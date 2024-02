De Xiaomi Smart Band 8 is door zijn lage adviesprijs een aantrekkelijke optie voor beginners. De batterijduur van twee weken is geweldig, de tracker zelf reageert snel en de app is verrassend overzichtelijk. Een smartwatch is dit echter niet en je kan niet veel meer doen dan muziek bedienen, een melding bekijken of inkomende oproep accepteren. Verder is er natuurlijk geen ingebouwde gps en moet je je telefoon meenemen als je gaat sporten. Vergeet ook zeker niet zelf je trainingen te starten en te stoppen, want de automatische tracking laat te wensen over.

Als je liever geen grote smartwatch rond je pols draagt, zijn kleine activity trackers een prima alternatief. Er zijn erg veel dunne, lichte opties die bovendien goedkoper zijn dan smartwatches en een veel langere batterijduur hebben. De Xiaomi Smart Band 8 is een van de goedkoopste activity trackers die je kan vinden in deze categorie. Waarop is er precies bespaard en welke functies ontbreken tegenover duurdere opties? Dat lees je hieronder.

Xiaomi Smart Band 8 review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 39,99 euro

Verkrijgbaar sinds eind 2023

De Xiaomi Smart Band 8 is nu te koop voor amper 39,99 euro bij de meeste retailers in de Benelux en zit hiermee onderaan het aanbod van Xiaomi. Er zijn weinig concurrenten rond dit prijspunt, aangezien de goedkoopste Fitbit-horloges al gauw het dubbele kosten. Zo kost de Fitbit Inspire 3 momenteel ongeveer 80 euro terwijl die niet zoveel meer kan dan de Xiaomi Smart Band 8.

Zoals veel eenvoudige activity trackers is de batterijduur van twee weken hier het grootste pluspunt. Zelfs als je het always-on display gebruikt, houdt de Xiaomi Smart Band 8 het een week vol. Verder krijg je hier natuurlijk geen ingebouwde gps. Als je buiten gaat hardlopen of fietsen, moet je daarom altijd je telefoon meenemen. Doe je dat niet, dan krijg je onnauwkeurige data over de afgelegde route. Is een ingebouwde gps toch een must, dan kom je terecht in een hogere prijsklasse (rond 100 euro).

Verder heeft de Xiaomi Smart Band 8 verrassend uitgebreide gezondheids- en fitnesstracking. Hij kan niet alleen je hartslag meten, maar ook je bloedzuurstofgehalte en stressniveau. Slaaptracking is natuurlijk ook aanwezig en je krijgt zelfs een slaapdier toegewezen op basis van je slaapgewoontes. Verder zijn meer dan 150 verschillende sporten beschikbaar en een beperkte vorm van automatische trainingsdetectie. Voor dit bedrag ga je gewoon niets beters vinden.

Prijs-kwaliteit score: 5/5

Xiaomi Smart Band 8 review: design en scherm

(Image credit: Xiaomi)

1,62-inch AMOLED-scherm, 600 nits piekhelderheid

Veel bandjes en accessoires

ATM5 waterdicht

Het ontwerp van de Xiaomi Smart Band 8 is niets nieuws. Deze serie activity trackers heeft al jaren een langwerpig ovalen scherm en dit jaar meet dat scherm 1,62 inch. De piekhelderheid bedraagt daarnaast 600 nits en dat is bovengemiddeld voor deze prijs. Ter vergelijking: de Redmi Watch 3 is twee keer duurder en biedt dezelfde piekhelderheid. Ondanks zijn lage prijs is de Xiaomi Smart Band 8 uitgerust met een kleurrijk AMOLED-scherm, wat eveneens helpt bij de leesbaarheid in sommige menu's.

Het scherm van de Xiaomi Smart Band 8 is smaller dan bijvoorbeeld het scherm van de Fitbit Charge 6, wat lastig kan zijn voor gebruikers met grotere handen. Persoonlijk had ik geen problemen met de navigatie op het scherm. Naar boven, beneden, links en rechts swipen ging vlot en meestal tikte ik meteen op de juiste knop in de instellingen. Het instellingenmenu is in feite het enige menu waar de knopjes iets groter mochten zijn. Op de schermen met het weer, slaapscore, hartslag en muziekbediening zijn de knoppen iets groter en om een work-out te pauzeren/stoppen verschijnen er twee grote knoppen op het scherm die je lang ingedrukt moet houden.

Er is goed nagedacht over de weergave van informatie op dit kleine scherm. Opnieuw is alleen de lettergrootte in de instellingen iets te klein naar mijn mening. Verschillende statistieken, zoals je hartslag, slaapscore, het weer en je dagelijks activiteit maken allemaal slim gebruik van de beschikbare ruimte. Op die manier kan je de belangrijkste informatie goed aflezen en moet je niet voortdurend de app op je telefoon openen.

Over het uiterlijk van deze activity tracker valt weinig te vertellen: je kan hem in het zwart of ivoor (goudgeel) kopen en krijgt dan een bandje in dezelfde kleur. Het geheel is daarnaast waterdicht tot ATM 5 en afgewerkt met plastic. Het siliconen horlogebandje is makkelijk aan te spannen en heeft een handig kliksysteem als je een ander bandje wil gebruiken. Er zijn honderden verschillende horlogebandjes beschikbaar en zelfs enkele unieke opties zoals een halsketting of een clip om de Xiaomi Smart Band 8 aan je sportschoenen te bevestigen.

Design en display score: 5/5

Xiaomi Smart Band 8 review: functies en app

(Image credit: Xiaomi)

Geen interactie met meldingen of ingebouwde gps

Veel personalisatiemogelijkheden en wijzerplaten

Hartslag-, bloedzuurstof-, slaap- en stresstracking

Aangezien de Xiaomi Smart Band 8 binnen het ecosysteem van Xiaomi zit, heb je Mi Fitness nodig om hem te gebruiken. Er zijn ook geen exclusieve functies voor Xiaomi-smartphones. De Mi Fitness-app is zelfs beschikbaar op iOS, dus de activity tracker werkt met eender welke smartphone.

De hoeveelheid functies van de Xiaomi Smart Band 8 wist me te verbazen. Zoals elke activity tracker kan hij continu je hartslag meten en je slaap tracken. Daar stopt het niet, want hij kan ook je bloedzuurstofgehalte en stressniveaus meten. De stresstracking is weliswaar niet zo nauwkeurig als bij duurdere horloges en wordt grotendeels gebaseerd op je hartslag. Daarnaast zijn er 150 verschillende sporten die de Xiaomi Smart Band 8 kan tracken. Wat je niet krijgt, is een ingebouwde gps. Wanneer je gaat hardlopen of fietsen, is het aangeraden om je smartphone mee te nemen. Doe je dat niet, dan zal de data onnauwkeurig zijn en weet je niet welke route en hoeveel kilometers je hebt afgelegd.

De selectie wijzerplaten is gigantisch. In de Mi Fitness-app heb je de keuze uit honderden, mogelijk zelfs duizenden, verschillende wijzerplaten voor het homescherm. Je kan kiezen voor een wijzerplaat met een schattig ontwerp, wijzerplaat die enkele statistieken weergeeft of zelfs een wijzerplaat die een ingebouwde minigame heeft. De overige schermen kan je daarentegen niet aanpassen. Als je vanaf het homescherm naar links swipet, dan krijg je altijd de volgende schermen te zien: slaapscore & hartslag, het weer, muziekbediening, niet storen & zoek telefoon & instellingen. Je kan deze menu's ook niet verwijderen. Zelfs als je je muziek niet wil bedienen met de Xiaomi Smart Band 8, zal dat scherm altijd op de tracker staan.

(Image credit: Xiaomi)

Mi Fitness is een enorm overzichtelijke app. Je kan zelf aanduiden welke widgets op het homescherm worden getoond zodat je in een oogopslag alle nodige info kan zien. De app is echter universeel en houdt geen rekening met de beperktere tracking van de Xiaomi Smart Band 8. Zo zijn er widgets voor je bloeddruk, het maximale zuurstofopnamevermogen (VO2 max) en je menstruatiecyclus, terwijl de Smart Band 8 dit niet kan meten. Tik je op een widget, dan krijg je uitgebreidere data gezien en die is altijd duidelijk gestructureerd.

Slim is de Xiaomi Smart Band 8 niet en dat is best ironisch gezien de naamgeving. Je kan wel aangeven welke apps meldingen mogen sturen en er zit quasi geen vertraging op de meldingen. Interactie is er dan weer niet. Je kan alleen telefoongesprekken beantwoorden. Wis je een melding op het horloge, dan blijft hij staan op je telefoon. Het overzicht met meldingen is eveneens erg onhandig, dus als een melding plots van het scherm verdwijnt, doe dan geen moeite om die terug te gaan zoeken. Wat gelukkig wel kan, is synchronisatie van de Niet Storen-modus zodat je horloge niet blijft trillen als je telefoon in die modus staat (en vice versa).

Functies en app score: 4,5/5

Xiaomi Smart Band 8 review: gezondheids- en fitnesstracking

(Image credit: Xiaomi)

Automatische tracking is heel onhandig

Slaaptracking is relatief nauwkeurig

Niet elke sport heeft uitgebreide tracking

Op vlak van gezondheids- en fitnesstracking doet de Xiaomi Smart Band 8 meer dan je zou verwachten. Zo krijg je hier meer dan 150 verschillende work-outs die je kan tracken. Daarnaast kan het horloge je hartslag, stress, slaap en bloedzuurstofgehalte meten. Ik heb niet alle sporten uitgeprobeerd voor deze review, maar toch net voldoende om een algemeen beeld te krijgen van de tracking.

Voor ik de nauwkeurigheid van de tracking ga bespreken, moet ik eerst de "automatische detectie" vermelden. Hoewel ik deze feature in de eerste plaats niet had verwacht op een goedkope activity tracker, werd snel duidelijk dat "automatisch" een heel optimistische beschrijving is. De Xiaomi Smart Band 8 geeft aan dat het niet elke sport kan registeren en dat is niet meer dan normaal. Het grote probleem is dat de tracker trilt als de automatische detectie denkt dat je sport en dat je daarna zelf nog moet bevestigen dat je sport voor de tracking begint. In dat geval heeft hij wel al gegevens verzameld voor je de bevestiging hebt gegeven.

Aan het einde van de workout moet je vervolgens zelf aanduiden dat je klaar bent, want de tracking stopt niet automatisch. Dit zorgt er niet alleen voor dat niet alle activiteiten bijgehouden worden, maar ook dat de tracking te lang kan doorlopen. Zo staat er nu een workout van twee uur in de app, terwijl meer dan de helft van die workout bestond uit een serie kijken vanop de bank. Zeker vergeetachtige gebruikers, zoals ikzelf, die al hun activiteiten nauwkeurig willen tracken, zullen hier problemen ondervinden. De automatische tracking dacht trouwens dat ik aan het fietsen was terwijl ik op een elektrische step reed, dus ook op dat vlak is er werk aan de winkel.

(Image credit: Xiaomi)

Als je wel op tijd aangeeft dat de automatisch tracking een training mag bijhouden (of gewoon handmatig aanduidt wat je gaat doen), dan zijn er eigenlijk weinig problemen. Dankzij de gps van mijn telefoon was de route altijd duidelijk te zien in de app en alle gegevens tijdens een training werden netjes weergegeven op de Xiaomi Smart Band 8. Na afloop wordt alles meteen gesynchroniseerd met de app, ook wanneer je toch zou sporten zonder je telefoon. Houd er wel rekening mee dat niet elke sport even nauwkeurig wordt bijgehouden. Bij veel sporten zie je namelijk alleen je hartslag en geschatte calorieverbranding. Verder is er heel weinig kans dat je een work-out per ongeluk pauzeert of beëindigt. Je moet de stop- en pauzeknoppen namelijk lang ingedrukt houden voor de bijbehorende actie wordt uitgevoerd.

De slaaptracking is verder relatief correct en maakt onderscheid tussen de verschillende slaapfases (lichte, diepe en REM-slaap). Voor dit geld verwacht ik ook geen geavanceerde slaaptracking en het feit dat de Xiaomi Smart Band 8 het onderscheid kan maken, is al een pluspunt op zich. Je moet wel in de instellingen aanduiden dat hij ook REM-slaap moet tracken. Doe je dat niet, dan zie je alleen lichte en diepe slaap in de statistieken. Ik wil benadrukken dat het wel echt relatief accuraat is. Zo ben je volgens het horloge pas wakker wanneer je daadwerkelijk uit bed komt. Als je eerst een halfuur TikTok-video's bekijkt, dan ben je volgens de grafiek nog steeds aan het slapen.

Tracking score: 3/5

Xiaomi Smart Band 8 review: batterij

(Image credit: Xiaomi)

Batterijduur van ongeveer twee weken

Met always-on display zakt de batterijduur naar een week

Na een halfuurtje opladen zit de batterij weer vol

Zoals aangegeven, staan goedkope activity trackers bekend om hun goede batterijduur. De Xiaomi Smart Band 8 kan volgens de website maximaal 16 dagen werken op een volle batterij en 6 dagen als je het always-on display gebruikt. Persoonlijk vond ik het always-on display een fijne toevoeging, zodat ik nooit agressief mijn pols omhoog moest draaien om te weten hoe laat het was.

Eerst heb ik de activity tracker gebruikt zonder always-on scherm en dan ging hij inderdaad ongeveer 16 dagen mee. Een ingebouwde gps heeft altijd invloed op de batterijduur, maar aangezien hier geen ingebouwde gps is, zal je altijd minstens twee weken gebruik uit een volle batterij halen. Zelfs als je dagelijks een uur de tracking gebruikt, zijn twee weken haalbaar.

Daarna ben ik permanent overgeschakeld op het always-on display. De Xiaomi Smart Band 8 weergeeft dan in witte cijfers het tijdstip, de datum en/of het batterijpercentage, afhankelijk van de wijzerplaat. Ook hier is de claim van 6 dagen correct. Na vijf dagen trilde de tracker dramatisch hard om aan te geven dat er nog 15 procent batterij over was en de dag daarna trilde hij nog eens bij 5 procent batterij.

Ten slotte gaat het opladen lekker snel. Toen de batterij volledig leeg was, nam ik de oplader erbij en tot mijn grote verbazing was de Xiaomi Smart Band 8 na een halfuurtje alweer helemaal opgeladen. Je moet wel goed opletten dat de oplader aangesloten blijft. De magnetische connector blijft namelijk niet altijd goed zitten en kan soms loskomen tijdens het opladen. Het is fijn dat je het bandje niet meer moet losmaken om de Xiaomi Smart Band 8 op te laden, maar het zou nog fijner zijn als de oplader gewoon stevig bleef zitten.

Batterij score: 4,5/5

Moet je de Xiaomi Smart Band 8 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Zonder twijfel de beste activity tracker in deze prijsklasse. 5/5 Design en scherm Het scherm is klein, maar wel responsief en helder. Informatie wordt duidelijk weergegeven. Enorm aanbod aan horlogebandjes en accessoires. 5/5 Functies en app Veel meer functies dan verwacht voor deze prijs, inclusief bloedzuurstofmeting en stresstracking. De app is erg overzichtelijk en werkt met elke smartphone. 4,5/5 Tracking Automatische tracking is onhandig en onnauwkeurig. Handmatige tracking is prima zolang je geen uitgebreide gegevens verwacht. Slaaptracking is oké voor de prijs. 3/5 Batterij De batterij gaat twee weken mee en is na een halfuur weer opgeladen... als de oplader wil bijven zitten. 4,5/5

Koop hem als...

Je een klein budget hebt Voor 39,99 euro ga je geen enkele activity tracker vinden die beter is dan de Xiaomi Smart Band 8. Hij is ideaal voor beginners.

Je graag verschillende horlogebandjes gebruikt Het aanbod horlogebandjes en andere accessoires is niet alleen enorm groot, maar ook enorm goedkoop.

Je je activity tracker niet vaak wil opladen Zelfs met alle tracking op de achtergrond ingeschakeld en dagelijkse trainingssessies, haal je alsnog twee weken batterijduur.

Koop hem niet als...

Je de nauwkeurigste tracking wil Zowel de automatische tracking bij het sporten als slaaptracking kampten met onnauwkeurigheden. Dit is geen tracker voor sporters die 100% accurate data willen.

Je interactie wil met meldingen op je telefoon De Xiaomi Smart Band 8 laat je meldingen lezen en daar stopt het. Een snel antwoord sturen op een bericht kan hij niet en wanneer je een melding verwijdert op het horloge, blijft die gewoon staan op je telefoon.