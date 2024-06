Moet je nog een Fitbit kopen in 2024?

Fitbit is nog steeds een van de bekendste namen in de wereld van activity trackers. Nog niet zo lang geleden was Fitbit voor velen standaard de eerste keuze, maar tijden veranderen. Het bedrijf is namelijk overgenomen door niemand minder dan Google en sinds de overname merken we dat hun activity trackers vaak te wensen overlaten.

Niet iedereen volgt dit soort overnames op de voet en bestaande Fitbit-gebruikers die op zoek gaan naar een nieuwer model, kunnen bijgevolg teleurgesteld worden door hun nieuwe aankoop. Zo zijn er nieuwe trackers met minder functies dan hun voorgangers en zelfs oude horloges waar functies verwijderd zijn door de jaren heen. De vraag is nu of een Fitbit nog steeds een slimme aankoop is in 2024. Daarop geven we hier een antwoord.

Koop geen Fitbit als je een echte smartwatch wil

De Fitbit Sense 2 (Image credit: Future)

Als er één ding is dat een Fitbit absoluut niet is, dan is het een volwaardige smartwatch. Om een horloge een smartwatch te noemen, verwachten we er een app store is met een degelijk aanbod. Zo kan je op de Samsung Galaxy Watch 6 bijvoorbeeld de Spotify-app downloaden zodat je offline muziek kan luisteren, ook zonder telefoon in de buurt. Met de Gmail-app kan je daarnaast snel e-mails beantwoorden zonder je telefoon erbij te nemen.

Hoewel de duurdere Fitbit-horloges, zoals de Sense- en Versa-series, in het verleden nog toegang hadden tot hun eigen app store, is die functie nu volledig verwijderd. De Fitbit Sense 2 is namelijk gelanceerd zonder app store en niet veel later is de app store op de originele Fitbit Sense verwijderd. Inmiddels kan je in de Fitbit-app alleen maar kiezen uit wijzerplaten die Fitbit zelf aanbiedt, dus ook dat aanbod is flink gekrompen.

De weinig slimme functies die je krijgt op duurdere Fitbit-horloges zijn ook volledig afhankelijk van je telefoon. Zo kan je Amazon Alexa gebruiken op de Fitbit Sense 2, maar om een antwoord van Alexa te krijgen, moet het horloge verbonden zijn met je telefoon om via die weg verbinding te maken met het internet. Contactloos betalen via Google Pay is in feite de enige slimme functie van duurdere Fitbits waarvoor je je telefoon niet nodig hebt.

Koop geen Fitbit als je geen terugkerende kosten wil

De Fitbit Charge 5 (Image credit: Future)

Om je Fitbit volledig te benutten, heb je een abonnement op Fitbit Premium nodig. Of je nu een Fitbit van 200 euro of 100 euro koopt, de prijs van Fitbit Premium blijft hetzelfde, namelijk 8,99 euro per maand of 6,67 euro per maand als je een jaarabonnement afsluit. Daarnaast is de gratis proefperiode steeds korter geworden. Bij de introductie van Fitbit Premium kreeg je een volledig jaar gratis bij aankoop van een nieuwe Fitbit. Een tweetal jaar geleden werd dit ingekort naar zes maanden en op dit moment krijg je slechts drie maanden gratis.

Als je bijvoorbeeld een Fitbit Inspire 3 koopt (huidige verkoopprijs van 92 euro), dan ben je bijna evenveel geld kwijt aan een jaarabonnement op Fitbit Premium. Sommige voordelen van Fitbit Premium krijg je bovendien gratis bij concurrenten. Twee functies in het abonnement zijn de herstelscore, die elke dag aangeeft hoe fit je bent, en diepgaandere slaapanalyses met slaapfasen, -kwaliteit en meer. Garmin biedt precies dezelfde functies aan zonder dat je daarvoor extra hoeft te betalen en ook Samsung Galaxy Watches maken gelijkaardige analyses zonder meerprijs.

Bekijk daarom goed wat Fitbit Premium inhoudt en bepaal of je deze inzichten echt nodig hebt. De Garmin Forerunner 265 geeft je bijvoorbeeld dezelfde analyses zonder abonnementskosten. Dat horloge mag dan wel meer kosten (450 euro), maar als je een Fitbit van 200 euro koopt en daarna drie jaar Fitbit Premium neemt, ben je in totaal meer geld aan het uitgeven.

Koop een Fitbit als je niet dagelijks wil opladen

De Fitbit Inspire 3 (Image credit: Jen Allen)

De batterijduur van Fitbit-horloges is een van de weinige onderdelen die wel consistent zijn gebleven. Zelfs de duurste modellen, zoals de Fitbit Versa 4, beloven bijna een hele week batterij. De goedkopere modellen, zoals de Fitbit Inspire 3 op de afbeelding hierboven, kunnen dit optrekken tot 10 dagen. De meeste Apple Watches houden het daarentegen amper een volledige dag vol en ook de Google Pixel Watch 2 moet je elke dag opladen.

Hebben Fitbits de allerbeste batterij van alle activity trackers? Dat ook weer niet. De Xiaomi Smart Band 8 houdt het makkelijk twee weken vol en sommige Garmin-horloges beloven een maand batterij of zelfs langer als je een model met ingebouwde zonnepaneeltjes koopt.

Koop een Fitbit als je overzichtelijke data wil

De Fitbit Versa 4 (Image credit: Andrew Williams)

Als er één ding is waarover we positief zijn gebleven na al die jaren, dan is het de Fitbit-app. Zeker als je een goedkopere Fitbit hebt, dan zie je alle belangrijke data in één oogopslag op het homescherm. Bij de set-up van je Fitbit-apparaat kan je aangeven wat je doelstelling is: beter slapen, actiever worden, gewicht beheren, hartgezondheid verbeteren of stress beheersen. Op basis hiervan bepaalt Fitbit welke statistieken op het Vandaag-scherm (het startscherm) worden getoond. Je kan daarnaast zelf bepalen of je statistieken wil weglaten en je kan zelfs een volledig eigen scherm maken met de data die jij relevant vindt.

Om meer te weten te komen over een bepaalde statistiek, tik je er gewoon op en dan brengt de app je naar een menu met diepgaandere analyses. Wie calorieën en waterinname wil bijhouden, kan dat ook eenvoudige toevoegen op het homescherm. Sommige goedkopere activity trackers overladen je met data, terwijl hun sensoren niet eens geavanceerd genoeg zijn om al die gegevens nauwkeurig te meten. Fitbit houdt het daarentegen eenvoudig en je mag er zeker van zijn dat de verzamelde data betrouwbaar is.

Alleen de goedkopere Fitbits zijn nog interessant

(Image credit: Andrea Gaini)

Het is misschien nog net te vroeg om Fitbit vergane glorie te noemen. Toch kunnen we er niet omheen dat hun activity trackers niet meer zijn wat ze ooit zijn geweest. Vooral de duurdere modellen in de Versa- en Sense-series zijn hun geld gewoon niet meer waard. Voor meer dan 200 euro heb je inmiddels een volwaardige smartwatch die dezelfde gezondheidsfuncties bevat en die aanvult met allerlei slimme extra's. Het helpt ook niet meteen dat de geavanceerde analyses van deze duurdere Fitbits achter een prijzige paywall zitten waardoor de kostprijs van je horloge oploopt op lange termijn.

In 2024 zijn alleen de instapmodellen in de Inspire- en Charge-series nog interessant naar onze mening. Als je een eenvoudige activity tracker wil om je slaap en dagelijkse activiteiten bij te houden, doen deze horloges prima hun werk. Er zijn zonder twijfel goedkopere opties van merken zoals Xiaomi, maar hun apps zijn vaak complexer en tonen te veel data voor de gemiddelde gebruiker.

Als je ten slotte toch per se een Fitbit wil die ook een volwaardige smartwatch is, dan kan je nu terecht bij de Google Pixel Watch 2. Dat horloge draait Wear OS en kan apps downloaden uit de Play Store, terwijl het alle fitnessfuncties van Fitbit bevat en weergeeft in de vertrouwde Fitbit-app. Het nadeel is dat dit horloge aanzienlijk meer kost dan de duurste Fitbit en dagelijks opgeladen moet worden, waardoor slaaptracking onhandig wordt.