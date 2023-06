Moet je de iPhone 14 Pro nu kopen of wachten op de iPhone 15 Pro?

Nu de iPhone 15-serie waarschijnlijk in september uitkomt, is het een lastige tijd voor de iPhone 14 Pro.



We zijn dicht genoeg bij de volgende modellen dat het de moeite waard kan zijn om te wachten en een van die modellen te kopen of een iPhone 14 Pro voor minder te kopen als het niet meer het nieuwste model is. Maar op het moment van schrijven zijn we nog ver genoeg verwijderd van de lancering van de iPhone 15 om ons in die lastige tussenperiode te bevinden.



Dus wat moet je doen? Hieronder hebben we gekeken naar de belangrijkste dingen die je moet overwegen voordat je nu een iPhone 14 Pro koopt, inclusief de bovenstaande factoren, samen met de waarschijnlijke upgrades die je zou krijgen door in plaats daarvan te wachten op een iPhone 15 Pro, en de aankomende verkopen die van invloed kunnen zijn op de prijs van de iPhone 14 Pro.

Wacht even als je de iPhone 14 Pro voor minder wilt kopen

De iPhone 14 Pro zal waarschijnlijk later dit jaar in prijs dalen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Als er een nieuwe iPhone uitkomt, daalt het vorige model meestal snel in prijs. Met de lancering van de iPhone 15 Pro (waarschijnlijk in september) verwachten we dan ook een prijsdaling van de iPhone 14 Pro.



Het is waarschijnlijk dat Apple stopt met de verkoop van de telefoon in zijn eigen online winkel, maar externe partijen hebben waarschijnlijk nog voorraad die ze graag willen verkopen, dus dat is een ideaal moment om een iPhone 14 Pro met korting te kopen.



Dat gezegd hebbende, hoef je niet per se te wachten op de iPhone 15 Pro, want Amazon Prime Day 2023 vindt naar verwachting half juli plaats. Het is onwaarschijnlijk dat we daar grote kortingen op de iPhone 14 Pro zullen zien, maar er zijn misschien wel wat kleine kortingen te halen.



De grootste aanbiedingen zouden wel eens op Black Friday kunnen komen. Met Black Friday komen er vaak aanzienlijke kortingen op smartphones oud en nieuw, dus wellicht heb je de kans om een iPhone 14 Pro tegen een redelijk prijspunt te kunnen vinden, omdat hij dan niet meer het nieuwste model is.

Koop nu als je zo snel mogelijk een van de beste telefoons wilt hebben

De iPhone 14 Pro is een van de beste telefoons op de markt. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Wachten is niet voor iedereen weggelegd, vooral niet als je huidige telefoon dood, beschadigd of al een paar jaar oud is. Misschien wil je binnenkort echt een upgrade, of heb je die zelfs nodig, en in dat geval kun je een iPhone 14 Pro kopen.



De iPhone 14 Pro is een van de allerbeste telefoons die je kunt kopen, en hij zal nog steeds tot de top behoren als de iPhone 15 Pro wordt gelanceerd.



Hij heeft een krachtige chipset, een high-end design, competitieve camera's en een slim Dynamic Island, dat je op dit moment op geen enkel ander toestel zult vinden, behalve op de iPhone 14 Pro Max.



Je krijgt dus een geweldige telefoon die zijn hoge prijs rechtvaardigt, zelfs nu nog, maanden na de lancering.

Wacht als je upgrades wilt voor het ontwerp en de oplaadpoort

De iPhone 14 Pro is nog voorzien van een Lightning-poort. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Twee belangrijke upgrades die we verwachten van de iPhone 15 Pro zijn de oplaadpoort, met een verwachte overstap van Lightning naar USB-C, en het ontwerp, zoals de titanium zijkanten en dunnere randen.



Als dat dingen zijn die je belangrijk vindt, dan kun je beter wachten en de iPhone 15 Pro kopen.



Dit zijn niet de enige upgrades die we verwachten, maar de andere klinken tot nu toe minder belangrijk. Er komt vrijwel zeker een nieuwe chipset, maar omdat de iPhone 14 Pro al enorm krachtig is, zul je waarschijnlijk niet veel verschil merken.



Er wordt ook gesproken over mogelijk een nieuwe sensor voor een van de camera's, maar dat is nog onduidelijk, en de basisopstelling zal waarschijnlijk hetzelfde blijven, met waarschijnlijk een 48MP primaire camera, een 12MP groothoekcamera en een 12MP telefoto camera met 3x optische zoom.

Koop nu een iPhone als je meer geïnteresseerd bent in de iPhone 16 Pro dan in de iPhone 15 Pro

De iPhone 16 Pro zou een enorme upgrade kunnen zijn ten opzichte van de iPhone 15 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

We verwachten geen grote upgrades voor de camera's, het scherm of de batterij met de iPhone 15 Pro, dus als dat dingen zijn waar je veel om geeft, kun je gerust de iPhone 14 Pro kopen en misschien upgraden naar de iPhone 16 Pro eind 2024.

We hebben nog niet veel gehoord over de aankomende smartphone, maar wat we wel hebben gehoord, wijst erop dat de iPhone 16 Pro een groter scherm van 6,3 inch krijgt. Door dat extra formaat kan Apple misschien ook een grotere batterij of verbeterde camera's toevoegen, waaronder misschien een periscooplens, en misschien zelfs under-display Face ID.

Met andere woorden, de iPhone 16 Pro klinkt alsof het een veel grotere upgrade zou kunnen zijn dan de iPhone 15 Pro, maar omdat dat nog ruim een jaar duurt, stellen we niet voor om tot die tijd niets te kopen. Koop gewoon een iPhone 14 Pro en, als de iPhone 16 Pro iets voor jou lijkt, ben je tegen die tijd misschien klaar om weer te upgraden.

De iPhone 14 Pro krijgt jarenlang upgrades. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Tot slot hoef je niet bang te zijn dat Apple de ondersteuning van de iPhone 14 Pro binnenkort zal stopzetten. Afgezien van het feit dat hij minder dan een jaar oud is, is Apple ook erg goed in het ondersteunen van zijn telefoons, updates tot 6 jaar lang zijn niet ongewoon.



Als je bedenkt dat Android-telefoons meestal maar tussen de twee en vier jaar Android OS-updates krijgen, betekent dit dat elke Apple telefoon die in de afgelopen twee jaar is gemaakt op zijn minst net zo lang wordt ondersteund als de nieuwste Android flagships, en in veel gevallen langer.