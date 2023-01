iPhone 16 Pro misschien de eerste "mid-tier" Apple smartphone met een periscooplens

Apple’s iPhone 15 serie komt waarschijnlijk pas in september 2023 uit, maar dat weerhoudt de leakers er niet van om al te speculeren over wat we kunnen verwachten van de iPhone 16-serie, die als het goed is in 2024 volgt.

Volgens een nieuw verslag van de Koreaanse tech-website The Elec (opens in new tab) (via Wccftech (opens in new tab)) krijgen Apple’s iPhone 16 Pro-modellen een periscooplens. Dat is een toevoeging die volgens geruchten in de eerste instantie alleen op de iPhone 15 Ultra zal verschijnen in 2023.

Als je dus nog tot 2024 wacht met het upgraden van je iPhone, dan hoef je niet meer het duurste toestel van Apple te kopen om gebruik te kunnen maken van de periscopische zoomlens. De iPhone 16 Pro kan namelijk de eerste "mid-tier" iPhone zijn die ook deze veelgevraagde lens gaat aanbieden.

Periscoopcamera's hebben hun naam gekregen vanwege de overeenkomsten met het instrument dat wordt gebruikt in onderzeeërs en andere vaartuigen. Het zorgt ervoor dat je als gebruiker erg ver kan inzoomen zonder de beeldkwaliteit te verlagen. Om nog steeds in de cameramodule van een smartphone te passen, gebruikt een periscoopcamera in dit geval spiegels om zo toch meer lensonderdelen te kunnen plaatsen in de module en daardoor over langere afstanden te kunnen zoomen.

Het is wel redelijk duur om deze technologie op smartphone-formaat toe te passen en daarom worden periscoopcamera's ook eigenlijk vooral op de meest high-end toestellen gebruikt, zoals op de Samsung Galaxy S22 Ultra, de Huawei P50 Pro, de Honor Magic 4 Pro en de Xiaomi 12S Ultra.

De Samsung Galaxy S22 Ultra gebruikt een periscopische zoomlens (Image credit: Samsung)

Natuurlijk is de iPhone 16 Pro (en de verwachte Pro Max-variant) nog steeds een high-end model binnen Apple's line-up. De iPhone 14 Pro heeft bijvoorbeeld nog steeds een flinke prijs van minimaal 1.326 euro, maar er zijn dus geruchten dat er bij de iPhone 15-reeks ook een iPhone 15 Ultra gaat verschijnen en het zou dan ook logisch zijn dat hetzelfde gebeurt bij de iPhone 16-reeks. Dan wordt de iPhone 16 Ultra dus echt het meest high-end model en wordt de iPhone 16 Pro meer het mid-tier model (voor Apple-begrippen dan).

Conclusie: Niet alleen meer voor de elite?

Dit nieuws over de iPhone 16 Pro's periscooplens komt vrij snel na andere geruchten over Apple's Dynamic Island, de virtuele vervanger van de fysieke notch, die voor het eerst verscheen als een exclusieve functie voor de iPhone 14 Pro. Volgens die geruchten komt dit Dynamic Island ook naar de rest van de iPhone 15-line-up in 2023.

Uit dit patroon lijkt het dus duidelijk te worden dan Apple zijn nieuwe high-end functies beschikbaar wil maken voor zoveel mogelijk gebruikers, althans nadat die functies eerst een jaar exclusief op het topmodel beschikbaar zijn geweest.

Andere exclusieve onderdelen die volgens geruchten op de iPhone 15 Ultra zouden verschijnen, zijn Apple’s volgende processor (de A17 Bionic) en een titanium frame. Als we een gok moeten wagen, dan zouden we zeggen dat die onderdelen naar alle waarschijnlijkheid ook aan de iPhone 16 Pro worden toegevoegd.