Het jaar tot nu toe in OLED TV's: de belangrijkste lanceringen en wat er nog aankomt

Als we OLED TV's in 2024 moeten samenvatten met één woord dan is dat zonder twijfel een rollercoaster, en we zijn nog maar halverwege het jaar. We hebben grote lanceringen gezien van LG, Philips, Samsung en Sony. Een aantal van deze nieuwe tv's hebben hun weg al gevonden naar onze overzicht met de beste tv's van dit jaar. Er zijn daarentegen ook OLED TV's geweest die minder goed bleken te zijn dan gehoopt.

Het kan moeilijk zijn om het laatste nieuws rond OLED TV's bij te houden, dus hebben we deze lijst samengesteld met alle belangrijke releases en reviews van de afgelopen zes maanden. Hieronder lees je alles over de nieuwste OLED TV's en hoe ze proberen hun plaats al populairste beeldschermtechnologie te behouden.

De grootste OLED TV lanceringen van 2024

De Samsung S95D is een OLED TV van topklasse (Image credit: Future)

De Samsung S95D is een van de belangrijkste OLED TV's van 2024. Samsungs allerbeste OLED TV gebruikt een combinatie van een contrastrijk OLED-paneel met QLED-technologie om de helderheid te verhogen. Deze mix kenden we al van de Samsung S95C en de echte innovatie dit jaar is de OLED Glare Free-technologie om reflecties te elimineren. Dit werkte ongelooflijk goed tijdens onze testen en de Samsung S95D heeft zijn perfecte score van 5 sterren dan ook dubbel en dik verdiend.

De volgende tv is de LG C4. Zijn voorganger, de LG C3, was een kleine teleurstelling omdat hij niet veel beter was tegenover de LG C2 afgezien van een minimale helderheidsboost. De LG C4 bracht hier gelukkig verandering in door de helderheid te verhogen tot meer dan 1.000 nits, de HDR-verwerking te verbeteren en een refresh rate van 144Hz te introduceren. Dit maakte het kleinste model van 42 inch ideaal voor pc-gamers. Dit is dan ook een van de sterkste OLED TV's van 2024 in het middensegment.

De LG B3 was onze aanrader als budget OLED TV in 2023, dus we keken sterk uit naar de LG B4. Alleen al op basis van de specificaties wist de LG B4 onze harten te veroveren. Hij krijgt nieuw 48-inch model, vier HDMI 2.1-poorten en LG's nieuwe Alpha 8 AI-processor, die dezelfde prestaties moet leveren als de processor in de LG C3. Hoewel we hem nog niet volledig hebben getest, zijn de verwachtingen erg hooggespannen.

We zijn de LG G4 ten slotte niet vergeten, die zich net boven de LG C4 bevindt. Van wat we op CES 2024 hebben gezien, biedt hij een aanzienlijke helderheidsverbetering ten opzichte van zijn voorganger, de LG G3. Ook hier krijg je een refresh rate van 144Hz en een nieuwe Dolby Vision Filmmaker Mode. Hij zag er zeker zo indrukwekkend uit als verwacht en we kunnen niet wachten om hem uit te testen. Door zijn hoge prijskaartje valt hij helaas wel buiten het budget van de meeste mensen.

Onze verwachtingen voor de LG B4 waren hooggespannen (Image credit: Future)

Verrassend tv-nieuws kwam van Sony, dat besloot om OLED niet langer te gebruiken als hun voornaamste paneeltechnologie. Het topmodel van dit jaar, de Sony Bravia 9, is namelijk uitgerust met een mini-LED-paneel. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is de nieuwe BVM-HX3110 professionele monitor van het bedrijf, waarmee films met een helderheid tot 4.000 nits kunnen worden opgenomen. Die helderheid kan je (voorlopig) alleen bereiken met mini-LED-technologie. Deze beslissing heeft zijn vruchten afgeworpen, want in onze review waren we behoorlijk onder de indruk van de helderheid, de verfijnde lokale dimming, zwartniveaus en het contrast van OLED-kwaliteit. OLED-fans hoeven zich echter geen zorgen te maken, want Sony heeft ook de Bravia 8 OLED uitgebracht, de opvolger van de Sony A80L. De Sony A95L QD-OLED van vorig jaar blijft ten slotte beschikbaar.

Helaas is er niet alleen maar goed nieuws voor OLED TV's in 2024. De Samsung S90D, de langverwachte opvolger van de Samsung S90C, onze favoriete tv van vorig jaar, maakte de verwachtingen niet waar. Er is namelijk sprake van een paneelloterij, iets wat Samsung ook niet heeft ontkend. Wat dat betekent, is dat je prijzen op QD-OLED-niveau kunt betalen, maar uiteindelijk een tv krijgt met ofwel een QD-OLED-paneel of een standaard W-OLED-paneel. Dit geldt trouwens alleen voor de grotere formaten (55 inch en meer), want de twee kleinste formaten (42 en 48 inch) hebben sowieso een W-OLED-paneel.

Aankomende OLED TV's in de tweede helft van 2024

De Panasonic Z95A is een sterke concurrent in het OLED-segment (Image credit: Future)

Hoewel alle grote namen hun tv's voor dit jaar hebben onthuld, moeten de modellen van Panasonic, Philips en Loewe nog in de verkoop gaan. We hebben eveneens nog geen kans gehad om deze tv's volledig te testen, maar we hebben er al wel een paar in actie gezien.

De line-up van Panasonic bevat in totaal vijf OLED TV's. Het nieuwe vlaggenschip, de Panasonic Z95A, volgt op de fenomenale Panasonic MZ2000 uit 2023. Hij wordt nog steeds geleverd met een MLA-paneel en belooft een nog hogere helderheid met een 144Hz refresh rate voor gaming. De OLED TV's van Panasonic worden zijn sinds dit jaar uitgerust met Amazons Fire TV-platform, dat het trage my Screen8.0 volledig vervangt.

De populaire Ambilight TV's van Philips waren vorig jaar al uitstekend. Zowel de Philips OLED808 en Philips OLED908 bieden een onovertroffen ervaring met hun Ambilight. Toen Philips hun tv's voor 2024 aankondigde, wist het te verbazen met de OLED+959 en OLED+909, die een helderheid van 3000 nits zouden halen en daarmee op gelijke hoogte komen met enkele mini-LED TV's. Ze zullen ook uitgerust zijn met 144Hz refresh rates en geavanceerde audiosystemen. De OLED+959 zal ingebouwde 5.2.1-kanaals speakers hebben, terwijl de goedkopere OLED+909 een 3.1-kanaals systeem heeft.

Tot slot zal Loewe hun dr+ OLED TV's uitbrengen. Deze zijn voorzien van panelen die door Loewe zelf zijn gemaakt met glas dat is geproduceerd door LG. Loewe zal daarna nog de Stellar OLED-serie uitbrengen, die aanzienlijk meer zal kosten dan LG's G4 OLED TV, maar wel wordt geleverd met een betonnen achterkant en indrukwekkende speakers met een vermogen van 200W.