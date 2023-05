Worden de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max de grootste iPhones tot nu toe?

De Apple iPhone 16 Pro en 16 Pro Max kunnen wel eens de grootste iPhones ooit worden na de eerste schermvergroting in jaren. Dat nieuws komt vanuit de bekende leaker Ross Young. Hij claimt namelijk dat de 16 Pro een scherm van 6,3 inch krijgt en de Pro Max een scherm van 6,9 inch.

Young, een analist bij Display Supply Chain Consultants die bekend staat voor zijn accurate voorspellingen, claimt (opens in new tab) dat de volgende generatie Pro-modellen van iPhone ongeveer 6,2x inch en 6,8x inch groot zullen zijn, maar dat zal afgerond dus ongeveer 6,3 en 6,9 worden (via Macrumors (opens in new tab)).

De huidige Pro-modellen, de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, hebben respectievelijk schermgroottes van 6,1 inch en 6,7 inch.

6.2x" and 6.8x"...May 9, 2023 See more

Young stelt ook dat Apple misschien de beeldverhouding van de iPhones gaat aanpassen, maar daarvoor heeft hij geen specifieke cijfers genoemd. Momenteel heeft de iPhone 14 Pro Max een beeldverhouding van 19,5:9.

Als dit alles waar blijkt te zijn, dan betekent dit dat we voor het eerst sinds de iPhone 12-serie weer een grotere iPhone krijgen. Apple heeft nu natuurlijk nog niet eens de iPhone 15-serie uitgebracht, maar die zal naar verwachting in september van dit jaar verschijnen en die toestellen zullen waarschijnlijk wel nog dezelfde afmetingen hebben als de iPhone 14 en 14 Pro. De Pro Max zou echter wel een andere naam krijgen, namelijk de iPhone 15 Ultra.

Zeg dus maar dag tegen de iPhone Mini

Als Apple inderdaad de schermgrootte van zijn iPhone Pro-modellen gaat vergroten, dan betekent dat misschien slecht nieuws voor de mensen die liever een kleine smartphone willen.

Apple lijkt klaar te zijn met de iPhone mini-reeks na de iPhone mini 13 en het bedrijf heeft er voor gekozen om zich juist op grotere toestellen te gaan focussen, met onder andere de lancering van de iPhone 14 Plus. De iPhone SE-productlijn zal misschien ook niet meer lang blijven bestaan en dat was tot nu toe nog een andere optie voor liefhebbers van kleine smartphones. Volgens een recent gerucht wordt de iPhone SE 4 misschien zelfs nooit uitgebracht.

Aan de ene kant kan je dit zien als een zet van Apple om in te spelen op de vraag vanuit consumenten: de verkoop van de iPhone 14 Plus was namelijk 59 procent beter dan de verkoop van de iPhone 13 mini. Toch bleek uit datzelfde verslag ook dat de Pro-modellen duidelijk het beste verkochten van alle iPhone-modellen. Samen zorgden die modellen voor 64 procent van de iPhone-verkoop, vergeleken met de 11 procent waar het Plus-model voor zorgde.

Apple's conclusie is dus misschien dat gebruikers liever een grote telefoon willen dan een kleine en dat ze ook liever voor de Pro kiezen dan voor een standaard model. Het is dus niet zo gek dat het bedrijf er dan voor kiest om de Pro-modellen groter te maken.

Als de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max inderdaad groter worden, dan kan dat Apple ook helpen om meer onderscheid te creëren tussen de Pro-modellen en de standaard iPhones (als die standaard modellen tenminste geen groter scherm krijgen).

We weten natuurlijk tot volgend jaar nog niet zeker of dit echt gaat gebeuren, maar in de tussentijd kan je in ieder geval wel onze iPhone 15 Ultra-hub in de gaten houden voor het laatste nieuws over dat aankomende toestel.