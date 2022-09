iPhone 15 Pro zou snelste dataconnectie ooit krijgen

We zien meer dan genoeg geruchten over USB-C in de iPhone 15 van volgend jaar. Ook deze nieuwe bron maakt die claim en voegt daar aan toe dat de iPhone 15 Ultra niet zomaar USB-C zou krijgen.

We wachten al lang op USB-C voor de iPhone en we zijn er bijna zeker van dat we die aansluiting in de toekomst te zien krijgen. De Europese Unie heeft elektronicaproducenten namelijk verplicht om al hun gadgets ten laatste in 2024 uit te rusten met USB-C-aansluitingen.

Door de extra upgrade zouden de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra een volwaardige Thunderbolt 4-poort gaan gebruiken. Daarmee kunnen ze sneller data verzenden/ontvangen en zelfs aangesloten worden op high-res schermen.

Het lek is afkomstig van relatief betrouwbaar Twitter-leaker LeaksApplePro (opens in new tab). Die zegt dat het opnemen van hoge resolutie video, zelfs met behulp van Apple's efficiënte ProRES-formaat, bestanden creëert die idioot groot zijn om via de Lightning-kabel over te zetten. Een videobestand van 15 minuten in 4K-resolutie zou ongeveer 40 minuten nodig hebben om van je telefoon naar laptop verzonden te worden.

Apple heeft Lightning niet echt verbeterd sinds de introductie ervan en nu de videomogelijkheden steeds beter worden, is er nood aan snellere dataoverdracht.

Meer verschillen

Naast de nieuwe dataconnectie zegt het lek ook dat Apple zijn strategie van dit jaar zal aanhouden en de Bionic-chips alleen in de Pro iPhones zal gebruiken. Alleen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra zouden daarom de A17 Bionic-chipset krijgen. Er wordt verwacht dat de nieuwe chips tot 20% zuiniger zullen zijn dan de huidige A16 Bionic, maar niet noodzakelijk veel sneller.

Daarnaast zien we het nieuwe Dynamic Island wellicht terug op alle nieuwe iPhones van volgend jaar en niet alleen op de premium versies. Hoe meer iPhones het Dymanic Island, hoe meer ontwikkelaars die ondersteuning in hun apps zullen verwerken.

Er wordt niet gezegd of de goedkopere iPhones de LTPO-technologie krijgen. Die is namelijk nodig voor het always-on in de iPhone 14 Pro (Max). Andere geruchten zeggen dat het Dynamic Island wel naar elke iPhone 15 komt, maar dat de basisversies nog steeds een 60Hz display zullen hebben.

Analysis: USB-C is much more exciting than it seems

We verwachten al enige tijd dat Apple USB-C op de iPhone gaat gebruiken, vooral sinds de Europese Unie zich heeft uitgesproken tegen de unieke Lightning-aansluiting van het bedrijf.

USB-C voor iPhone zal ook de accessoiremarkt een boost geven. Er zijn al genoeg USB-C-accessoires op de markt omdat elke andere grote smartphone- en tabletproducent USB-C gebruikt. Apple gebruikt de aansluiting bovendien zelf op nieuwere versies van de iPad Pro en iPad Air.