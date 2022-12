Design iPhone 15 kan grotendeels hetzelfde blijven

Niet zo lang geleden hoorden we geruchten over een verfrissend, nieuw ontwerp voor de iPhone 15. Zo zouden de gebogen randen van de iPhone 11 terugkeren in plaats van de hoekige, platte randen. Dat nieuwe ontwerp lijkt echter niet zo vast te staan als we aanvankelijk dachten.

Dat wil niet zeggen dat het eerdere lek onjuist was, maar volgens het redelijk betrouwbare LeaksApplePro, dat met Forbes (opens in new tab) sprak, wordt de overstap naar gebogen randen "sterk overwogen". Het is dus nog niet zeker.

Forbes merkt op dat het ontwerp van een nieuwe iPhone normaal gesproken al klaar zou zijn, dus deze onzekerheid is vreemd. Het zou te maken kunnen hebben met de huidige onzekerheid binnen de toeleveringsketen van Apple, waardoor een ontwerpwijziging moeilijker zou zijn dan normaal.

LeaksApplePro had ook commentaar op de recente claim dat bepaalde versies van de iPhone 15 titanium zullen gebruiken. Ze verduidelijkten dat het alleen de zijkanten zullen zijn die titanium gebruiken, wat al grotendeels werd verwacht. Draadloos opladen is namelijk niet mogelijk met een metalen achterkant.

Alle informatie die we nu vernemen over de iPhone 15 blijft sowieso erg onzeker. De nieuwe reeks telefoons van Apple wordt pas in september 2023 verwacht.

Wellicht geen titanium voor elke iPhone

Bovenstaande lekken zijn, wat ons betreft, geloofwaardig. Het titanium zullen we vermoedelijk alleen bij de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra terugzien vanwege de hoge prijs van het materiaal. De basis iPhone 15 behoudt mogelijk het aluminium van de iPhone 14.

Ten minste één bron heeft specifiek gezegd dat alleen de duurste iPhones titanium krijgen. Andere bronnen zijn daarentegen minder specifiek. De gebogen zijkanten zouden wel voor alle versies van de iPhone 15 zijn... als die er ook echt komen.

Apple zou het ontwerp wel wat kunnen opfrissen, vooral bij de basismodellen, die dit jaar geen echte veranderingen hebben gekregen. De hoekige, platte zijkanten gaan inmiddels al drie generaties mee en kunnen daarom wel een update gebruiken.