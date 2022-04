'iPhone 14-lijn krijgt veelgevraagd betaalbaar model'

Apple's iPhone 14-lijn, welke in september of oktober dit jaar verschijnt, krijgt mogelijk een opvallend nieuw model: de iPhone 14 Max.

Een onlangs ontdekte afbeelding laat verschillende designs zien van vier potentiële iPhone 14-modellen. De ruwe schetsen zeggen niet heel veel, alhoewel het iconische iPhone-design direct herkenbaar is.

Buiten de twee prominente camera-modules op de 6,7 inch iPhone 14 Pro Max en de 6,1 inch iPhone 14 Pro-modellen is er nog een opvallende toevoeging. Dat zegt Apple Insider, die een leak spotte. Het gerucht is gepost door Quick Review Lab op Chinees social media-platform Weibo.

In plaats van een 5,4 inch iPhone 14 in mini-formaat (waarvan al langer het gerucht gaat dat deze niet meer gemaakt wordt) is er een nieuw 6,7 inch model: de iPhone 14 Max. Niet alleen is deze smartphone dezelfde grootte als de iPhone 14 Pro Max, er is ook een twee-camera-modulesysteem zoals bij de iPhone 14. We horen hier al een paar maanden geruchten over.

Toegegeven, we leven momenteel in de kloof tussen de Apple iPhone 13 en de iPhone 14. Het gat wordt enkel opgevuld met leaks over het design en de productie. Alle geruchten nemen we dus met een korreltje zout.

Toch is het mogelijke bestaan van een iPhone 14 Max met een groot scherm interessant voor iPhone-fans met een beperkt budget. Apple heeft de neiging om de beste schermen en top-tier CPU's in alle iPhone-versies te stoppen. Onderdelen als de camera-setup, opslag en geheugen zijn ook aangepast om de prijs aan te passen.

Een 6,7 inch iPhone 14 Max kan qua prijs tussen de iPhone 14 en 14 Pro in komen te staan. Met die prijs en het grotere scherm is het dan een topklasse keuze.

Hoe belangrijk is de grootte?

Vraag het gebruikers en je krijgt een samenhanged antwoord: ze willen een grote telefoon. De vlaggenschip-standaard van iPhones tot Android is 6,5 inches of groter. Het probleem met smartphones met een groot scherm is dat ze ook een groot budget vergen.

Een iPhone 14 Max is wellicht precies wat je portemonnee vraagt. Vooral als Apple op andere fronten niet inlevert.

Toch zou het zonde zijn als de toevoeging van deze grotere smartphone het einde betekent van de iPhone 14 mini. Apple's magnifieke mini-lijn is de laatste iPhone die voor kleinere handen geschikt is.

We zijn allemaal wanhopig voor meer informatie over de iPhone 14. Zoals altijd is er niks helemaal duidelijk tot het officieel bevestigd wordt. Richting de lancering van de iPhone 14 lachen we ons mogelijk een ongeluk, als we iPhones zien die heel erg lijken op de huidige iPhone 13-lijn.