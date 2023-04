iPhone 15 Pro renders tonen nieuwe knoppen, camera's en meer

De geruchtenmolen over de iPhone 15 draait helemaal door de voorbije weken. Nu zien we een reeks renders die ons de beste blik op de iPhone 15 Pro tot nu toe geven.

Volgens nieuwe CAD-bestanden die door 9to5Mac (opens in new tab) zijn gedeeld, zal de iPhone 15 Pro inderdaad een ronder ontwerp hebben dan de iPhone 14 Pro, evenals dunnere randen en een USB-C-poort. Een Apple Watch Ultra-achtige actieknop is ook zichtbaar op de nieuwe renders. Dat bevestigt de geruchten dat Apple de traditionele muteknop op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra zal vervangen.

Het meest interessante aspect is de afwezigheid van aanraakgevoelige volume- en powerknoppen. De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra zouden volgens geruchten aanraakgevoelige knoppen krijgen. Die knoppen kan je niet meer fysiek indrukken, maar trillen wanneer je ze aanraakt.

Ondanks de vele geruchten over deze knoppen enkele maanden terug, zien we sinds kort vooral geruchten dat Apple vasthoudt aan fysieke knoppen. Sommige leakers blijven optimistisch over de aanraakgevoelig knoppen, maar onderstaande renders suggereren ook dat de iPhone 15 bij het oude ontwerp blijft.

Image 1 of 4 iPhone 15 Pro render (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra renders (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra renders (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra renders (Image credit: 9to5Mac)

De iPhone 15 Ultra, die de Pro Max-versie zou vervangen, volgt het ontwerp van de Pro. Het enige verschil is het grotere camerablok. Dat heeft een reden, want volgens nieuwe geruchten krijgt de iPhone 15 Ultra een telefotocamera met variabele zoomlens en de grootste hoofdsensor die ooit in een iPhone is gebruikt. Op dit moment lijkt het erop dat de iPhone 15 Ultra zich vooral met zijn camera's zal onderscheiden van de Pro-variant.

Image 1 of 3 Previous iPhone 15 Pro renders obtained by 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac) Previous iPhone 15 Pro renders obtained by 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac) Previous iPhone 15 Pro renders obtained by 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac)

Opvallend is dat deze renders bijna perfect overeenkomen met de iPhone 15 Pro CAD-ontwerpen die 9to5Mac eerder van dezelfde bron heeft verkregen (zie hierboven). Het enige verschil tussen de twee reeksen renders is de afwezigheid van aanraakgevoelige knoppen. Dat laatste past bij het andere nieuws dat we hierover horen.

Onthoud tot slot dat dit CAD-renders zijn die op geen enkele manier gelinkt zijn aan Apple zelf. Wel worden CAD-ontwerpen gewoonlijk een paar maanden voor de lancering van een nieuwe telefoon aan fabrikanten van hoesjes gegeven. Aangezien we over iets meer dan vier maanden de iPhone 15 verwachten, lijkt die tijdlijn hier te kloppen.