Uitgelekte iPhone 15 Pro Max specs tonen wat niet verandert dit jaar

Nu de zomer nadert, krijgen we nog meer gelekte informatie rond de aankomende iPhone 15 te zien. Het nieuwste lek wijst op twee elementen die hetzelfde blijven, evenals twee elementen die wel veranderen tegenover de iPhone 14 uit 2022.

Deze info is afkomstig van tipgever Revegnus op Twitter (via GSMArena) en heeft betrekking op het scherm, de hoofdcamera, de processor en de hoeveelheid RAM van de iPhone 15 Pro Max. Verder is het nog steeds onduidelijk of deze telefoon al dan niet iPhone 15 Ultra zal heten.

De telefoon behoudt blijkbaar dezelfde 48MP IMX803-camerasensor van Sony die in de iPhone 14 Pro Max zit. Dat spreekt eerdere berichten tegen die wezen op de introductie van de Sony IMX903, met hetzelfde aantal megapixels maar een grotere sensor om meer licht op te vangen.

iPhone 15 Pro MaxM12 Panel(Same as 14PM)imx803(Same as 14PM)3nm A17 BionicLPDDR5 8GB😔May 27, 2023 See more

Panelen en processoren

Ook de M12 OLED-panelen blijven blijkbaar hetzelfde, hoewel we hebben gehoord dat het scherm deze keer iets korter en smaller zal zijn. De randen rond het schermen zouden daarnaast dunner zijn dan ooit tevoren.

Op vlak van upgrades zien we enkele weinig verrassende zaken. In de eerste plaats is dat natuurlijk de A17 Bionic-processor die de A16 Bionic zal opvolgen. De hoeveelheid RAM krijgt vervolgens een kleine boost van 6GB naar 8GB.

We zouden de iPhone 15 Pro Max (of de iPhone 15 Ultra) en de drie andere telefoons in september moeten zien, als Apple zich aan het gebruikelijke schema houdt. Voor die lancering is er begin volgende maand nog WWDC 2023, waar we alles te horen krijgen over de komende software-updates van Apple.

Tegenstrijdige geruchten

Het is zelden zo dat elk gerucht perfect past bij alle andere en er zijn genoeg tegenstrijdige berichten over de iPhone 15 Pro Max. Op basis van de geruchten hebben we zelfs nog geen enkel idee of hij daadwerkelijk iPhone 15 Pro Max zal heten of dat Apple toch gaat voor iPhone 15 Ultra.

Recent is de naam Pro Max weer populairder geworden, maar dat wil niets zeggen. Zo waren we er vorig jaar bijna helemaal zeker van dat er een grotere iPhone ging komen als vervanging voor de kleine iPhone 13 mini. Zelfs op de dag van de lancering zelf wisten we op basis van de geruchten niet of die telefoon de iPhone 14 Plus of iPhone 14 Max zou heten. We zien hier nu hetzelfde patroon.

Op cameravlak is er eveneens geen eenduidigheid. Sommige lekken wijzen op een vernieuwd camerasysteem en een groter camerablok op de achterkant, terwijl anderen suggereren dat er bijna niets zal veranderen. Voorlopig blijft het giswerk tot de officiële lancering in september.