Hoe ziet de toekomst van Samsung-tv's eruit: "In OLED zit nog veel potentieel"

Samsung-tv's behoren de voorbije jaren tot onze onbetwiste favorieten en sinds vorig jaar heeft het merk zelfs enkele tv's van concurrent LG uit onze toplijsten geduwd. Hun soundbars doen het net zo goed en vinden ook consistent hun weg naar onze lijst met de beste soundbars. Je komt natuurlijk niet zomaar aan de top en zodra je daar bent, wil je die positie niet kwijt. Om meer inzichten te krijgen in het tv-landschap in haar geheel en de trends van vandaag, maar ook naar de toekomst van Samsung-tv's in het bijzonder, sprak ik met Tonnie van Schijndel, Marketing Manager Televisie & Audio bij Samsung Benelux.

We willen grotere tv's

Er is de voorbije jaren een duidelijke trend aan de gang in de tv-markt. We kopen namelijk steeds grotere tv's. "De grens van de huiskamer is nog niet bereikt", legt Van Schijndel uit, "iemand die hun tv vervangt gaat vaak een of twee maten groter". Momenteel is 55 inch nog steeds het populairste formaat, maar 65 inch maakt een sterke inhaalbeweging. De markt voor de extreem grote tv's rond de 98 inch is nog erg klein, maar groeit wel exponentieel jaar op jaar.

Als je naar het recente tv-aanbod van Samsung kijkt, zie je meteen dat er meer grotere formaten dan kleine beschikbaar zijn. Het merk heeft ook pas dit jaar zijn eerste 48-inch OLED TV gelanceerd, namelijk de Samsung S90D. Van Schijndel legt uit waarom dat zo lang heeft geduurd: "In principe is het kleinere segment aan het dalen en daarom is er gewacht. Wat we wel zien, is dat de vraag naar premium tv's in kleinere maten sterk blijft."

Tonnie van Schijndel, Marketing Manager Televisie & Audio bij Samsung Benelux (Image credit: Samsung)

We mogen ook niet vergeten dat Samsung pas in 2022 begonnen is met de productie van QD-OLED TV's. Ook deze relatief late entree zorgde ervoor dat ze pas later kleinere formaten in de juiste capaciteit konden produceren: "Om kleinere beeldmaten te maken in voldoende aantallen, moet je ook grotere maten verkopen. Die kleinere panelen worden dan uit hetzelfde glas gesneden. Onze capaciteit is nu voldoende opgeschaald om dat (de kleinere formaten, n.v.d.r.) in het juiste volume te kunnen aanbieden."

Door de bomen het bos niet meer zien

Tonnie gaf aan dat er een nieuwe uitdaging is verschenen in de huidige tv-markt. Er zijn namelijk zoveel verschillende soorten displays zijn dat consumenten niet weten wat ze nu precies nodig hebben. "Consumenten kopen vaak een nieuwe tv vanuit de behoefte naar een groter formaat. Dan pas zien ze welke stappen er gezet zijn de voorbije jaren", aldus Van Schijndel. Tien jaar geleden ging je gewoon op zoek naar een platte tv, terwijl je nu de weg moeten vinden in een oerwoud aan tv-jargon, zoals QD-OLED, Neo QLED en micro-LED.

Hoewel Samsung geen unieke focus heeft op een bepaald displaytype, merkte het wel de groeiende interesse in OLED na de introductie van hun eerste QD-OLED TV's in 2022. Voorlopig krijgen beide categorieën evenveel aandacht binnen Samsung. Van Schijndel voegde er wel aan toe dat voor Samsung het meeste groeipotentieel in QD-OLED zit: "Vooral in de grotere beeldmaten zit veel potentieel. Onder andere 77 inch groeit sterk, maar ook 83 inch. We winnen duidelijk marktaandeel met OLED en daar zitten op korte termijn de meeste mogelijkheden."

(Image credit: Future)

Toen ik vroeg naar zijn favoriete tv-innovatie, moest Van Schijndel niet lang nadenken over zijn antwoord, want dat was de categorie lifestyle-tv's, zoals The Frame. "Juist omdat tv’s steeds groter worden, zitten mensen met de vrees dat er een groot zwart vlak tegen de muur hangt. Hier is slim op ingespeeld met The Frame." Van Schijndel zei zelfs dat je deze tv's bijna als een afzonderlijk merk kan bekijken. Voor hem heeft The Frame een specifieke behoefte van de consument opgelost en deze nuttige, probleemoplossende manier van innoveren staat centraal bij Samsung.

Een categorie waarin ten slotte nog beperkte interesse is, maar waarop het bedrijf wel focust, is 8K. In het geval van Samsung betekent dat een automatische focus op Neo QLED, aangezien ze momenteel alleen 8K-tv's met deze panelen ontwikkelen. Omdat we nog een lange weg te gaan hebben voor 8K-content breed beschikbaar wordt, wordt hier vooral gewerkt aan de processoren in de tv en de upscaling van content in lagere resoluties naar 8K.

De rol van AI en de opkomst van micro-LED

Ook tv's kunnen niet ontsnappen aan AI. Wat je misschien niet beseft, is dat er al jaren AI gebruikt wordt in tv's. Tonnie legt uit wat Samsung al een tijdje aan het doen is: "We gebruiken al jaren AI, die we beeldkwaliteit-algoritmes aanleren. We voeden daarvoor dezelfde beelden van lage en hoge kwaliteit aan een computer, waarna die leert hoe hij zelf van de lage naar hoge kwaliteit moet upscalen. Dat is al jaren een ding, maar dit wordt steeds verfijnder." AI speelt niet alleen een belangrijke rol voor de upscaling van 8K-tv's, maar verbeterd ook de kleurenweergave, vloeiendheid van beelden en meer.

Het was voor Samsung bovendien een bewuste keuze om niet expliciet over de AI in hun tv's te communiceren in het verleden. AI was voor velen dan ook een ver-van-hun-bedshow tot enkele maanden geleden. Aangezien AI nu in bijna elk Samsung-product aanwezig is, van telefoons en tv's tot wasmachines en koelkasten, wordt er nu meer gecommuniceerd over de AI-functies in tv's: "Uiteindelijk zal de consument AI beter begrijpen omdat het steeds meer naar voren komen, ook in de Galaxy-smartphones."

Om af te ronden, maakten we nog een kort uitstapje naar micro-LED. Dit is de nieuwste tv-technologie en de reden dat je er misschien nog maar weinig (of niets) over gehoord hebt, is omdat deze tv's astronomisch hoge prijzen (meer dan 10.000 euro) hebben. Momenteel worden ze ook alleen op aanvraag geproduceerd, dus je zal ze niet in winkels zien. Van Schijndel is er wel van overtuigd dat micro-LED op termijn zijn weg naar onze huiskamer zal komen en voor hem is dit zelfs dé tv-technologie van de toekomst: "De kleinste micro-LED TV's hebben formaten van 76 inch. Zodra er meer aantallen verkocht en geproduceerd worden, zal ook de prijs aantrekkelijker worden."