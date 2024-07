Nothing onthult design en cameraspecs van CMF Phone 1

(Beeld: CMF by Nothing)

Nothing is echt een frisse wind in de smartphonewereld. We waren al erg enthousiast over de Nothing Phone (2) toen we die vorig jaar konden testen en nu kijken we dankzij een aantal nieuwe teasers ook uit naar de aankomende release van de nieuwe CMF Phone 1.

Het bedrijf heeft via zijn officiële Twitter-account (X) het design en cameraspecs van de CMF Phone 1 gedeeld. De telefoon biedt, zoals verwacht, indrukwekkende specs voor een budgetvriendelijke prijs. We weten natuurlijk nog niet of hij een plaats zal weten te verdienen op onze lijst van de beste smartphones onder 500 euro, maar hij lijkt zeker een kans te gaan maken.

Eén van de dingen die Nothing onthulde, was het 6,67-inch Super AMOLED-display met zijn 120Hz refresh rate. Dit belooft te zorgen voor een uitstekende ervaring bij standaardgebruik, maar ook een enorm soepele ervaring bij het gamen en scrollen door apps. De toevoeging van HDR10+-ondersteuning en een piekhelderheid van 2.000 nits moet er ook voor zorgen dat beelden er fel en levendig uitzien op dit display.

Het design van de CMF Phone 1 is echt een typisch Nothing-design. Het ziet er anders uit dan het gemiddelde smartphonedesign, maar ook nog steeds erg stijlvol. Aan de achterkant van de telefoon vind je een verwijderbare clip die de mogelijkheid biedt om verschillende accessoires aan het toestel vast te maken, waaronder een karabijnhaak of een standaard waarmee je de telefoon met een hoek van 45 graden neer kan zetten. Dit designelement maakt de smartphone dus erg aanpasbaar en dat is tegenwoordig niet meer zo gebruikelijk bij veel van de beste smartphones.

Day 7 of revealing CMF Phone 1. It's camera time. The CMF Phone 1 features a Sony 50 MP camera with an f/1.8 lens, designed to capture naturally beautiful images. Advanced algorithms – including Ultra XDR – enhance your photos, making them bright and immersive, no matter the… pic.twitter.com/aedTZJvLusJuly 2, 2024

De gedeelde beelden tonen ook een prachtige behuizing en achterop het toestel zien we ook vier schroeven zitten. Dat suggereert dat de achterkant van de behuizing los te maken is. Dat zou een geweldige feature kunnen zijn, want daardoor kunnen eventueel batterijen en andere onderdelen gemakkelijker vervangen worden.

Dan moeten we het natuurlijk ook nog even over de camera hebben. De CMF Phone 1 zal beschikken over een 50MP-camera van Sony met een diafragma van f/1,8. Die resolutie en dat diafragma zien er op papier in ieder geval uitstekend uit. Er is verder nog niets gezegd over optische beeldstabilisatie of welke sensor er precies wordt gebruikt, maar we weten wel al dat er een aantal geavanceerde algoritmes worden gebruikt, waaronder Ultra XDR, om onderbelichte foto's feller te kunnen maken.

Naast dit unieke design en een zeer respectabele camera kunnen we ook nog een vingerafdruklezer onder het display verwachten. Hiermee krijg je dus snel en op een veilige manier toegang tot de telefoon.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Nothing maakt smartphones weer leuk

(Image credit: CMF by Nothing)

Het design van de CMF Phone 1 zal misschien niet bij iedereen in de smaak vallen, maar het is in ieder geval eens iets anders dan alle saaie rechthoeken die we van veel andere smartphonefabrikanten krijgen en dat ook nog eens voor een redelijke prijs.

De toevoeging van de clip voor aanpasbare accessoires en de verwijderbare achterkant zijn daarnaast ook dingen die we bijna nooit meer zien op moderne smartphones. Nou zal een smartphone zoals deze misschien niet iedereen aanspreken, maar Nothing denkt duidelijk dat er wel interesse is in een smartphone waar je als gebruiker iets meer controle over hebt.

Naast het innovatieve design en de degelijke camera, zitten er aan de binnenkant van de CMF Phone 1 ook een aantal interessante onderdelen. Zo draait het toestel op een nieuwe Dimensity 7300-processor.

Aangezien dit waarschijnlijk een redelijk budgetvriendelijk toestel wordt, zou je misschien verwachten dat Nothing veel features hier achterwege laat. In plaats daarvan zien we echter de aanwezigheid van 16GB RAM voor soepele multitasking en snelle opslag.

Nothing heeft hier ten slotte nog een 5.000mAh-batterij in gestopt en deze belooft twee dagen mee te gaan of 22 uur als je non-stop naar YouTube-video's kijkt. Hoewel we nog geen officiële prijs hebben gekregen, suggereerden eerdere leaks vanuit 91mobiles dat het toestel in India 18.000 roepie zal kosten. Omgerekend zou dat ongeveer 200 euro zijn, maar omgerekende prijzen zijn vaak niet helemaal accuraat. We hoeven echter niet lang meer te wachten op alle officiële details, want alles wordt onthuld tijdens de volgende 'Nothing Community Update' op 8 juli om 11:00 uur.