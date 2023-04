iPhone 15 Ultra krijgt misschien grote camera upgrade om te concurreren met de Galaxy S24 Ultra

Vorige week schreven we nog over hoe de Samsung Galaxy S24 Ultra's zoommogelijkheden zijn voorsprong op Apple’s iPhones nog verder zou vergroten, maar een nieuw gerucht geeft nu aan dat de iPhone 15 Ultra zijn eigen camera-upgrade zal krijgen om de strijd aan te kunnen gaan met Samsung's volgende flagship.

Volgens de bekende Apple-leaker Revengus (opens in new tab) zal de iPhone 15 Ultra verschijnen met een telefotocamera met een variabele zoomlens. Het toestel zou dan, als we de geruchten over beide toestellen kunnen geloven, dezelfde cameraopstelling hebben als Samsung Galaxy S24 Ultra.

De Samsung Galaxy S23 Ultra, onze keuze voor de beste smartphone die momenteel op de markt is, beschikt al over twee telefotocamera's, maar zijn opvolger zal naar verwachting de 3x en 10x lenzen vervangen door één telefotosensor met een variabel systeem dat automatisch optisch tussen deze zoomfactoren kan wisselen (dus ook alle waarden tussen 3x en 10x). De iPhone 14 Pro Max kan daarentegen alleen optisch zoomen tot 3x. Elk soort variabele zoomlens op de iPhone 15 Ultra zou dan ook een redelijk grote stap zijn voor Apple.

iPhone 15 Pro max,Same image sensor as its predecessorTelephoto camera with variable zoomApril 15, 2023 See more

Variabele, optische zoomcamera's zijn erg zeldzaam momenteel op de smartphonemarkt. In ons eerdere artikel over deze twee aankomende toestellen en hun camera's merkten we ook al op dat de Sony Xperia 1 IV over een variabele telefotocamera beschikt. Die camera kan echter maar wisselen tussen 3,5x en 5,2x zoom. Als Samsung én Apple dus variabele zoomlenzen (met een groter bereik) toe gaan voegen aan hun aankomende flagships, dan kan onze lijst van de smartphones met de beste camera ook wel eens flinke veranderingen ondergaan.

Het gaat hier natuurlijk nog om geruchten, dus zoals altijd: neem ze met een korreltje zout. We hebben namelijk recentelijk enorm veel iPhone 15-geruchten gehoord, zoals het nieuws dat de iPhone 15 Pro misschien 'solid-state'-knoppen zou krijgen, en veel van deze geruchten zijn binnen een paar dagen al bevestigd en ontkend.

Het zou ons inmiddels niet meer verrassen als er morgen ineens weer een nieuw gerucht verschijnt, dat juist weer tegen dit gerucht over de iPhone 15 Ultra met een variabele zoomlens in gaat. Hoe dan ook, de kans bestaat dus en dat maakt het al interessant om te zien wat er precies gaat gebeuren.

iPhone 15 Ultra: Wat kunnen we verder verwachten?

De iPhone 15 Ultra zal naar verwachting de plaats van de iPhone 15 Pro Max innemen in de Apple's aankomende line-up. (Image credit: Apple)

Wat voor features kunnen we nog meer verwachten op de iPhone 15 Ultra? Nou, ten eerste hebben we gehoord dat het apparaat in ieder geval meer geavanceerde beeldverwerkingsmogelijkheden krijgt dan de iPhone 15 Pro.

Qua design hebben onofficiële iPhone 15 Ultra-renders al gehint naar een USB-C-poort, een camerablok dat iets minder uitsteekt en een meer afgeronde behuizing dan de iPhone 14 Pro Max. De smartphone zou eventueel ook een titanium behuizing krijgen (dit materiaal is over het algemeen sterker en lichter dan het roestvrij staal dat op de huidige iPhone-modellen wordt gebruikt.

Ondanks het feit dat ze dezelfde processor zulle gebruiken, zal de iPhone 15 Ultra volgens geruchten toch krachtiger worden dan de iPhone 15 Pro. Zo zegt één bron bijvoorbeeld dat de software op de Ultra de telefoon niet zo veel zou beperken als bij het Pro-model. De enige echte reden waarom de software de smartphone zou kunnen beperken, is om ervoor te zorgen dat het toestel niet oververhit raakt. Dat suggereert dus ook dat de iPhone 15 Ultra misschien een beter koelingssysteem krijgt.

We houden in ieder geval al de nieuwste iPhone 15 Ultra-geruchten in de gaten, dus blijf TechRadar in de gaten houden in de aanloop naar het iPhone-onthullingsevenement later dit jaar.