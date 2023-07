iPhone 15 Pro wordt vrijwel zeker stevigste iPhone ooit

De iPhone 15 Pro is de afgelopen maanden het onderwerp geweest van talloze geruchten en één bepaalde voorspelling is nu zo goed als bevestigd.

We horen al een tijdje dat de iPhone 15 Pro een titanium frame zou kunnen krijgen en een nieuw bericht van PatentlyApple suggereert dat de volgende Pro-versie van de iPhone inderdaad het huidige roestvrijstalen frame zal vervangen door titanium.

Deze geruchten worden bevestigd door twee nieuwe berichten uit Chinese supply chains, gespot door PatentlyApple. Zij hebben namelijk een bestelling titanium geplaatst bij de Hon Hai Group, een grote leverancier van Apple.

Titanium is net zo sterk als roestvrij staal, maar weegt minder dan de helft. Dit zorgt ervoor dat de iPhone 15 Pro lichter zou kunnen zijn dan de iPhone 14 Pro, terwijl hij wel even stevig blijft. Aan de andere kant kan het gewicht gelijk blijven, als Apple ervoor kiest om andere delen van de telefoon zwaarder te maken en dat extra gewicht te compenseren door middel van het lichtere titanium.

Image 1 of 4 iPhone 15 Pro (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra (Image credit: 9to5Mac)

Ook de iPhone 15 Pro Max zal het nieuwe titanium frame krijgen als de geruchten kloppen. Die upgrade is hier meer dan welkom, aangezien de iPhone 14 Pro Max met zijn gewicht van 240 g niet bepaald een lichte telefoon is.

Daarnaast horen we nu al dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max van volgend jaar de grootste iPhones tot nu toe zullen zijn. Het is daarom een slimme zet van Apple om lichtere materialen te gebruiken zonder de duurzaamheid in het gedrang te brengen. Zoals PatentlyApple opmerkt, is Apple van plan om titanium in andere productcategorieën te gaan gebruiken. Op dit moment is de Apple Watch Ultra het enige Apple-product waarin het materiaal is verwerkt.

Natuurlijk zal het gebruik van titanium in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max beide toestellen duurder maken, maar we vermoeden al langer dat Apple de prijzen van nieuwe iPhones dit jaar verder zal verhogen.

Frustrerend genoeg wordt verwacht dat de standaard iPhone 15 en iPhone 15 Plus het aluminium frame behouden. Aanvankelijk waren er geruchten dat Apple het roestvrijstalen frame van de iPhone 14 Pro (Max) zou verplaatsen naar de basismodellen, maar nu lijkt het erop dat er nergens meer roestvrij staal gebruikt zal worden.