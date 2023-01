iPhone 16 Pro: het begin van een nieuw revolutionair design?

Je zou kunnen zeggen dat Apple op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max al de grootste designverandering in jaren heeft doorgevoerd. Deze toestellen zijn namelijk eindelijk van de grote 'notch' af en maken nu gebruik van het 'Dynamic Island'. Het uiteindelijke doel lijkt echter het verbergen van alle Face ID- en cameraonderdelen op het scherm. De volgende stap richting dat doel zien we misschien op de iPhone 16 Pro verschijnen, of misschien beter gezegd: verdwijnen.

Dit gerucht komt vanuit The Elec (opens in new tab) (via Pocket Lint (opens in new tab)). Daar staat dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max hun Face ID-onderdelen onder het scherm gaan verbergen. Dat zou dan een vergelijkbaar concept zijn als de under-display vingerafdrukscanners die we tegenwoordig op veel Android-smartphones zien.

De camera cut-out zal hierdoor niet helemaal verdwijnen, want de camera zelf zou volgens deze bronnen nog wel zichtbaar blijven. Toch kan Apple op deze manier wel deze relatief grote cut-out verkleinen tot een punch-hole, zoals we die ook op veel Android-apparaten zien (die natuurlijk geen Face ID-onderdelen hebben om te verbergen).

The Elec claimt dat deze verandering in de eerste instantie alleen op de Pro-modellen verschijnt en dat het eigenlijk ook vooral een tussenstap is. Het uiteindelijke doel zou zijn om de selfiecamera ook onder het scherm te laten verdwijnen, zodat er helemaal geen cut-out of andere obstructie meer te zien is op het display.

De site geeft echter geen indicatie voor wanneer Apple dit precies van plan is. We hebben dat concept al eerder gezien op een aantal Android-telefoons zoals de Samsung Galaxy Z Fold 4, maar de uitvoering is nog niet echt perfect. De camera blijft toch nog een beetje zichtbaar en de fotokwaliteit lijdt ook onder dit design (op de ZTE Axon 40 Ultra is de camera beter verborgen, maar toch is de kwaliteit nog lager dan gewenst).

Wat deze veranderingen betekenen voor de functies die nu beschikbaar zijn vanwege het Dynamic Island is nog onduidelijk. Technisch gezien kan Apple nog steeds een zwart "eiland" bovenaan het display plaatsen, maar de camera cut-outs zijn dan niet meer onvermijdelijk. Apple hoeft dan niet meer te proberen extra nut te geven aan die ruimte die werd ingenomen. Alsnog zo'n eiland toevoegen als het niet meer nodig is, lijkt ons wat overbodig.

Natuurlijk gaat het hier om geruchten, dus nog niets is echt zeker. Toch lijkt het ons wel waarschijnlijk dat Apple van plan is om de cut-outs te verkleinen of misschien zelfs helemaal te verwijderen. Het is misschien vooral een kwestie van wanneer ze dit willen doen. Andere bronnen zoals de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo hebben ook al eerder naar 2024 verwezen als het jaar waarin Apple Face-ID onder het display gaat plaatsen (samen met de camera). Het lijkt dus steeds waarschijnlijker dat de iPhone 16 Pro het eerste model zal zijn waarop we Face ID onder het display zien verdwijnen.

Misschien kunnen we binnenkort de notch gedag zeggen (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ook upgrades voor de standaard iPhone

Het klinkt alsof in de eerste instantie alleen de Pro-modellen gaan beschikken over het nieuwe under-display Face ID-systeem, maar we denken niet dat Apple de standaard en Plus-modellen lang achter zal laten blijven.

Bij The Elec staat ook dat de standaard iPhone 15 en de iPhone 15 Plus dit jaar een Dynamic Island krijgen. Dan hebben alle modellen uit de serie dus dit design, voordat de iPhone 16 Pro-modellen nog een stapje verdergaan het jaar daarna. Dit claimde Mark Gurman recentelijk ook al en hij levert vaak betrouwbare informatie over Apple.

Als Apple dat patroon inderdaad volgt, dan zouden de standaard iPhone-modellen een jaar na de Pro-modellen een Dynamic Island krijgen en misschien geldt hetzelfde voor het under-display Face ID-systeem. In dat geval zou dat systeem voor het eerst naar de iPhone 16 Pro-modellen komen en daarna ook op de iPhone 17 en de iPhone 17 Plus.