Zo moet je Garmin Pay instellen op je Garmin-horloge

Garmin Pay instellen op je Garmin-horloge is een eenvoudig proces dat alleen wordt overtroffen door hoe eenvoudig het is in het gebruik. Het is namelijk erg fijn om te kunnen betalen wanneer je telefoon nog thuis ligt of een lege batterij heeft. Denk aan een buskaartje naar huis als je te ver bent gegaan met hardlopen of om koffie te drinken tijdens het fietsen.

Omdat Garmin Pay nu al jaren bestaat en contactloos betalen bijna overal mogelijk is, is het een van de gemakkelijkste en veiligste betaalmogelijkheden geworden. Het zit nu ook op de meeste Garmin-horloges, van de Garmin Forerunner 165 en Fenix 7 Pro tot de Vivoactive en Garmin Venu 3. Welk horloge je ook hebt, Garmin Pay werkt precies hetzelfde. Hier lees je hoe je het op jouw toestel gebruikt.

Zo moet je Garmin Pay in te stellen

Open de Garmin Connect-app op je smartphone en selecteer Garmin Pay en vervolgens Aan de slag .

op je smartphone en selecteer en vervolgens . Open de Connect-app , selecteer Garmin Pay en vervolgens Kaart toevoegen .

, selecteer en vervolgens . Open de Portemonnee-app op het toestel en voer je wachtwoord in om de betalingsmodus te activeren.

Garmin Pay instellen: stap voor stap handleiding

1. Aan de slag Om te beginnen moet je een van je betaalmethodes koppelen aan je Garmin-account. Om dit te doen open je de Garmin Connect-app op je smartphone en selecteer je Garmin Pay en vervolgens Aan de slag.

Je wordt twee keer gevraagd om een viercijferige toegangscode in te voeren. Deze wordt op het scherm van het horloge getikt voordat de betaling wordt uitgevoerd als veiligheidsmaatregel.

2. Voeg je kaart toe Zodra je een wachtwoord hebt aangemaakt, volg je de instructies op het scherm om je betaalmethode toe te voegen en vul je de naam op je kaart, vervaldatum en kaartnummer in. Hierna wordt je kaart toegevoegd. Om meer kaarten toe te voegen in de Connect-app, tik je opnieuw op Garmin Pay en vervolgens weer op Kaart toevoegen.

Hoe betalen met Garmin Pay

3. Open de Portemonnee-app Zodra je Garmin Pay hebt ingesteld op de Connect-app en hebt gekoppeld aan je Garmin-toestel, werkt het onafhankelijk van de telefoon. Dat betekent dat je gewoon de Portemonnee-app op je Garmin moet openen en dan je wachtwoord moet invoeren om te kunnen betalen.

4. Contactloos betalen Zodra je je code hebt ingevoerd, toont het horloge je kaart en een kleurenring rond de buitenkant van het scherm die steeds kleiner wordt en aftelt. Dat is de tijdslimiet waarbinnen je moet betalen voordat je wordt gevraagd om je code opnieuw in te voeren.

Binnen die tijd kun je het horloge gewoon net als een pinpas gebruiken om contactloos te betalen. Het apparaat wordt dan automatisch weer vergrendeld, zodat er niet meteen meer dan één betaling kan worden gedaan.

Betaal sneller met Garmin Pay

De sleutel tot een snelle betaling is de Portemonnee-app. De route naar deze optie kan verschillen per Garmin-toestel, dus het is over het algemeen een goed idee om de Portemonnee te koppelen aan een snelkoppeling. De meeste Garmin-horloges hebben deze optie, waarmee je een bepaalde knop kunt instellen om de app te activeren.

Op de meeste Garmin-toestellen kun je bijvoorbeeld instellen dat je de app activeert door de terugknop lang ingedrukt te houden. Je hoeft dan alleen maar de code in te voeren om te betalen, waardoor je uiteindelijk slechts één tik nodig hebt om te betalen.