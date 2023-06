De iPhone 15 Pro krijgt misschien een veel geavanceerdere processor dan de Galaxy S23

Het valt niet te ontkennen dat de chip waar de Samsung Galaxy S23 en zijn grotere broertjes op draaien erg krachtig is. Samsung heeft ook nog eens de krachtigste versie van de krachtigste processor die je in Adnroid-flagships terugvindt, namelijk de 'Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy'. De processor in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zou echter wel eens nog veel krachtiger kunnen worden.

Alle varianten van de Snapdragon 8 Gen 2 gebruiken namelijk een 4nm-proces (nanometer), en naar verwachting zullen de aankomende Pro-modellen van Apple gebruikmaken van de A17 Bionic-chip met een 3nm-proces.

Dit is geen volledig nieuwe informatie, want vanaf april 2022 horen we al nieuws over de mogelijkheid dat Apple aan het werken was aan een 3nm-processor en nog recenter stelde DigiTimes in een verslag dat Apple 90% van de productiecapaciteit van TSMC's 3nm-chips voor 2023 in beslag heeft genomen.

TSMC is het bedrijf dat de meeste topprocessors produceert, waaronder Apple's chips, maar ook die Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Aangezien Apple zich dus het grootste deel van die productiecapaciteit heeft toegeëigend, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat er dit jaar nog een concurrerende 3nm-processor zal verschijnen.

Meer transistors betekent meer kracht

Maar wat betekent dit nou allemaal precies? Een 3nm-productieproces betekent in principe dat er veel meer transistors passen in dezelfde hoeveelheid ruimte die een 4nm-chip inneemt. Zo beschikt de 4nm A16 Bionic in de iPhone 14 Pro bijvoorbeeld over 16 miljard transistors, net als de Snapdragon 8 Gen 2, terwijl de 5nm A15 Bionic in de iPhone 13 Pro er "maar" 15 miljard heeft.

De overstap naar de A17 Bionic kan echter nog veel groter zijn. We horen namelijk geruchten dat deze processor misschien ergens tussen de 18 miljard en 24 miljard transistors zal hebben (afhankelijk van welke leaks je vertrouwt).

Meer transistors zorgen over het algemeen voor meer kracht en efficiënter gebruik van die kracht. Dit kan er dus voor zorgen dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max veel betere prestaties kunnen gaan leveren en een veel betere batterijduur zullen hebben dan andere smartphones.

Apple kan ook als eerste 2nm krijgen

Waarschijnlijk zullen Samsung en andere fabrikanten van Android-telefoons volgend jaar wel weer op gelijke voet komen te staan, zeker aangezien er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het 3nm-productieproces en dat zou ervoor moeten zorgen dat 3nm-processors veel goedkoper worden. Dat is relevant omdat de hoge kosten voor het produceren van deze chips er volgens Phone Arena ook voor kunnen zorgen dat andere fabrikanten er niet aan willen beginnen.

Apple kan echter vrij snel daarna weer opnieuw een voorsprong krijgen, want volgens de Taiwanese site de Commercial Times, is TSMC alweer een 2nm-proces aan het ontwikkelen. Tot nu toe zijn Apple en Nvidia de enige twee bedrijven die zich bij TSMC hebben aangemeld voor deze chips en Nvidia maakt geen telefoons, dus biedt op dat vlak geen concurrentie voor Apple.

Dat betekent dat we misschien nog wel wat langer moeten wachten voordat we een 2nm Snapdragon-processor zullen zien. Volgens andere geruchten zou ook Apple pas vanaf 2025, bij de lancering van de iPhone 17-serie, kunnen genieten van die voorsprong. Er is ook een kans dat Samsung een voorsprong krijgt, als het bedrijf zijn eigen 2nm-chip ontwikkelt, in plaats van dat het afhankelijk blijft van Snapdragon en TSMC. Hoe dan ook zullen veel andere Android-fabrikanten waarschijnlijk wel een tijdje achterblijven.