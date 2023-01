Apple Watches en iPhone kunnen micro-LED in plaats van OLED-displays krijgen

Apple heeft naar verluidt plannen om vanaf 2024 eigen beeldschermen te gebruiken in nieuwe iPhones en Apple Watches. Op die manier wordt het minder afhankelijk van andere bedrijven die schermen produceren, zoals Samsung en LG.

Volgens Mark Gurman (opens in new tab), de Apple-expert van Bloomberg, gaan die nieuwe displays eerst naar de Apple Watch en daarna naar iPhones komen. Een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra zou de eerste worden met micro-LED-display. Andere apparaten, waaronder de iPhone, volgen later pas, aangezien Gurman schat dat de overgang enkele jaren zal duren.

Naar verluidt heeft Apple al een functioneel ontwerp gemaakt voor zijn eigen micro-LED-schermen, maar de eigenlijke productie zal wellicht niet door Apple gebeuren. Die verantwoordelijkheid schuift het gewoonlijk door naar TSMC, dat onder andere de Bionic-chips maakt.

Micro-LED is een relatief nieuwe (en dure) beeldschermtechnologie die de hoge helderheid van mini-LED combineert met de levendige kleurenweergave OLED. In micro-LED-schermen zijn in elke pixel drie niet-organische LED's ondergebracht, waardoor er meer kleurvariatie is tussen aangrenzende pixels.

Volgens het bericht van Gurman zijn de volgende generatie Apple Watch displays ontworpen om helderdere, levendigere kleuren te bieden. Daardoor zou het scherm ook beter zichtbaar moeten zijn vanuit verschillende hoeken. Volgens anonieme getuigenissen zou de content op het display er zelfs uitzien alsof het geschilderd is op glas.

Gezien de mogelijke overgang naar micro-LED-schermen, kunnen we niet anders dan speculeren over de mogelijkheid dat er in de komende jaren ook een volledige tv van Apple komt. Zelfs Samsung is er nog niet in geslaagd micro-LEDs op de consumentenmarkt te brengen, dus het wordt sowieso nog even wachten. Het idee van een tv met micro-LED van Apple maakt ons alvast enthousiast.