Nieuwe renders met ontwerp iPhone 15 Pro Max uitgelekt

Het is een vruchtbare periode voor leaks over de iPhone 15. Nu zien wel namelijk beeldmateriaal van duurste iPhone 15 Pro Max met enkele kleine veranderingen.

Deze renders zijn afkomstig van bekende leaker Ice Universe (opens in new tab) en geven ons een blik op de iPhone 15 Pro Max vanuit zowat elke mogelijke hoek. De afbeeldingen zijn blijkbaar gebaseerd op schematische informatie die Apple aan zijn toeleveringspartners heeft gegeven.

Opvallend is dat hetzelfde lek verwijst naar de "iPhone 15 Pro Max (of iPhone 15 Ultra)". We hadden eerder verwacht dat de iPhone 15 Ultra een volledig apart model zou kunnen zijn, maar hier wordt toch gesproken over de naamgeving Pro Max.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra),Rendering based on CAD.Compared with 14ProMax,bezel is narrower,but thicker.Titanium alloy middle frame with frosted process, Type-C ,No physical button design. pic.twitter.com/d4fLOeqWSuFebruary 25, 2023 See more

Geen knoppen meer?

Er is niet enorm veel veranderd aan het ontwerp ten opzichte van de iPhone 14 Pro Max, hoewel de hoeken meer afgerond zijn. De hoogte en breedte zijn naar verluidt iets lager, terwijl de dikte dan weer is toegenomen. Merkbare veranderingen aan het formaat zijn er niet, want we spreken hier telkens over minder dan een millimeter verschil. Het camerablok van de iPhone 15 Pro Max zou daarnaast iets minder ver uitsteken.

Je ziet op deze afbeeldingen ook de verwachte overstap van Lightning naar USB-C. Verder zijn er openingen voor de aan/uitknop en de volumeknoppen, wat erop kan wijzen dat Apple geen fysieke knoppen meer zal gebruiken, maar aanraakgevoelige vlakken.

Heeft Apple al een loodgieter gebeld?

De afgelopen dagen hebben we veel informatie gezien over de iPhone 15, iets waar Apple-baas Tim Cook vast niet zo blij mee is. Zo hebben we onofficiële renders gezien van zowel de iPhone 15 Pro als iPhone 15 Plus.

Bovendien hebben we foto's gezien van de nieuwe USB-C-aansluiting en geruchten over een gloednieuwe donkerrode kleur die beschikbaar zou kunnen zijn als een iPhone 15 Pro special edition. Dit zijn zelfs alleen de lekken van de afgelopen weken.

Het is niet vreemd dat er zo nu en dan informatie over nieuwe smartphones uitlekt, maar voor Apple is dit wel heel erg vroeg. Normaal zien we deze hoeveelheid lekken pas een maand voor de eigenlijke lancering in september en niet meer dan een halfjaar daarvoor.

Het laat zien hoe moeilijk het tegenwoordig is om iets geheim te houden, vooral als er ook nog een heleboel partners en leveranciers bij betrokken zijn. Geruchten en lekken kunnen van alle partners komen zonder dat Apple daar veel invloed op heeft.