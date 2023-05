(opens in new tab)

De Redmi Watch 3 is makkelijk te gebruiken voor beginners en is een efficiënt apparaat om de data over je gezondheid en vooruitgang te verzamelen tijdens het sporten. Deze fitnesstracker heeft verschillende functies om je slaap, hartslag en je zuurstofwaarde te meten, hoewel niet elke meting even accuraat was in onze testen. Hij ondersteunt verder meer dan 120 sporten en de ingebouwde gps is gelukkig wel erg accuraat. Combineer dit met een batterijduur van bijna twee weken en je hebt een degelijke activity tracker.

Je ziet tegenwoordig door de bomen het bos niet meer als je een activity tracker zoekt. Fitbit, Garmin, Amazfit, Oppo, Huawei… het zijn maar enkele namen in de wereld van activity trackers. De Redmi Watch 3 is de meest recente tracker van Xiaomi en bevindt zich in de middenklasse. Enkele opvallende features zijn het kleurrijke AMOLED-scherm, de batterijduur van 12 dagen en de ingebouwde gps. Wat wil je eigenlijk nog meer van een activity tracker?

Redmi Watch 3 review: prijs en beschikbaarheid

De Redmi Watch 3 is nu te koop voor 129,99 euro bij de meeste retailers in de Benelux en zit hiermee middenin het aanbod van Xiaomi. Vooral de combinatie van een ingebouwde gps met bijna twee weken batterij vind je niet vaak op dit prijspunt.

Kijk je in het kamp van Fitbit, dan vind je voor net geen 100 euro de Inspire 3. Deze heeft een vergelijkbare batterijduur, maar mist zowel een groot kleurenscherm als ingebouwde gps. De Fitbit Versa 4 heeft die twee features dan wel, maar die kost grofweg 100 euro meer dan de Redmi Watch 3.

De Redmi Watch 3 is er tot slot in het zwart (met een zwart bandje) en zilver (met een crèmekleurig bandje). Bandjes kan je in extra kleuren verkrijgen en met een unieke gesp zodat je ze makkelijk op dezelfde grootte kan aanspannen aan je arm.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Redmi Watch 3 review: design en scherm

1,75-inch AMOLED-scherm

Bandje aanspannen is lastig

ATM5 waterdicht

Het design van de Redmi Watch 3 met vierkant 1,75-inch AMOLED-display is overduidelijk geïnspireerd op de Apple Watch. Over het uiterlijk van deze activity tracker valt weinig te vertellen: je kan hem in het zwart of crème kopen en krijgt dan een bandje in dezelfde kleur. Xiaomi biedt verder nog een blauw en lichtgroen bandje aan. Het geheel is daarnaast waterdicht tot ATM 5 en afgewerkt met metaal. Het standaard horlogebandje is echter lastig aan te spannen en zeker de eerste paar keren dat ik hem omdeed, moest ik de juist techniek nog in de vingers krijgen.

Het display is een van de grootste pluspunten van de Redmi Watch 3. De randen zijn dun waardoor het erg modern oogt en het is enorm responsief. Ik kon altijd makkelijk van het ene naar het andere menu wisselen, een training starten, meting uitvoeren, instellingen aanpassen… Geen enkele keer had ik het gevoel dat het display te traag reageerde. De helderheid van 600 nits is prima, maar gaat zeker geen prijzen winnen en in direct zonlicht had ik soms moeite om alle informatie af te lezen.

Design score: 4/5

(Image credit: Xiaomi)

Redmi Watch 3 review: functies

Beperkte interactie met meldingen

Amazon Alexa spraakbediening niet beschikbaar in de Benelux

Veel personalisatiemogelijkheden en wijzerplaten

Aangezien de Redmi Watch 3 binnen het ecosysteem van Xiaomi zit, heb je de Mi Fitness nodig om hem te gebruiken. De manier waarop Mi Fitness en de interface op de Redmi Watch 3 samenwerken, wist me aangenaam te verrassen. Het homescherm van de app bestaat namelijk uit widgets die je zelf kan instellen en op het horloge kan je op een gelijkaardige manier verschillende schermen met maximaal vier widgets per scherm aanmaken. Zo kan je alles op dezelfde manier organiseren op beide toestellen. Dankzij het grote scherm van de Redmi Watch 3 had ik ook geen problemen om de widgets te ordenen zoals ik ze wou. Daarnaast heb je nog honderden wijzerplaten waaruit je kan kiezen.

De software mag dan gebruiksvriendelijk en leuk zijn, maar slim is de Redmi Watch 3 niet. Je kan aangeven welke apps meldingen willen sturen en er zit quasi geen vertraging op de meldingen. Interactie met je telefoon is er dan weer niet. Je kan alleen telefoongesprekken beantwoorden. Wis je een melding van een app op het horloge, dan blijft hij staan op je telefoon. Je kan de melding wel vanaf je horloge op je telefoon openen, maar op dat punt heb je je telefoon toch al vast, dus erg nuttig is het niet. Wat gelukkig wel kan, is synchronisatie van de Niet Storen-modus zodat je horloge niet blijft trillen als je telefoon in die modus staat. Tot slot kan je op de website lezen dat je spraakbediening met Amazon Alexa kan inschakelen, maar die feature is hier helaas niet beschikbaar.

Functies score: 3,5/5

(Image credit: Xiaomi)

Redmi Watch 3 review: gezondheids- en fitnesstracking

Automatische tracking heeft nog werk nodig

Slaaptracking is niet heel nauwkeurig

Ingebouwde gps werkt erg goed

Op vlak van gezondheids- en sporttracking doet de Redmi Watch 3 meer dan je zou verwachten. Zo krijg je hier een ingebouwde gps, wat zeker geen garantie is op dit prijspunt, en meer dan 120 verschillende work-outs die je kan tracken. Daarnaast kan het horloge je hartslag, stress, slaap en bloedzuurstof meten. Vrouwen kunnen ook aanwijzingen krijgen over hun menstruatiecyclus, maar als man kan ik weinig zeggen over de werking van die feature.

Ik heb niet alle 120 sporten uitgeprobeerd voor deze review, maar toch net voldoende om een algemeen beeld te krijgen van de tracking. Een eerste factor is dat je niet moet vertrouwen op de slimme detectie. Na een kwartier goed doorstappen kreeg ik de vraag of ik de tracking wilde starten en als je niet snel genoeg op ja tikt, dan trackt hij niets. Tik je hier wel op, dan krijg je data vanaf het moment dat de Redmi Watch 3 denkt dat de training begonnen is en dat lijkt wel relatief nauwkeurig te zijn. Verder vroeg de automatische tracking ook of ik aan het fietsen was terwijl ik op een elektrische step reed, dus je kan wel stellen dat hier nog werk aan de winkel is.

(Image credit: Xiaomi)

Duid je bij het begin aan welke work-out je doet, dan zijn er eigenlijk weinig problemen. Informatie wordt duidelijk weergegeven op het scherm en kan je daarna terugvinden in de app. De ingebouwde gps is nauwkeurig, hoewel hij altijd even nodig had om mijn locatie te bepalen bij de start van een training. Als je gaat sporten, wacht dan beter eerst een minuutje zodat de gps je exacte locatie heeft.

De slaaptracking leek tot slot correct en maakt onderscheid tussen de verschillende slaapfases (lichte, diepe en REM-slaap). Toch begon ik me na één bepaalde nacht vragen te stellen. Zo was ik één avond voor een paar uur in slaap gevallen in de woonkamer, in het midden van de nacht wakker werd, mijn tanden poetste en daarna in bed ging liggen. Het verbaasde me dan ook toen ik de volgende dag zag in de app dat ik goed aan één stuk door had geslapen, terwijl ik letterlijk een kwartier wakker ben geweest en nota bene mijn tandenborstel vasthoud met de arm waaraan de Redmi Watch 3 zit.

Tracking score: 2/5

(Image credit: Xiaomi)

Redmi Watch 3 review: batterij

Batterijduur van 12 dagen klopt

Na een halfuurtje opladen zit de batterij weer grotendeels vol

Het eerste dat ik doe bij activity trackers is elke tracking instellen op automatisch. Negen van de tien keer zegt het horloge dan dat dit impact heeft op de batterijduur en ook de Redmi Watch 3 deed dat. Toch haalde ik de twaalf dagen die Xiaomi op de website vermeldt. Ik had verwacht dat al deze opties de batterijduur misschien tot 7 dagen zouden verkorten, maar dit was een erg aangename verrassing.

Verder gaat het opladen lekker snel. Toen ik nog ongeveer 10 procent batterij over had, legde ik het horloge op de oplader en na een halfuurtje zat de batterij weer bijna helemaal vol.

Batterij score: 5/5

Moet ik de Redmi Watch 3 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit De combinatie van bijna twee weken batterij, een groot AMOLED-scherm en ingebouwde gps vind je niet snel voor deze prijs. 4/5 Design en scherm Het design is duidelijk geïnspireerd op de Apple Watch en het grote scherm is erg responsief. 4/5 Functies De widgets zijn een leuke manier om het horloge te personaliseren, maar iets meer interactie met meldingen was fijn geweest. 3,5/5 Tracking In feite werkt alleen de ingebouwde gps zoals het hoort, zowel bij de automatisch sporttracking als slaaptracking ontdekten we fouten. 2/5 Batterij Met bijna twee weken batterij, zelfs met alle automatisch tracking ingeschakeld, is dit een erg indrukwekkend horloge. 5/5

Koop hem als...

Je een fitnesstracker zoekt met makkelijke bediening Het grote AMOLED-scherm is erg responsief en de eenvoudige navigatie zorgt ervoor dat je binnen de kortste keren vind wat je nodig hebt. Of je nu een training wil starten of data wil raadplegen, het kan allemaal zonder je telefoon te nemen.

Je graag sport zonder telefoon in je broekzak Dankzij de ingebouwde gps is de Redmi Watch 3 ideaal voor gebruikers die niet graag met hun telefoon gaan sporten. Geef de gps een minuutje om je locatie op te pikken en hij zal elke gelopen/gefietste/gezwommen meter goed registreren.

Je je horloge niet vaak wil opladen Zelfs met alle tracking op de achtergrond ingeschakeld, haal je alsnog de aangegeven 12 dagen batterijduur.

Koop hem niet als...

Je de nauwkeurigste tracking wil Zowel de automatische tracking bij het sporten als slaaptracking kampten met onnauwkeurigheden. Dit is geen tracker voor sporters die 100% accurate data willen.

Je interactie wil met meldingen op je telefoon De Redmi Watch 3 laat je meldingen lezen en daar stopt het ongeveer. Een snel antwoord sturen op een bericht kan hij niet en wanneer je een melding verwijdert op het horloge, blijft die gewoon staan op je telefoon.

Je vergeetachtig bent De Redmi Watch 3 geeft je soms te laat, soms geen of soms een foute melding als je de automatische tracking inschakelt. Daar komt bij dat je altijd zelf nog moet bevestigen of je echt de aangegeven training aan het doen bent. Bevestig je dit niet, dan heb je geen data.