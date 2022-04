iPhone 16 naar verluidt de eerste iPhone zonder notch

Als je een iPhone-fan bent, heb je waarschijnlijk overwogen of je wilt wachten op de iPhone 14 of niet. Maar heb je overwogen om twee jaar te wachten op de iPhone 16?

Volgens betrouwbare analist Ming-Chi Kuo wacht Apple tot 2024 om under-display cameratechnologie (UDC) te introduceren. Hiermee wordt ook Face ID onder het scherm geplaatst. 2024 is tevens het jaar dat we de iPhone 16 verwachten, als Apple geen jaar gebruikt om een S-variant uit te brengen, zoals eerder is gebeurd.

UDC-technologie plaatst de selfiecamera onder het scherm, zodat je deze op het eerste gezicht niet ziet zitten. Enkele bedrijven als Samsung en ZTE hebben al smartphones uitgebracht die hier gebruik van maken.

Op het moment is dit echter geen ideale manier om de schermruimte te verminderen. Het scherm voorkomt dat de benodigde hoeveelheid licht de camerasensor raakt, waardoor selfies vaak tamelijk saai of donker worden. Een aantal bedrijven gebruiken verwerkingsalgoritmes om dit tegen te gaan, maar het is geen perfecte oplossing.

Het zou ook een obstakel kunnen zijn voor Face ID, aangezien de sensoren goede belichting nodig hebben om je gezicht te kunnen scannen en de telefoon te ontgrendelen.

Kuo's post benoemt ''kwaliteitsverbeteringen'' voor de frontcamera op Apple's 2024 iPhones. Het is niet duidelijk of hij bedoelt dat deze in de maak zijn of dat hij enkel oppert dat ze belangrijk zijn.

I think the real full-screen iPhone will come in 2024. High-end iPhones in 2024 would adopt an under-display front camera alongside the under-display Face ID. A low-light condition is detrimental to front camera quality, and ISP & algorithm are critical for quality improvements. https://t.co/vWjeZYZUPKApril 20, 2022 See more

Analyse: creatieve manier om de notch te dumpen

Op het moment vult de iPhone 14-series de horizon, en een van de grote discussies over deze generatie is de notch.

Apple huist daarin de frontcamera's en Face ID-sensoren. De notch is vrij groot en neemt veel ruimte van het scherm in beslag. Android-smartphonefabrikanten gebruiken al meerdere jaren een 'punch-hole'-inkeping, pop-up camera's en UDC's om zo veel mogelijk schermruimte te creëren.

Toch is het geen directe vergelijking. De meeste Android-smartphones gebruiken niet dezelfde gezichtsherkenningstechnologie als Apple's Face ID. Daardoor hebben ze niet dezelfde hoeveelheid front-sensoren nodig, maar Apple fans eisen iets vergelijkbaars voor iPhones.

Volgens de geruchten is dit wellicht eindelijk zo ver. Leakers denken dat een aantal iPhone 14-versies inkepingen krijgen voor de frontcamera en Face ID-sensoren.

Dat is, als het waar is, een goede eerste stap. Toch levert het waarschijnlijk niet veel extra schermruimte op, gezien de grootte van Apple's Face ID-opstelling. Misschien moeten we dit als een opstapje zien richting een inkepingsvrij iPhone-scherm.

Als Kuo het bij het juiste eind heeft, is Apple op zoek naar een betere manier om de frontcamera's te verbergen. Zelfs als UDC's niet de manier blijken voor Apple, bewijst het in elk geval dat het bedrijf op de hoogte is van de eisen van fans.