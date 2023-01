Vierde iPhone SE ziet waarschijnlijk nooit het levenslicht

Het lijkt er steeds meer op dat we geen iPhone SE 4 krijgen. Dat creëert twijfel over de hele toekomst van die serie, waarbij de populariteit en winst twee grote vraagtekens zijn. Apple geeft zelf nooit verkoopcijfers en dergelijke vrij, maar het lijkt erop dat ze de hele SE-reeks gaan herevalueren.

Deze geruchten komen van de analist Ming-Chi Kuo (opens in new tab) (via MacRumors (opens in new tab)), die wel vaker gelijk heeft met Apple-voorspellingen. Kuo zegt dat Apple zijn leveranciers heeft verteld dat de iPhone SE 4 mogelijk nooit het levenslicht zal zien.

Het is niet de meest verrassende boodschap, want er waren al geruchten dat de volgende versie van de iPhone SE misschien nooit zou verschijnen. Na dit nieuwe gerucht zijn we zo goed als zeker dat de iPhone SE 2022 de laatste in zijn soort zal zijn.

Een eigen 5G-chip?

Het verhaal gaat wel iets dieper dan je zou denken. Apple was naar verluidt van plan de iPhone SE 4 te gebruiken om zijn eigen, zelf ontwikkelde 5G-chip te introduceren. Apple zou nu bezorgd zijn dat de prestaties van de chip niet op hetzelfde niveau zitten als de 5G-chips van Qualcomm die Apple momenteel gebruikt.

Daarmee is Qualcomm de grote winnaar van de geschrapte iPhone SE 4, omdat het 5G-chips kan blijven verkopen aan Apple. De iPhones maken natuurlijk al gebruik van Apple's eigen Bionic-chips, maar de 5G-chip in het bijzonder is nog steeds van Qualcomm.

Aangezien de iPhone SE (2022) vorig jaar werd gelanceerd en dit tweejaarlijkse lanceringen zijn, hadden we dit jaar sowieso geen opvolger verwacht. Nu twijfelen we of Apple überhaupt nog verder gaat met de SE-serie. Op dit moment blijft het namelijk oudere iPhones aan lagere prijzen verkopen om fans een goedkopere optie te geven.

Wie koopt er eigenlijk een iPhone SE?

We hebben geruchten gehoord dat de verkoopcijfers van de iPhone SE (2022) (opens in new tab) niet zo hoog zijn als Apple had gehoopt. Apple gaat natuurlijk geen iPhone SE 4 maken als daar geen vraag naar is.

Het is moeilijk om aan te geven wat precies het probleem van de iPhone SE is. We kunnen ons wel inbeelden dat een telefoon met één camera, erg klein scherm en zwakke batterij niet het meest aantrekkelijke ding is. Toch krijg je dezelfde chipset met topprestaties als gewone iPhones, evenals hetzelfde updatebeleid.

Tot slot kan de tweedehandsmarkt voor gebruikte iPhones een oorzaak zijn. Die bieden vaak erg degelijke, refurbished toestellen aan tegen lagere prijzen. Daar heb je voor de prijs van een nieuwe iPhone SE (2022) soms een iPhone 12 die op bijna elk vlak beter is.