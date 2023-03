Dynamic Island op iPhone 15 krijgt minuscule update

We vermoeden al langer dat elke telefoon in de iPhone 15-serie het Dynamic Island van de iPhone 14 Pro zal overnemen. We horen nu dat de uitsparingen op de nieuwe telefoons niet hetzelfde zullen zijn als bij de huidige iPhones.

Volgens een tweet (opens in new tab) van de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo wordt de nabijheidssensor van de iPhone 15 geïntegreerd in het Dynamic Island zelf in plaats van eronder, zoals bij de iPhone 14 Pro (Max).

De nabijheidssensor detecteert wanneer je je iPhone tegen je oor houdt. Wanneer de sensor wordt geactiveerd, wordt het scherm uitgeschakeld, zodat je niet per ongeluk ophangt of op allerlei toetsen begint te duwen. tijdens een telefoongesprek.

IQE將取代聯亞,成為iPhone 15系列的proximity sensor的磊晶晶圓 (epi wafer) 獨家供應商。所有iPhone 15機型雖均採用與iPhone 14 Pro機型相同的動態島設計,但差別在於iPhone 14 Pro將proximity sensor放置屏下/在動態島外,而iPhone 15系列則在動態島面積幾乎沒有變化下,將proximity…March 24, 2023 See more

Zoals Kuo opmerkt, zal de nieuwe sensoropstelling waarschijnlijk niet leiden tot een wezenlijk verschil in het design of de functionaliteit van de iPhone 15 tegenover de iPhone 14 Pro. Het Dynamic Island zal wel geavanceerder worden met die extra sensor.

Het nieuws voegt verdere geloofwaardigheid aan de geruchten dat de iPhone 15 en iPhone 15 Plus inderdaad het Dynamic Island bevatten. Dat is veruit onze favoriete functie op de iPhone 14 Pro en we hopen daarom dat meer mensen er van kunnen genieten. Beide telefoons zullen naar verwachting ook de 48MP-camera overnemen.

(Image credit: Future)

Een Appletje voor de dorst

Maar voor elke premium functie die naar de reguliere iPhone 15 komt, lijken er twee gloednieuwe functie voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra (of Pro Max) te komen. Zo is het onvermijdelijk dat alleen de duurste iPhones van Apple zullen worden uitgerust met de A17 Bionic. Volgens recente lekken zou deze processor even snel kunnen zijn een MacBook met M1-processor. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus moeten het wellicht doen met de A16 Bionic.

De iPhone 15 Ultra zou tot slot een titanium frame en een periscoopcamera krijgen. Op die manier volgt Apple zijn strategie van de laatste jaren waarbij het premium features van een jaar oud naar de standaard iPhones brengt en de echt nieuwe features bewaart voor de nieuwe Pro-versies.