Lancering iPhone SE 4 uitgesteld tot 2025

Geruchten zijn best grappig. Nog maar een paar maanden geleden meldden doorwinterde Apple-experts dat de plannen voor een vierde iPhone SE geschrapt waren. Twijfels over de populariteit en winstgevendheid van de serie werden als oorzaak aangehaald.

Twee maanden later beweerden dezelfde analisten dan weer dat Apple de ontwikkeling van de iPhone SE 4 had hervat (opens in new tab). Hier werd wel vermeld dat de releasedatum voor deze goedkope iPhone flink is opgeschoven. Nu hebben we een beter idee van die releasedatum. Betrouwbare leaker Jeff Pu voorspelt dat Apple de volgende budgetvriendelijke iPhone in 2025 zal uitbrengen.

De meest recente iPhone SE (2022) blies nieuw leven in het klassieke, oeroude iPhone-ontwerp van Apple. Hij haalde indrukwekkende snelheden voor de prijs en had 5G, maar de iPhone SE 4 zal naar verwachting afstappen van het oude ontwerp. Het is namelijk zo goed als zeker dat Apple de enorme randen en het kleine scherm van de huidige iPhone SE eindelijk achter zich laat. In de plaats daarvan kan het bedrijf zich baseren op het ontwerp van de iPhone X.

Ross Young beweert dat de iPhone SE 4 een 6,1-inch scherm en notch zal hebben, terwijl analist Ming-Chi Kuo beweert dat het toestel het OLED-scherm van de iPhone 14 zou overnemen. Kuo verduidelijkte daarna wel dat deze iPhone 14-achtige iPhone SE 4 misschien een vroeg prototype (opens in new tab) is.

(3/10)2. The new iPhone SE 4 will equip with Apple's 5G baseband chip produced by a 4nm process (similar to 5nm) and will only support Sub-6GHz as the current plan.February 27, 2023 See more

In beide gevallen krijgt de iPhone SE waarschijnlijk Face ID, hoewel het ook mogelijk is dat Apple het bij Touch ID houdt en de sensor in de vergrendelknop plaatst. Dit zien we erg vaak bij de beste goedkope telefoons en Apple heeft deze feature zelf al geïntroduceerd in de iPad Air.

Wat betreft connectiviteit meldt Jeff Pu dat Apple een speciaal ontworpen 5G-modem ontwikkelt op een 4nm-proces. Die zou worden geproduceerd door chipfabrikant TSMC. Het is nog niet duidelijk of deze 5G-chip prestaties of energie-efficiëntie zal verbeteren, maar we kunnen er wel zeker van zijn dat de prestaties van een hoog niveau zullen zijn.

De iPhone SE (2022) werd tot slot in maart 2022 uitgebracht, terwijl de iPhone SE (2020) twee jaar eerder, in april 2020, op de markt kwam. Als Pu het bij het rechte eind heeft voor de iPhone SE 4, is het logisch dat we de telefoon ergens in de lente van 2025 kunnen zien verschijnen. Dit zou wel het tweejaarlijkse releaseschema van Apple niet overboord gooien, dus wees er nog niet te zeker van.