Lancering iPhone SE 4 mogelijk uitgesteld of zelfs afgeschaft

Als je wacht op een iPhone SE 4 dan hebben we slecht nieuws voor je, want een bekende bron meldt dat hij wel eens uitgesteld of afgeschaft zou kunnen worden.

Ming-Chi Kuo, een redelijk betrouwbare Apple-analist, zegt in een tweet (opens in new tab) (via Apple Insider (opens in new tab)) dat Apple de iPhone SE 4 waarschijnlijk zal uitstellen of afschaffen. Aanvankelijk hadden we deze iPhone in 2023 verwacht, maar dat zou nu minstens 2024 worden... of nooit.

(1/5)My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus),December 21, 2022 See more

Dat komt blijkbaar omdat iPhones uit het middensegment niet zo goed verkopen als Apple zou willen. Zo wijst Kuo op de iPhone SE (2022), de iPhone 13 mini en de iPhone 14 Plus, die stuk voor stuk niet goed verkochten.

Daar komt nog bij dat de iPhone SE 4 volgens de geruchten een iets moderner ontwerp zou krijgen, met een notch en zonder thuisknop. Die aanpassing zou volgens Kuo de totale productiekosten kunnen verhogen, wat de verkoop dan weer zou schaden.

Een laatste reden voor de vertraging (of afschaffing) die Kuo geeft, is dat Apple ook bepaalde kosten moet besparen door de economische recessie. In dat opzicht is het een logische zet op de productie en ontwikkeling van een minder populair product uit te stellen of af te schaffen.

Zit niet te wachten op de iPhone SE 4

Hoewel ten minste één lek had gewezen op een lancering in 2023 voor de volgende iPhone SE, lijken de claims van Kuo geloofwaardig. We hebben namelijk over het algemeen nog niet zoveel gehoord over de iPhone SE 4. Als hij echt in 2023 zou verschijnen, zouden de geruchten en leaks iets sneller binnenstromen rond deze tijd.

Apple heeft namelijk de gewoonte om de iPhone SE ergens in het voorjaar te lanceren. De iPhone SE van 2020 verscheen in april en die van 2022 verscheen in maart. Aanvankelijk was het al vreemd dat we geruchten hoorden over een nieuwe iPhone SE in 2023, aangezien Apple deze telefoon meestal tweejaarlijks updatet. Een lancering in 2024 zou daarom logischer zijn.

Tot slot sluiten we het niet uit dat Apple de iPhone SE met pensioen stuurt. Op basis van de weinige beschikbare info, kunnen we afleiden dat deze reeks nooit geweldig goed heeft verkocht. Apple geeft gebruikers namelijk al heel wat keuze bij hun nieuwe iPhones in september, aangezien die serie uit vier telefoons bestaat.