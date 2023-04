Verbeterde camera's iPhone 15 Ultra zetten fotografen voor het blok

We hebben al gehoord dat de iPhone 15 Ultra een telefotocamera met een variabele zoom zal hebben. Nieuwe lekken suggereren dat dit niet de enige indrukwekkende camera-upgrade zal zijn voor de aankomende iPhone.

Volgens bekend leaker Ice Universe (opens in new tab) zal de iPhone 15 Ultra gebruikmaken van Sony's nieuwe IMX903 48MP sensor. Waarom is dit belangrijk? De IMX903 is 1/1,14 inch groot en is daarmee de grootste sensor die ooit in een iPhone is gebruikt.

Ter vergelijking, de iPhone 14 Pro Max maakt gebruik van Sony's IMX803 48MP-sensor, die 1/1,28 inch meet. De grotere sensor van de iPhone 15 Ultra zou moeten zorgen voor meer details en lichtopname.

Zoals Ice Universe opmerkt, zijn 1/1,14-inch sensoren niet strikt hetzelfde als 1-inch sensoren, zoals in de Xiaomi 12S Ultra. Het verschil is hier echter zo klein dat we kunnen stellen dat de iPhone 15 Ultra foto's zal nemen die dichtbij de prestaties van een 1-inch sensor liggen.

The specifications of IMX903 for iPhone 15PM are close to 1 "That's for sure.I'm looking forward to Apple joining the 1 "club.April 23, 2023 See more

De iPhone 15 Ultra gaat zonder enige twijfel de strijd aan met de Samsung Galaxy S23 Ultra voor de titel van smartphone met de beste camera. De geruchten over de camerakunsten van de iPhone 15 Ultra zouden ook traditionele fotografen voor het blok kunnen zetten.

In combinatie met zijn periscopische zoomlens, zal de enorme 48MP-sensor ervoor zorgen dat de iPhone 15 Ultra een fenomenale camera set-up heeft. Met een verwachte prijs van ongeveer 1.500 euro zou de telefoon een "goedkoper" alternatief moeten zijn voor de beste camera's die vaak meer dan 2.000 euro kosten (en dan heb je meestal maar één of soms geen lenzen).

(Image credit: Apple)

Spiegelloze camera's hebben nog steeds veel grotere sensoren dan de 1/1,14 inch sensor van de iPhone 15 Ultra, maar Apple's fotoverwerking mogen we niet onderschatten. Hoe groter de sensor, hoe meer licht en informatie die algoritmes zullen hebben om mee te werken. Dat zou vooral nuttig kunnen zijn voor de periscoopzoomlens van de Ultra, aangezien die traditioneel vrij donkere diafragma's hebben.

iPhone 15 Ultra: wat weten we nog?

(Image credit: Apple)

Wat verwachten we nog van de iPhone 15 Ultra? We hebben al onofficiële iPhone 15 Ultra renders voorbij zien komen die een USB-C-poort, een minder hoog camerablok en meer afgeronde behuizing toonden. De telefoon zou daarnaast titanium randen hebben in plaats van het roestvrij staal op de huidige iPhone 14 Pro.

Ook wat het ontwerp betreft, zijn er geruchten dat de iPhone 15 Ultra aanraakgevoelige volume- en powerknoppen zou krijgen. Lekken hadden gesuggereerd dat deze knoppen trillingen zouden gebruiken om het gevoel van aanraking te simuleren hoewel ze niet echt bewegen (zoals de homeknop op de iPhone SE 2022). Analisten Jeff Pu en Ming-Chi Kuo zeiden daarentegen dat er toch echte knoppen gebruikt worden.