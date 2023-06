Kan de Apple Watch Ultra met deze nieuwe feature Garmin overtreffen?

De drukte na Apple's WWDC 2023 conferentie is nog maar net overgewaaid. De meeste aandacht ging zonder twijfel naar de nieuwe MacBook Air, Apple Vision Pro en de updates in iOS 17. In tegenstelling tot de rest gaan wij het over iets helemaal anders hebben. Ook watchOS 10, het besturingssysteem van de Apple Watches, introduceert namelijk nieuwe features die je makkelijk over het hoofd kan zien.

Zo komt er een update naar de Apple Watch Ultra waardoor die kan concurreren met de beste Garmin-horloges. Er komen namelijk topografische kaarten met informatie over paden, zoals heuvels, hoogte, moeilijkheidsgraad, nuttige punten en meer. Dat werd slechts kort aangehaald in de presentatie, hoewel dat het apparaat veel aantrekkelijker kan maken voor fervente wandelaars en hikers. Kleine kanttekening: deze kaarten zijn voorlopig alleen beschikbaar in de VS, maar we verwachten dat Apple systematisch meer gebieden zal toevoegen.

(Image credit: Apple)

Voor de meeste Garmins moeten topografische kaarten apart worden gedownload als GPX-bestanden met de Garmin Explore-app, terwijl meer gedetailleerde satellietkaarten moeten worden gekocht. Voor gebruikers in de VS lijkt Apple ze allemaal klaar te hebben liggen in de Kaarten-app als nieuwe weergave. Er werd in ieder geval geen melding gemaakt van downloads door derden of extra aankopen. Apple liet tijdens de presentatie ook doorschemeren dat er meer landen zouden volgen.

Een 3D-weergave van het kompas kan niet alleen je hoogtereis weergeven, zodat je kunt zien hoe hoog of laag je tot nu toe bent geklommen, maar biedt ook automatisch gegenereerde markeringen op basis van de beste plek om te bellen, zodat je naar die plek wordt teruggeleid voor het geval je hulp nodig hebt. Of je wilt je geliefden bellen en opscheppen over hoe ver je die dag hebt gelopen.

Het is een handige functie en in combinatie met het geavanceerde kompas, de barometer en de nauwkeurige dual-band gps van de Apple Watch Ultra zul je waarschijnlijk nooit meer verdwalen. Voeg daar de oorverdovende sirene, duurzaamheid, nachtmodus en langere batterijduur aan toe en je krijgt een onmisbare tool voor nachtelijke oriëntatielopers.

(Image credit: Future)

De Huawei Watch Ultimate heeft wel een uitstekende Expeditie-modus, maar haalt het niveau van Apple niet. Garmin kan daar wel komen, zij het met extra aankopen en meerdere apps, en gaat dan ook veel langer mee.

Wanneer watchOS 10 wordt gecombineerd met de Apple Watch Ultra, kan dit wel eens de favoriet van wandelaars worden. Het is nu al een gewaagde strijd, zoals je kan zien in onze vergelijking van de Apple Watch Ultra en Garmin Fenix 7.