 7 en Garmin Epix (Gen 2) van binnen (en van buiten, zoals je hierboven kunt zien) vrijwel hetzelfde horloge. Ze hebben allebei dezelfde titanium bezel, kleuren en maten.

De paar verschillen zijn vooral dat de Garmin Fenix 7 Pro Garmin's batterij-uitbreidende Power Glass zonnetechnologie heeft ingebouwd in zijn zuinige scherm, terwijl de Garmin Epix Pro het indrukwekkende AMOLED-scherm heeft dat te zien was op eerdere Epix-modellen en de Garmin Forerunner 265 en 965. Hoewel het scherm op de Epix scherper en helderder is, is er geen zonne-energie.

De zaklamp is ook al eerder gezien op de Fenix-serie, met name op de grote 51mm Garmin Fenix 7X Solar. In de ring van het horloge kunnen gebruikers kiezen voor een zachter rood licht om hun nachtzicht niet aan te tasten of een van de vier niveaus van helder wit LED-licht. Een opvallende stroboscoopmodus biedt extra veiligheid.

(Image credit: Garmin)

Omdat 'ie voorheen alleen beschikbaar was op het grootste, duurste model, is het goed om te zien dat de zaklamp nu beschikbaar is voor alle maten, zelfs voor de 42mm Fenix 7S Pro en 42mm Epix Pro, de horloges die wij hebben getest. Wat echter gloednieuw is, zijn de Endurance- en Hill-scores. De Hill-score is een nieuwe maatstaf op basis van vermogen die, heel eenvoudig gezegd, je vermogen om bergopwaarts te rennen meet.

Je kan de Hill-score gebruiken om een idee te krijgen van het soort kracht dat je benen gedurende korte periodes kunnen genereren. Je Endurance-score is een maatstaf voor je vermogen om langdurige oefeningen uit te voeren en gebruikt verschillende statistieken om dit te berekenen, waaronder de VO2 Max-score. Voor beide functies zijn ten minste twee weken hardloopgegevens nodig, dus meer daarover volgt pas in onze volledige review.

Er zijn een paar coole nieuwe functies zoals Up Ahead, dat automatisch controlepunten zoals hulpposten tijdens wedstrijden markeert, en extra vooraf geladen activiteitenprofielen, variërend van voetbal tot wildwatervaren. Beide apparaten krijgen bijgewerkte hartslagsensoren waarvan gezegd wordt dat ze bestaan uit "ruimtelijk diverse optische sensoren" en nieuwe topografische kaart overlays om weerpatronen aan te geven, zodat je in een oogopslag kunt zien wat er op je pad komt.

De Epix Pro-serie begint bij 949,99 euro voor het 42mm-model en 47mm-model, en 1.049,99 euro voor het grotere 51mm-model. De Fenix 7 Pro-serie begint bij 849,99 euro voor het Fenix 7S Pro 42mm-model en 47mm-model, en 949,99 euro voor de 51mm Fenix 7X Pro.

(Image credit: Future)

Garmin Fenix 7 Pro en Epix Pro: Specs

Swipe to scroll horizontally Onderdeel Garmin Fenix 7S Pro Garmin Fenix 7 Pro Garmin Fenix 7X Pro Garmin Epix Pro (42mm) Garmin Epix Pro (47mm) Garmin Epix Pro (51mm) Prijs 849,99 euro 849,99 euro 949,99 euro 949,99 euro 949,99 euro 1.049,99 euro Grootte 42mm 47mm 51mm 42mm 47mm 51mm Gewicht 63g 79g 96g 63g 78g 98g Batterij 14 dagen, 46 uur GPS, solar 22 dagen, 73 uur GPS, solar 37 dagen, 122 uur GPS, solar 10 dagen, 28 uur GPS 16 dagen, 42 uur GPS 31 dagen, 82 uur GPS Scherm 240 x 240px MIP 260 x 260px MIP 280 x 280px MIP 390 x 390px AMOLED 416 x 416 px AMOLED 454 x 454px AMOLED Waterbestendig 10ATM 10ATM 10ATM 10ATM 10ATM 10ATM

Twee geweldige horloges die nu nog beter zijn

Na de plotselinge komst van de nieuwste Garmin Forerunners dit jaar, verwachtten we dat er snel daarna een volwaardige Garmin Fenix 8 zou verschijnen. De Garmin Fenix 7 Pro en Epix Pro zijn echter in de plaats gekomen.

De samenvatting van dit alles is dat twee van Garmins beste horloges iets beter zijn geworden, met twee nieuwe metingen, een heleboel nieuwe trainingsprofielen, de LED-zaklamp van de Fenix 7X en verbeterde hartslagmeting. We weten nog niet zeker welk effect de zaklamp zal hebben op de krachtige batterijduur van het apparaat, maar de 7S Pro gaat naar verluidt 14 dagen mee in smartwatch-modus, terwijl het 51mm-model naar verluidt 37 dagen meegaat.

We zijn benieuwd welk effect Hill Scores en Endurance Scores zullen hebben op het Garmin Connect trainingsprofiel als geheel. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat al deze Training Readiness Scores, VO2 Max, opgenomen trainingen, Slaap Scores enzovoort uiteindelijk een uitgebreid beeld van de gezondheid opbouwen.

We zijn nog enthousiaster om 's nachts te gaan hardlopen met de zaklamp aan. We hebben beide horloges tot nu toe slechts kort getest, maar geen paniek, de volledige reviews komen eraan!