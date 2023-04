Samsung Galaxy S24 Ultra komt met verbeterde zoom en vergroot voorsprong op iPhone

Naast de nieuwe 200MP-camera heeft Samsung niet veel verbeterd aan de camera's van de Samsung Galaxy S23 Ultra. Een nieuw lek suggereert dat de Samsung Galaxy S24 Ultra wel veel grotere verbeteringen zou krijgen.

Volgens leaker @Tech_Reve (opens in new tab) zal de Samsung Galaxy S24 Ultra slechts één telefotocamera hebben in plaats van twee. Dat klinkt misschien als een downgrade, maar blijkbaar vervangt Samsung de 3x en 10x zoomcamera's door een variabele zoomlens die van 3x tot 10x kan bewegen.

Dat betekent dat er ook optisch kan worden ingezoomd op niveaus tussen 3x en 10x, zoals 5x. Momenteel heeft de Galaxy S23 een vaste zoom op twee verschillende afstanden. Als je nu bijvoorbeeld een foto met 5x zoom wil nemen, dan wordt digitale zoom gebruikt en dat zorgt voor kwaliteitsverlies. Met een continue zoom verdwijnt dit probleem.

In feite hebben maar weinig telefoons een variabele optische zoom. De Sony Xperia 1 IV heeft dat wel, maar alleen tussen 3,5x en 5,2x. Als Samsung dit voor elkaar krijgt, ligt zijn zoomtechnologie waarschijnlijk lichtjaren voor op de concurrentie. Op dit moment staat Samsung al voor op Apple qua zoom en deze upgrade zou die voorsprong alleen maar groter maken.

200MP with new technologyWorld's first 17nm process image sensorNanophotonics, electrode integration https://t.co/K1hGRUBhsrApril 14, 2023 See more

Maar hoewel de formulering van de tweet suggereert dat je op alle niveaus tussen 3x en 10x optisch kunt inzoomen, is het mogelijk dat ze gewoon bedoelen dat je met één lens kunt kiezen tussen 3x en 10x zoom. In dat geval is het geen grote upgrade.

In ieder geval is dat niet de enige verbetering die @Tech_Reve heeft genoemd. De Samsung Galaxy S24 krijgt naar verluidt een nieuwe chipset in de vorm van de Snapdragon 8 Gen 3 ofwel de Exynos 2400 die Samsung zelf ontwikkelt. De Snapdragon 8 Gen 3 lijkt hier de meest logische optie (opens in new tab), terwijl de Exynos 2400 eerder voor de Galaxy S24 FE lijkt te zijn.

Minder spannend is dat de Samsung Galaxy S24 Ultra dezelfde 200MP ISOCELL HP2 hoofdsensor (opens in new tab) zal hebben als de S23 Ultra, terwijl de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus dezelfde 50MP ISOCELL GN3 sensor zullen hebben als de huidige modellen. Dat duo zou dan al voor het vijfde jaar op rij dezelfde 50MP-camera gebruiken.

Eindelijk nieuwe camera's op de Galaxy S25

Dit uitgebreide Samsung Galaxy S24 lek was nog niet genoeg voor @Tech_Reve, want er zijn ook details gedeeld over de Samsung Galaxy S25. Blijkbaar zal de 50MP hoofdcamera van Samsung Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus met pensioen gaan en vervangen worden door een nieuwe Sony sensor (opens in new tab).

Verder krijgt de Samsung Galaxy S25 Ultra naar verluidt een nieuwe 200MP sensor met nieuwe technologie. Hier wordt dan weer over de Snapdragon 8 Gen 4 of Exynos 2500 gesproken als mogelijke chipsets.

Vooral de info over de Samsung Galaxy S25 nemen we tot slot niet al te serieus. Deze leaker heeft in het verleden correcte details gedeeld, maar deze telefoon verwachten we pas over twee jaar. De geruchten over de nieuwe telefotocamera van de Galaxy S24 Ultra zien we daarentegen bij meerdere bronnen.