iPhone 15 Pro leak: nieuwe knoppen lijken heel veelzijdig te worden

We weten inmiddels bijna zeker dat de iPhone 15 Pro gebruik zal gaan maken van 'solid-state'-knoppen (geen fysieke knoppen) voor volumeregeling en het aan- en uitzetten van het toestel. Nu zijn we ook meer te weten gekomen over hoe deze touchpanelen misschien gaan werken, zeker wanneer de telefoon uitstaat.

In een nieuw MacRumors-forumbericht (opens in new tab) heeft een anonieme leaker geclaimd dat er een nieuwe microprocessor zal worden gebruikt om de solid-state-knoppen op de iPhone 15 Pro aan te drijven. Deze microprocessor moet er onder andere voor zorgen dat aanrakingen ook worden gedetecteerd als het toestel uitstaat en zal volgens geruchten ook dienen als vervanger voor de 'Super Low Energy Mode', die momenteel op de iPhone 14 Pro wordt gebruikt om apps zoals 'Zoek mijn' en 'Apple Pay' te laten functioneren met bijna geen batterijverbruik.

Dat is goed nieuws voor de Apple-fans die wat sceptischer waren over de werking van deze mogelijke solid-state knoppen op de iPhone 15 Pro. Deze nieuwe touchpanelen zouden aanrakingen zoals tikken, ingedrukt houden en een "versie van Apple’s 3D Touch” moeten kunnen detecteren en onderscheiden, zelfs als de batterij helemaal leeg is of het toestel gewoon uitstaat.

De aanwezigheid van deze nieuwe microprocessor betekent als het goed is ook dat deze knoppen niet afhankelijk zijn van het functioneren van iOS. Als het besturingssysteem op je iPhone 15 Pro dus bijvoorbeeld blijft hangen en je een harde reset moet uitvoeren, dan zou dat nog steeds mogelijk moeten zijn.

Volgens de eerder genoemde leaker, die blijkbaar dezelfde persoon zou zijn als de leaker die als eerste voorspelde dat de iPhone 15 en iPhone 15 Plus zullen beschikken over Apple’s 'Dynamic Island', wordt deze nieuwe microprocessor momenteel nog getest met én zonder 'Taptic Engine'-feedback. Daarnaast zou de chip dus ook verantwoordelijk worden voor het regelen van de 'Zoek mijn'-functie, Bluetooth, en betalingen voor reizen met het openbaar vervoer via Apple Pay op de iPhone 15 Pro.

Dezelfde leaker claimt dat elk model van de iPhone 15-serie zal beschikken over het Dynamic Island (Image credit: Apple)

Deze bron claimt ook dat deze minuscule chip ervoor gaat zorgen dat je het geluid op de iPhone 15 Pro sneller harder of zachter kan zetten aan de hand van hoeveel druk je uitoefent op de solid-state-knoppen. Het kan echter ook nog zo zijn dat je de volume kan bedienen door gewoon naar beneden of naar boven te swipen over de knoppen. Apple heeft volgens dit gerucht nog niet besloten wat het een betere methode vindt.

Deze anonieme leaker heeft als laatste ook nog aangegeven dat Apple het bestaan van deze microprocessor, die "zeker" aanwezig zal zijn, misschien niet echt gaat promoten wanneer de iPhone 15 Pro wordt onthuld in september. Het bedrijf zou er volgens de leaker misschien eerder voor kiezen om de chip gewoon alleen in de technische specificaties te vermelden.

Wat voor andere features kunnen we nog verwachten op de iPhone 15 Pro (en de potentiële iPhone 15 Ultra)? Waarschijnlijk een chip-upgrade in de vorm van de A17 Bionic, die exclusief op de duurste iPhone 15-modellen zal verschijnen. Volgens recente leaks zou deze processor ervoor zorgen dat de iPhone 15 Pro net zo snel zou zijn als een M1 MacBook. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus krijgen naar verwachting de A16 Bionic-chip van vorig jaar.

We hebben ook geruchten gehoord over een titanium frame en periscoopcamera voor de iPhone 15 Ultra, die misschien wel de iPhone 15 Pro Max gaat vervangen.

We houden in ieder geval het laatste nieuws, de geruchten en de leaks over de iPhone 15 goed in de gaten en zullen je op de hoogte houden over wat misschien wel de populairste smartphonelancering van 2023 wordt.