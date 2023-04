Slecht nieuws: de iPhone SE 4 is waarschijnlijk toch weer dood

De Apple-geruchten blijven maar heen en weer gaan als het gaat om de langverwachte iPhone SE 4 en dit keer wordt er weer teleurstellend nieuws naar buiten gebracht.

Ondanks recente claims die suggereerden dat de vierde generatie iPhone SE in 2025 zou worden gelanceerd, geeft de doorgewinterde Apple-analist Ming-Chi Kuo nu aan (opens in new tab) dat het apparaat “momenteel geen deel uitmaakt van Apple's nieuwe productplanning" voor de komende paar jaren.

Daarmee weerlegt hij ook zijn eigen voorspellingen over het design van de iPhone SE 4 dat erg zou lijken op dat van de iPhone 14. Kuo tweette (opens in new tab) verder ook dat hij gelooft dat alle modellen van de iPhone SE 4 die momenteel in ontwikkeling zijn, alleen maar prototypes zijn voor Apple's lopende 5G-ontwikkeling.

I think SE 4 is not currently part of Apple's new product planning for 2024/2025. https://t.co/5TVl0mkTpbApril 14, 2023 See more

Dit is dus helaas frustrerend nieuws voor fans van de iPhone SE, maar als je al vol verwachting uitkeek naar een nieuwe betaalbare iPhone, dan ben je misschien inmiddels al gewend geraakt aan deze wilde achtbaanrit van geruchten over de iPhone SE 4.

Een paar maanden geleden lieten analisten nog weten dat Apple de plannen voor de release van een vierde generatie iPhone SE had geschrapt vanwege twijfels over de populariteit en winstgevendheid van de SE-serie. Twee maanden later gingen diezelfde analisten daar weer tegenin (opens in new tab). Toen zou Apple de ontwikkeling van de iPhone SE 4 ineens weer zijn hervat, maar wel met een latere releasedatum in gedachten dan in de eerste instantie de bedoeling was.

Nu heeft Kuo echter weer twijfel gezaaid over of we überhaupt ooit nog wel een iPhone SE 4 krijgen. Verwachten we dat Apple dit apparaat zal blijven ontwikkelen in 2026 (en daarna) als er niet echt veel winst mee valt te behalen? Tegen die tijd kijken we waarschijnlijk alweer uit naar de iPhone 18-serie.

De meest recente iPhone SE werd in maart 2022 gelanceerd. (Image credit: Shutterstock / Foxartbox)

Maar ja, wie weet? De meest recente iPhone SE, de iPhone SE (2022), kwam uit in maart van vorig jaar en die had ook niet echt iets nieuws te bieden qua design. Misschien wacht Apple dus gewoon totdat het consumenten een echt goede reden kan geven om een iPhone SE 4 te kopen.

Als we inderdaad toch een iPhone SE 4 in 2026 zien verschijnen, dan hebben leakers in ieder geval al aangegeven dat deze smartphone zou kunnen arriveren met een 6,1-inch OLED-scherm en een notch, ook al waren die voorspellingen destijds wel gemaakt met een verwachte releasedatum in 2024 in gedachten. Een nieuwe iPhone SE met een vergelijkbaar design als de inmiddels verouderde iPhone X zal waarschijnlijk ook niet echt een applaus krijgen in 2026.

Het lijkt er dus op dat de iPhone SE 4 misschien echt dood is, of in ieder geval de iPhone SE 4 die we in gedachten hadden. Er is altijd nog een kans dat Apple ons allemaal verrast en in de toekomst de SE-reeks weer tot leven brengt, maar voor nu ziet het er helaas niet goed uit voor fans van de iPhone SE.