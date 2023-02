USB-C op iPhone 15 brengt bepaalde beperkingen met zich mee

De iPhone 15 zou de iconische Lightning-poort kunnen inruilen voor USB-C, onder andere vanwege nieuwe Europese wetgeving. Een nieuw gerucht suggereert nu dat de USB-C-poort van Apple bepaalde beperkingen zal hebben.

Volgens een bron op het Chinese sociale mediaplatform Weibo (opens in new tab) (via MacRumors (opens in new tab)) zal de USB-C-poort van de iPhone 15 en iPhone 15 Pro uitgerust worden met een geïntegreerd circuit met een authenticator chip. Die zou ervoor zorgen dat elk accessoire eerst gecontroleerd wordt op compatibiliteit.

We zouden daarom in het scenario terecht kunnen komen waarin alleen door Apple goedgekeurde opladers en andere accessoires werken met de iPhone 15. De bestaande Lightning-aansluiting gebruikt trouwens hetzelfde systeem met authenticator chip.

Hoe zit het met de iPad?

Wat opvalt hier is dat de USB-C-poort op de iPads geen beperkingen kent. Zolang het accessoires kan werken met een tablet, zal het werken op de iPad. Natuurlijk is dit allemaal speculatie op basis van een gerucht, dus het kan nog alle kanten op. We zijn wel benieuwd hoe Apple dit zou aankondigen bij de lancering van de iPhone 15, die naar verwachting in september zal verschijnen.

Er wordt daarnaast gezegd dat de USB-C-poort van de iPhone 15 Pro (Max) snellere dataoverdracht ondersteunt in vergelijking met het goedkopere duo. We moeten tot slot niet té enthousiast worden, want in theorie kan Apple USB-C nog een jaartje uitstellen en pas introduceren op de iPhone 16 in 2024.

Controlefreaks

Aangezien er al jaren een authenticatiechip in de iPhone zit, die controleert welke randapparatuur je erop aansluit, zou het geen verrassing zijn als Apple besluit dezelfde strategie te volgen bij de overstap naar USB-C.

Enerzijds kunnen gebruikers teleurgesteld zijn over het feit dat ze naar een specifieke lijst van accessoires worden gepusht. Het is mogelijk dat die accessoires duurder zullen zijn, terwijl het ene accessoire dat jij wil hebben, niet gecertificeerd is door Apple.

Anderzijds zal Apple wellicht uitleggen dat dit nodig is voor de hoge beveiligingsstandaard van de iPhone. Zo kan de iPhone jou beschermen tegen accessoires die van mindere kwaliteit zijn (of zelfs gevaarlijk). Zo is het belangrijk dat een oplaadkabel naar behoren werkt en de batterij niet beschadigt.

In dit stadium weten we nog niets zeker. Het is mogelijk dat elk accessoire werkt, maar niet-gecertificeerde apparaten geen toegang hebben tot alle functies van de USB-C-poort. Een andere mogelijkheid is dat de iPhone een USB-C-poort krijgt zonder authenticatiechip, zoals de iPad.