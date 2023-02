Krijgen we volgend jaar een iPhone Ultra?

De iPhone 14 Pro Max is al een van de duurste smartphones die je kan kopen, maar het lijkt erop dat Apple van plan is om een nog duurder toestel uit te brengen. Tenminste, daar hinten de recente uitspraken van CEO Tim Cook naar.

Bloomberg (opens in new tab) heeft laten weten dat Cook, tijdens Apple's overleg met zijn beleggers voor Q1 2023, werd gevraagd of de stijging van de gemiddelde prijs voor iPhones haalbaar blijft. In reactie daarop zei hij: "Ik denk dat mensen binnen die categorie erg flexibel zijn omdat ze het beste willen wat ze kunnen betalen." Cook voegde hier ook aan toe dat iPhones inmiddels een "integraal" onderdeel zijn van het leven van de gebruikers.

Cook heeft niet specifiek bevestigd dat de prijzen zullen blijven stijgen, maar die uitspraak laat wel zien dat hij denkt Apple-klanten te kunnen overtuigen om nog meer uit te geven aan de begeerde smartphones van het bedrijf.

Het is een nogal zelfverzekerde uitspraak, zeker binnen de huidige financiële situatie in de wereld. Zelfs als de economie er beter voor zou staan, is het een beetje smakeloos om te zeggen dat mensen hun budget wel kunnen oprekken om zich een Apple-smartphone te kunnen veroorloven. Het wordt dus nog interessant om te zien of we dit in de praktijk eventueel nog naar voren zien komen.

Veel mensen willen nou eenmaal graag een iPhone (blijven) gebruiken, dus dan is het maar te hopen dat er ook nog relatief budgetvriendelijke opties beschikbaar blijven, zoals de iPhone SE (2022) en zelfs het instapmodel van de iPhone 14.

De iPhone 14 Pro Max lijkt straks misschien bijna een koopje vergeleken met toekomstige modellen (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Mark Gurman, een redelijk betrouwbare Apple-leaker, claimt in hetzelfde artikel van Bloomberg dat Apple misschien dus ook van plan is om het aanbod aan iPhones verder uit te breiden.

Gurman zegt dat Apple in de eerste instantie meer verschil wil creëren tussen de verschillende modellen bij de iPhone 15-serie. Zo zou de iPhone 15 Pro Max bijvoorbeeld een periscoopcamera krijgen voor een verbeterd bereik met optische zoom.

Vervolgens zou het bedrijf dan volgend jaar een extra model toevoegen aan de line-up. Het gaat dan waarschijnlijk om een iPhone 16 Ultra. Deze zou boven de iPhone 15 Pro Max komen te staan en er dus voor zorgen dat je vijf verschillende modellen hebt om uit te kiezen: de standaard iPhone 15, de Plus, de Pro, de Pro Max en de Ultra. Het zou echter ook nog kunnen dat Apple stopt met het uitbrengen van een Plus-model, aangezien dat model blijkbaar niet geweldig verkoopt.

Gurman laat weten dat Apple het toevoegen van een Ultra-model intern al heeft besproken en dat we deze misschien dus al bij de iPhone 16-serie zien verschijnen in 2024, maar het klinkt ook alsof de knoop nog niet is doorgehakt. Gurman voorspelt ook dat dit supertoestel nog betere camera's, een sneller chip en mogelijk een nog groter scherm zal krijgen. Ook zal er misschien geen oplaadpoort meer aanwezig zijn, zodat je dit toestel alleen nog maar draadloos kan opladen.

Voor nu zijn al die functies nog maar geruchten. maar gezien Cook's uitspraken lijkt het ons niet vergezocht dat Apple een iPhone Ultra aan zijn line-up wil toevoegen. De meest premium iPhone zal binnenkort dus misschien voor veel mensen echt te duur worden, of ze moeten hun budget toch wel erg ver oprekken, wat zeker niet voor iedereen comfortabel zal zijn.

Conclusie: hoe zit het nou met die iPhone 15 Ultra?

Dit is niet de eerste keer dat we iets hebben gehoord over een iPhone Ultra, maar volgens voorgaande geruchten zou dit model dit jaar misschien al uitkomen. Het zou volgens die geruchten ook gaan om een iPhone 15 Ultra als vervanging voor de iPhone 15 Pro Max en niet een extra model dat nog boven de Pro Max zou komen te staan als de meest premium iPhone.

Als we Gurman's informatie kunnen vertrouwen, dan kunnen belangrijke aspecten van die eerdere geruchten ook nog steeds accuraat zijn. Bijvoorbeeld dat het topmodel dit jaar duidelijk boven de rest (zelfs flink boven de iPhone 15 Pro) zal uitsteken. Dat model wordt misschien dit jaar dan nog niet de Ultra genoemd. Die Ultra kan dan namelijk volgend jaar verschijnen en wordt dus eventueel nog duurder.

Of we dit jaar nou een iPhone 15 Pro Max of een iPhone 15 Ultra krijgen als de meest high-end iPhone, het lijkt er sowieso op dat deze duurder zal worden dan de iPhone 14 Pro Max (als we rekening moeten houden met Cook's uitspraken). De iPhone 14 Pro Max kostte al minimaal 1.479 euro bij zijn lancering, dus het wordt hoe dan ook een duur grapje.

Als je dus de beste iPhone van 2023 wil hebben, dan lijkt het erop dat je misschien inderdaad je budget flink moet oprekken.