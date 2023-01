Gerucht: iPhone 15 Pro krijgt dunnere en afgeronde randen

Er zijn weer nieuwe details verschenen over wat we kunnen verwachten van de iPhone 15, die later dit jaar wordt verwacht. De twee Pro-modellen krijgen namelijk waarschijnlijk dunnere randen om het scherm en alle vier modellen krijgen ook afgeronde randen, zodat het design iets meer lijkt op dat van de Apple Watch.

Deze informatie komt vanuit de ervaren Apple-leaker genaamd ShrimpApplePro (opens in new tab) (via MacRumors (opens in new tab)). Deze leaker zegt ook dat de schermgroottes van de vier toestellen hetzelfde blijven als vorig jaar. Ver zal het Dynamic Island dit jaar op elk toestel uit de line-up verschijnen.

Bij de gelekte informatie werd wel vermeldt dat de schermen wel gewoon plat blijven. Alleen de rand eromheen zal afgerond worden tot aan de achterkant. Verder zal het design niet heel anders zijn voor de rest van het toestel.

Well I have the result for the display design of the iPhone 15 series. - all iPhone 15 series will have the same display sizes as iPhone 14 series- pro 15 will have thinner bezels with curve edges, display is still flat tho, only the bezels is curveJanuary 21, 2023 See more

De terugkomst van een curved design?

Als je even een afbeelding van de iPhone 14 bekijkt, dan zal je zien dat de randen om het scherm heen al enorm dun zijn, dus het is interessant om te zien hoeveel dunner ze nog kunnen worden op de twee duurste modellen uit de line-up.

We zijn ook zeker benieuwd naar die afgeronde randen. Het kan zijn dat Apple dus weer teruggaat naar een meer curved design in het algemeen. Dat zagen we bijvoorbeeld ook op de iPhone 11. Het zou dus niet de eerste keer zijn dat we een iPhone met afgeronde randen krijgen.

De bron noemt het duurste model ook de "iPhone 15 Pro Max (aka Ultra)". Ook deze leaker weet dus nog niet zeker hoe Apple dit model precies gaat noemen. WE hebben in ieder geval de afgelopen weken meerdere iPhone 15 Ultra-geruchten gehoord.

Conclusie: de mooiste iPhone tot nu toe?

Dezelfde leaker die ons deze nieuwe informatie bracht, heeft ook gezegd dat de iPhone 15 Pro Max (of iPhone 15 Ultra) "erg mooi" wordt. Dat is natuurlijk subjectief, maar aan de hand van de beschrijving van het nieuwe design snappen we wel dat dit er visueel iets aantrekkelijker uit kan gaan zien.

Met nog dunnere randen om het scherm op de Pro-modellen blijven er echt bijna alleen nog maar pixels over op de voorkant. Voeg daar dan nog een curved design aan toe en dan kunnen de iPhone 15-modellen er inderdaad wel erg stijlvol uit gaan zien.

Hoewel de dunnere randen op het scherm dus niet naar de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus komen, krijgen deze toestellen volgens dit gerucht wel dezelfde afgeronde randen. Apple lijkt dus over het rechthoekige design heen te zijn en ze brengen dus de rondere look weer terug.

Apple's design team heeft inmiddels erg veel ervaring en expertise, dus we zijn zeker benieuwd wat het eindresultaat wordt voor het ontwerp van de iPhone 15-serie. Het is dan ook alweer een aantal jaar geleden sinds we voor het laatst echt benieuwd waren naar het nieuwe iPhone-design.