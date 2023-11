De Panasonic MZ2000 biedt een prachtige beeldkwaliteit, een fantastisch geluid en uitstekende gaming-prestaties. Helaas is de smart tv-software wel redelijk onhandig en zorgt zijn relatief hoge prijs vergeleken met zijn rivalen ervoor dat hij qua prijs-kwaliteit niet de beste OLED TV van het jaar is. Toch is dit nog steeds een geweldige tv.

Panasonic MZ2000 OLED: review in een notendop

De Panasonic MZ2000 is het flagship OLED-model van Panasonics line-up voor 2023. Met 'Micro Lens Array'-technologie, een heatsink en een OLED EX-paneel is de helderheid flink verbeterd op deze tv. Verder beschikt de MZ2000 ook nog over een uitgebreid ingebouwd geluidssysteem en dat zorgt voor een heel mooi totaalpakket.

Qua prijs is de MZ2000 helaas wel duurder dan de gemiddelde 55-inch OLED TV op de markt. Hij is ook duurder dan zijn grootste OLED-rivalen, de LG G3 en de Samsung S95C. Hij is wel iets goedkoper dan de Sony A95L, maar de Panasonic MZ2000 is alsnog bij alle drie zijn beschikbare formaten (55, 65 en 77 inch) erg aan de dure kant.

De beeldkwaliteit van de Panasonic MZ2000 is echt fenomenaal. Je kan hier genieten van een enorm rijk contrast, prachtig diepe zwartwaardes en levendige kleuren. Het maakt niet uit wat voor content je erop afspeelt, de MZ2000 geeft het prachtig weer. Het beeld ziet er dus heel dynamisch uit, maar dat gaat niet ten koste van een natuurlijke weergave. De huidtinten en texturen van personages zien er namelijk ook heel waarheidsgetrouw uit. De beeldkwaliteit van de MZ2000 weet die van zijn rivalen te evenaren en in sommige gevallen zelfs die van sommige van de beste tv's te verslaan.

Een ander groot pluspunt van de MZ2000 is zijn geluidskwaliteit. Met zijn 5.1.2-kanaals geluidssysteem klinkt de MZ2000 krachtig, maar weet hij ook genuanceerd en verfijnd te klinken wanneer nodig. Het ingebouwde geluid voelt meeslepend en Dolby Atmos-audio klinkt ook duidelijk en heeft een groot effect. De MZ2000 is dus ook duidelijk een van de beste tv's als het gaat om de geluidskwaliteit van ingebouwde speakers.

De MZ2000 beschikt over meer dan genoeg gaming-features om ook een goede keuze te zijn voor gamers. Er is ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR en Dolby Vision-gaming. Helaas wordt Dolby Vision-gaming wel alleen bij 60Hz ondersteund en niet bij 120Hz. Verder zijn er jammer genoeg ook maar twee HDMI 2.1-poorten aanwezig, terwijl de concurrenten van Samsung en LG vaak voorzien zijn van vier HDMI 2.1-poorten. Toch is de Panasonic MZ2000 nog steeds een geweldige gaming-tv dankzij zijn prestatievermogen, zijn features en de geïntegreerde Game-modus en game-menu's.

Omdat er ruimte moest worden gemaakt voor het indrukwekkende speakersysteem, is de MZ2000 wel dikker dan zijn rivalen en van achteren ziet hij er dus een beetje verouderd uit. Gelukkig zijn de bezels om het scherm heen wel erg dun en dat betekent dat je je volledig kan focussen op wat er op het scherm wordt afgespeeld. De meegeleverde standaard voelt stevig en ziet er goed aan, maar helaas is dat niet het geval bij de afstandsbediening. Die ziet er goedkoop uit en zo voelt hij ook.

Helaas is de Panasonic MZ2000 geen perfecte tv. Zijn smart tv-interface, genaamd 'My Home Screen 8.0', biedt wel alle instellingen en aanpassingsmogelijkheden die je nodig hebt, maar de software is gewoon onhandig, langzaam en het voelt dus ook niet geweldig om door menu's te navigeren.

Prijs-kwaliteit is nog een minpunt van de MZ2000. Het is in principe een fantastische tv en daarvoor moet je natuurlijk ook wel een flink prijskaartje betalen, maar hij is veel duurder dan veel andere OLED TV's die je vandaag de dag kan kopen, waaronder rivalen zoals de LG G3 en de Samsung S95C. Zijn 55-inch model kost momenteel bijvoorbeeld 1000 euro meer dan de 55-inch S95C. Voor dat prijsverschil kan je zelfs een van de beste soundbars bij de S95C kopen om een nog beter geluid te krijgen dan bij de ingebouwde speakers op de Panasonic.

Ondanks die paar belangrijke minpunten, kunnen we niet ontkennen dat de Panasonic MZ2000 een ongelofelijk goede tv is. Hij levert prachtige beelden, ingebouwd geluid van topklasse en geweldige gaming-prestaties en -features. Het is misschien een van de duurdere OLED TV's die je kan kopen, maar als je een hoge prijs wilt betalen, dan kan je wel genieten van een fantastische tv. Als de

irritante smart tv-interface zou worden verbeterd en de prijs omlaag zou gaan, dan zou de Panasonic MZ2000 misschien wel de perfecte tv zijn.

Voor deze review hebben we het 55-inch model van de Panasonic MZ2000 getest. We moeten overigens wel vermelden dat hoewel het 65-inch model hetzelfde paneel gebruikt, de 77-inch variant niet beschikt over dezelfde MLA-technologie. Het grootste model zal dus minder helder zijn dan de twee kleinere modellen.

Zelfs SDR-content zoals de serie The Adventure of Sherlock Holmes zien er geweldig uit op de Panasonic MZ2000. (Image credit: Future)

Panasonic MZ2000 OLED review: prijs en releasedatum

Beschikbaar sinds augustus 2023

Adviesprijs vanaf 2.999 euro voor het 55-inch model

Tot 4.999 euro voor het 77-inch model

De MZ2000 is Panasonics flagship OLED TV voor 2023. Het 55-inch model heeft een adviesprijs van 2.999 euro, voor de 65-inch variant betaal je 3.999 euro en het 77-inch model kost 4.999 euro. Dit zijn hogere prijzen dan die van zijn grootste rivalen, de LG G3 en de Samsung S95C, maar hij is wel goedkoper dan Sony's QD-OLED-flagship, de A95L.

Het 55-inch model heeft inmiddels een adviesprijs van 2.299 euro en de Samsung S95C is met zijn prijs van 1.999 euro (ook voor het 55-inch model) het goedkoopst van de drie. Als je voor een van die alternatieven kiest, dan past er misschien ook nog een van de beste Dolby Atmos-soundbars binnen je budget.

Panasonic MZ2000 OLED review: specs

Swipe to scroll horizontally Paneeltype: OLED (Micro Lens Array) Refresh rate: 120Hz HDR-ondersteuning: Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG Audio-ondersteuning: Dolby Atmos Smart tv-interface: My Home Screen 8.0 HDMI-poorten: 4 (2x HDMI 2.1)

De Panasonic MZ2000 beschikt over meer dan genoeg aansluitingen, maar helaas zijn er maar twee HDMI 2.1-poorten. (Image credit: Future)

Panasonic MZ2000 OLED review: features

OLED-paneel met MLA-technologie voor verbeterde helderheid

5.1.2-kanaals speakersysteem, inclusief "soundbar" aan de voorkant

Ondersteuning voor Dolby Vision IQ én HDR10+ Adaptive

De Panasonic MZ2000 is deel van Panasonics ‘Master OLED’-series en beschikt over een OLED EX-paneel, micro-lens array-technologie (MLA) en een heatsink, waardoor deze nieuwe OLED-schermen van extra helderheid zijn voorzien. MLA-technologie gebruikt een laag van microscopische lenzen die zich net boven het OLED-paneel bevinden en ervoor zorgen dat meer van het licht jouw ogen bereikt. Deze technologie doet duidelijk zijn werk, want de MZ2000 is niet alleen een van de helderste Panasonic-tv's ooit, maar gewoon een van de helderste tv's die je momenteel kan kopen.

Het volledige effect van het OLED-paneel met MLA, heatsink en EX merk je overigens wel alleen bij de 55-inch en 65-inch varianten van de tv en niet bij de 77-inch variant.

Qua gaming-features is de MZ2000 zeker goed voorzien. Hij heeft ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-sync en Dolby Vision-gaming via zijn twee HDMI 2.1-poorten. Er is ook een Game-modus waarmee je tijdens het gamen allerlei instellingen kan aanpassen via een heldere, overzichtelijke 'game bar' die onderaan het scherm verschijnt. Dit is een redelijk uitgebreid aanbod aan gaming-features, maar het is wel jammer dat de MZ2000 maar twee HDMI 2.1-poorten heeft in tegenstelling tot de vier die je terugvindt op de LG G3 en Samsung S95C.

Panasonic heeft zich duidelijk gefocust op het geluid bij de MZ2000. De MZ2000 heeft een 5.1.2 Dolby Atmos-speakerconfiguratie met in totaal een vermogen van 150W. Er zijn twee omhooggerichte speakers toegevoegd om de Atmos-effecten te versterken. Er is ook een modus genaamd 'Space Tune', waarmee je je kamer kan kalibreren met de afstandsbediening als microfoon. Op die manier kan de geluidskwaliteit nog meer verbeterd worden voor in jouw ruimte.

De MZ2000 draait standaard op Panasonics eigen 'My Home Screen 8.0'-interface. Deze smart tv-software biedt je de mogelijkheid om aan te passen welke apps er onderaan in beeld verschijnen wanneer je een app wil openen (in plaats van een volledig homescherm). Er zijn meer dan genoeg instellingen om uit te proberen, waaronder voor het beeld en geluid. Je kan je kijk- en luisterervaring dus helemaal naar wens aanpassen. Verder ondersteunt de MZ2000 ook alle gebruikelijke streaming-apps, zoals Netflix, Prime Video, Disney Plus en nog veel meer.

Features: 4,5/5

De Panasonic MZ2000 geeft Top Gun: Maverick op een natuurlijke, gedetailleerde manier weer. (Image credit: Future)

Panasonic MZ2000 OLED review: beeldkwaliteit

Ongelofelijk diepe zwartwaardes

Levendige kleuren

SDR- én HDR-beelden zien er fantastisch uit

Zoals we inmiddels al een paar keer benoemd hebben, beschikt de Panasonic MZ2000 over een OLED EX-paneel, die samen met een heatsink en MLA-technologie zorgt voor een verbeterde helderheid vergeleken met de standaard W-OLED-panelen die je vind in tv's zoals de Sony A80L. Panasonic wil met zijn MZ2000 duidelijk een van de beste schermen op de markt neerzetten.

Alleen het 77-inch model beschikt niet over de MLA-technologie voor verbeterde helderheid. Tijdens het testen van het 55-inch model van de MZ2000 werd de tv blootgesteld aan felle verlichting van bovenaf en daar ging hij over het algemeen heel erg goed mee om. We zagen maar af en toe een weerspiegeling op het scherm.

Na meerdere beeldmodi uit te proberen, kwamen we tot de conclusie dat de Filmmaker-modus op de MZ2000 het meest accuraat was, ook al zagen de Standaard- en True Cinema-modi er ook goed uit. Eerst hebben we gewoon wat series (live en via streaming) in SDR bekeken en daarbij waren we enorm onder de indruk van hoe goed HD-beelden eruit zagen op de MZ2000. Geüpscalede beelden, zoals de serie Adventures of Sherlock Holmes uit de jaren 80, zagen er super gedetailleerd uit. De huidtinten en texturen van personages zagen er ook mooi natuurlijk uit.

Zelfs SDR-content in een lage resolutie zag er mooi uit, want de upscaling wist ook de kleuren en de algemene beeldkwaliteit te verbeteren. Sommige beelden zagen er nog wel een beetje wazig uit, maar dat is ook wel te verwachten bij content van deze kwaliteit. We hadden daar ook maar minimaal last van.

Voor het bekijken van HDR-content hebben we 4K UHD Blu-rays en streamingdiensten gebruikt. De beeldkwaliteit zag er hierbij over het algemeen weer fantastisch uit. We maten in de Filmmaker-modus een dekking van 99,45% voor de DCI-P3-kleurruimte (die gebruikt wordt voor het masteren van 4K Blu-rays en digitale bioscoopreleases) en een dekking van 75,49% voor de BT.2020-kleurruimte. Dat zijn uitstekende resultaten die ook de geweldige kleurweergave van de MZ2000 verklaren.

Verder hebben we ook de zwartwaardes en het contrast van de MZ2000 getest met The Batman. In de gevechtsscène in het metrostation aan het begin van die film zagen de schaduwen en zwartwaardes er diep en gedetailleerd uit. De donkere tonen van de film werden perfect weergegeven. Het contrast was ook fantastisch, want de heldere lichtflitsen waren duidelijk veel helderder dan de donkere schaduwen eromheen. We maten een Delta-E-waarde van 1,4 (de mate waarin een testpatroon verschilt van wat er op het beeld wordt weergegeven) voor de grijswaardes op de MZ2000. Alles onder de 3 is een goed resultaat, dus de score van 1,4 is geweldig en laat zien hoe goed deze tv omgaat met zwartwaardes en contrast.

Vervolgens hebben we ook demobeelden van de Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray gebruikt om verschillende aspecten van het beeld van de MZ2000 mee te testen, waaronder contrast, kleurweergave, zwartwaardes en nog meer. Bijna alles wat we op het beeld voorbij zagen komen, zag er scherp, dynamisch en simpelweg prachtig uit. Tijdens sneeuwachtige scènes zagen het wit er enorm levendig uit en tijdens beelden van een zonsondergang werd het mooie contrast weer getoond, dit keer tussen een donker meer en de heldere zon. Zelfs bij nachtbeelden van een stad zag de lucht er perfect zwart uit en waren de pulserende kleurrijke lichten in de stad ook heel goed te zien.

Voor het testen van de HDR-piekhelderheid van de Panasonic MZ2000 hebben we Portrait Displays’ Calman-kalibratiesoftware gebruikt. We maten daarmee resultaten van 1.480 nits in de Filmmaker-modus en 1.366 nits in de Standaard-modus. Dit maakt de Panasonic MZ2000 een van de helderste tv's op de markt en in ieder geval een van de meest heldere OLED TV's ooit. Hij is zelfs iets helderder dan de LG G3 en de Samsung S95C.

Om de Dolby Vision-beeldkwaliteit te testen hebben we een aantal scènes uit Star Wars: The Force Awakens en Star Wars: Rise of Skywalker bekeken. In de gevechtsscènes in beide films spatten de kleuren van de lightsabers natuurlijk echt van het scherm af. De levendige kleuren zagen er prachtig uit tegen de donkere achtergronden, gedeeltelijk dankzij die perfecte zwartwaardes.

We hebben ook nog getest hoe goed de MZ2000 omgaat met beweging door scènes uit Top Gun: Maverick te bekijken. De Panasonic MZ2000 had totaal geen moeite met de snelle bewegingen en intense scènes waarin de personages aan het vliegen waren. Zelfs wanneer de vliegtuigen allerlei trucjes uithaalden in de lucht, zagen de bewegingen er soepel uit in de Filmmaker-modus, waarbij zoveel mogelijk beeldverwerking ook is uitgeschakeld. Met de uitstekende bewegingsverwerking van de MZ2000 was het kijken naar Top Gun: Maverick een enorm meeslepende ervaring.

Beeldkwaliteit: 5/5

De geluidskwaliteit van de Panasonic MZ2000 is geweldig dankzij zijn 5.1.2-kanaals ingebouwde speakersysteem. (Image credit: Future)

Panasonic MZ2000 OLED review: audio

5.1.2 Dolby Atmos-speakeropstelling

Meeslepende, volle audio-ervaring

Dolby Atmos-effecten zijn duidelijk merkbaar

De Panasonic MZ2000 beschikt over een 5.1.2 Dolby Atmos-speakeropstelling, inclusief een soort ingebouwde soundbar aan de onderkant van het frame van de tv die moet dienen als de voorste drie kanalen (links, midden en rechts). Veel moderne tv's hebben een vrij matige of zelfs slechte geluidskwaliteit. Dat is gelukkig niet het geval bij de MZ2000. Deze tv heeft een fantastisch ingebouwd geluid.

Met alle beschikbare modi en audio-instellingen, kan je het geluid op de Panasonic MZ2000 helemaal naar wens instellen. Wij zijn begonnen met het testen van de Standaard-modus. Er is ook een optie genaamd 'sound creation' die je bij elke geluidsmodus kan aanpassen. We hebben ons vooral gefocust op twee van die sound creation-mogelijkheden in de Standaard-geluidsmodus, namelijk standaard sound creation en 'Theatre' sound creation.

Eerst hebben we de geluidskwaliteit van de MZ2000 ook weer getest met de achtervolgingsscène uit The Batman. In de Standaard-modus met standaard sound creation aan werden we verrast door hoe hoog het volume kon. De bas was heel krachtig en misschien zelfs iets te krachtig. Hoge tonen en middentonen klonken wel gewoon helder.

Toen we de sound creation-optie naar Theatre overschakelden, klonk alles iets verfijnder. Geluiden klonken minder schel en er was nog steeds sprake van een brede soundstage met duidelijk te onderscheiden kanalen voor de bas, hoge tonen, middentonen en stemmen.

De MZ2000 heeft ook een feature genaamd ‘Space Tune’. Hiermee kan je elke speaker optimaliseren voor in jouw omgeving. Dit is een proces dat ongeveer 2 tot 3 minuten duurt. Tijdens dit proces moet je de afstandsbediening vasthouden vanuit de positie waar je normaal gesproken zit en dan wordt de microfoon in de afstandsbediening gebruikt om de speakers te optimaliseren. Na dit proces hoorden we ook meteen een verschil toen we terugkeerden naar The Batman. De tv geeft je overigens wel een waarschuwing wanneer je dit proces wil starten, want het proces is heel luid.

Na dit Space Tune-proces klonk The Batman nog verfijnder. Elk kanaal klonk goed gedefinieerd. Zo klonk het diepe gegrom van de motor van de Batmobile krachtig, maar ook genuanceerd. Piepende banden, dialogen, regenbuien en verkeersgeluiden klonken allemaal enorm helder en goed gepositioneerd. Zelfs bij hogere volumes vervormde het geluid niet echt en we hadden ook nooit echt last van een schel geluid, zoals bij de Standaard-modus met de standaard sound creation.

De MZ2000 heeft ook ondersteuning voor Dolby Atmos en zijn twee ingebouwde, omhooggerichte speakers weten Dolby Atmos-effecten geweldig weer te geven binnen de audiomix. In The Batman zitten meerdere scènes met veel regen en die regen was heel goed te horen, zonder dat het alle andere audiokanalen overstemde. Met de juiste instellingen klinkt het ingebouwde geluid op de Panasonic MZ2000 echt fantastisch.

Audio: 5/5

De Panasonic MZ2000 ziet er zelf erg stijlvol uit, maar zijn meegeleverde afstandsbediening voelt helaas nogal goedkoop aan. (Image credit: Future)

Panasonic MZ2000 OLED review: design

Dunne bezels om het scherm

Dikker dan andere tv's om ruimte te maken voor speakers

Stevige en draaibare metalen standaard

Het is knap dat de MZ2000 toch nog zo´n mooi uiterlijk heeft, ondanks zijn flinke ingebouwde speakersysteem. Hij is natuurlijk dan ook niet zo mooi dun als de Samsung S90C en S95C die allebei ook een fantastisch geluid leveren, of zelfs de LG G3, maar over het algemeen ziet de MZ2000 er nog steeds mooi uit, ook al is hij minder dun dan die concurrenten.

De bezels om de tv heen zijn wel erg dun en dat betekent dat je niet echt wordt afgeleid van het fantastische beeld. Als je naar de zijkant en achterkant van de tv kijkt, dan ziet alles er dus wat dikker uit, dankzij dat indrukwekkende ingebouwde geluidssysteem. Hierdoor ziet de tv er wel een beetje verouderd uit, maar veel mensen zullen een iets dikkere tv waarschijnlijk niet zo erg vinden als het betekent dat ze een beter ingebouwd geluidssysteem krijgen.

De standaard die je bij de MZ2000 krijgt is erg stevig. Hij is zwart, van metaal gemaakt en heeft een ovaal design. Hij voelt mooi zwaar aan en zeker niet goedkoop. Je kan de tv ook heen en weer bewegen als hij op de standaard staat om zo de perfecte kijkhoek te vinden als de tv bijvoorbeeld in een hoek van de kamer staat.

Helaas valt de afstandsbediening van de Panasonic MZ2000 qua design wel een beetje tegen. Hij is niet alleen heel erg groot, maar hij voelt ook nogal goedkoop aan. Er zijn door het formaat natuurlijk wel meer dan genoeg knoppen om in te drukken, ook voor populaire apps zoals Netflix en Disney Plus, maar deze afstandsbediening past niet echt bij een tv van ongeveer 3.000 euro (of meer).

Design: 4/5

My Home Screen 8.0 is vrij onhandig en beïnvloed op een negatieve wijze de ervaring met de Panasonic MZ2000. (Image credit: Future)

Panasonic MZ2000 OLED review: smart tv en menu's

Aanpassingsopties voor apps

Heel veel instellingen om mee te spelen

Onhandig smart tv-platform

De Panasonic MZ2000 is voorzien van de nieuwste versie van Panasonics eigen smart tv-software, genaamd My Home Screen 8.0. Iets dat meteen opvalt bij dit besturingssysteem is dat er niet echt een specifieke homepagina is. Er is gewoon een apps-pagina met een overzicht van alle apps die je hebt gedownload. Je hoeft echter niet altijd naar die pagina te navigeren als je een app wil openen, want je kan er ook een aantal in een rij plaatsen die onderaan in het beeld verschijnt als je op de homeknop drukt. Sommige mensen zullen waarschijnlijk heel blij zijn met het feit dat je hier zo min mogelijk wordt afgeleid van de content, maar voor anderen voelt deze software waarschijnlijk juist weer erg kaal aan.

Wij waren wel een beetje teleurgesteld door de smart tv-software. Voor een flagship OLED TV voelt de My Home Screen 8.0-software wel erg gedateerd, langzaam en onhandig. We merkten vaak een vertraging tussen het drukken op de knoppen op de afstandsbediening en de acties die vervolgens op het scherm gebeurden. Af en toe pauzeerde of stotterde de tv ook ineens en dat werd ook vrij irritant. Vergeleken met de smart tv-platforms van concurrenten zoals LG en Samsung voelt My Home Screen 8.0 wel echt als een stap achteruit.

My Home Screen 8.0 biedt dan wel weer een heel groot aanbod aan instellingen voor het beeld, geluid, gaming en ook voor toegankelijkheid. Hierdoor kan je de MZ2000 helemaal naar wens instellen. Er is voor iedereen wel een goede combinatie van instellingen te vinden, voor de kijker die gewoon meteen als de tv uit de doos is wil kunnen genieten, maar ook voor de filmliefhebber die zelf de kleurruimte, gamma en andere instellingen wil aanpassen. Er zijn meer dan genoeg beeld- en geluidsmodi aanwezig (misschien zelfs iets te veel) en het is over het algemeen fijn om zo veel keuze te hebben.

Smart tv en menu's: 3/5

Zijn intuïtieve game-modus en game-menu maken de Panasonic MZ2000 een uitstekende gaming-tv. (Image credit: Future)

Panasonic MZ2000 OLED review: gaming

4K/120Hz-ondersteuning

Game-modus met allerlei handige instellingen

Maar twee HDMI 2.1-poorten

Op het gebied van gaming is de Panasonic MZ2000 ook voorzien van veel handige features, zoals ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium en Nvidia G-Sync. Hij heeft ook nog ondersteuning voor Dolby Vision-gaming, maar wel alleen in 60Hz en niet in 120Hz. Er zijn ook maar twee HDMI 2.1-poorten in plaats van vier, zoals je ziet bij veel concurrenten zoals de LG G3 en de Samsung S90C en S95C.

We merkten tijdens het spelen van Battlefield V op de Xbox Series X dat die fantastische beeldkwaliteit niet alleen voor films geldt, maar ook voor games. Bij een nachtmissie in sneeuwachtige bergen waren de zwartwaardes weer mooi diep en was het contrast rijk en gedetailleerd. Er was een fantastische balans tussen de witte sneeuw en de zwarte nachtlucht.

Qua prestaties voelde gamen met 120Hz erg snel en soepel, zoals we al hoopten. Vuurgevechten met bijbehorende explosies in Battlefield V voelden stressvol en spannend aan. Het wisselen tussen doelwitten voelde heel soepel, zelfs tijdens de meest intense momenten. De MZ2000 wist ook altijd zijn natuurlijke en gedetailleerde beeld te behouden. Gamen op deze tv voelde eerlijk gezegd niet zo soepel als op de LG G3 en LG B3 OLED TV's, maar je kan hier nog steeds geweldige prestaties verwachten.

We hebben de 'Leo Bodnar 4K HDMI input lag tester' gebruikt om de input lag te meten en we kwamen uit op 15,2 ms bij 4K/60Hz. Dat is iets hoger dan verwacht, zeker in vergelijking met de 9,2 ms die we op LG's OLED TV's hebben gemeten. Het verschil was wel enigszins te merken, maar het was niet zo groot als je misschien zou denken wanneer je die getallen naast elkaar ziet staan.

De MZ2000 heeft ook een Game-modus voor het aanpassen van de instellingen aan de hand van de game die je speelt en wat voor instellingen je fijn vindt tijdens het gamen. Je kan dingen zoals VRR, de 'Dark Visibility Enhancer' en de beeldmodi aanpassen. Er zijn vier Dolby Vision-beeldmodi beschikbaar, maar voor gaming was 'Dolby Vision Game' het beste, in ieder geval bij het spelen van Battlefield V. Om toegang te krijgen tot deze Game-modus moet je hem zoeken tussen alle apps. Het is dus wel aan te raden om hem vast te maken aan het homemenu als je sneller toegang wil krijgen tot alle gaming-features.

Gaming: 4,5/5

Een ware premium beeldkwaliteit, zoals te zien is aan de zwartwaardes van The Batman, krijg je meestal alleen voor een premium prijs en dat is ook zeker het geval bij de Panasonic MZ2000. (Image credit: Future)

Panasonic MZ2000 OLED review: prijs-kwaliteit

Deze tv biedt veel handige features en geweldige prestaties

Veel duurder dan zijn belangrijkste rivalen

Een echte premium OLED TV

De Panasonic MZ2000 is ongetwijfeld een fantastische tv met een groot aanbod aan handige features. Zijn grootste pluspunten zijn de fantastische beeldkwaliteit en het krachtige ingebouwde geluid. Je mag eigenlijk echter wel wat meer verwachten van een flagship OLED TV van deze prijs, maar hij stelt tegelijkertijd ook weer niet echt teleur.

Het 55-inch model van de MZ2000 kost 2.999 euro en dat maakt hem veel duurder dan zijn belangrijkste rivalen. De LG G3 en de Samsung S95C zijn allebei inmiddels veel goedkoper te vinden. De Panasonic MZ2000 heeft dan wel een fantastisch ingebouwd geluidsysteem, maar met het geld dat je bespaart als je voor een Samsung S95C kiest, kan je ook gewoon een van de beste soundbars aan je setup toevoegen, zoals bijvoorbeeld de Samsung HW-Q990C. Veel soundbars zullen namelijk toch een beter geluid leveren dat de ingebouwde speakers van de Panasonic MZ2000. Een soundbar met een losse subwoofer kan namelijk gewoon een dynamischer geluid creëren.

Je kan natuurlijk wel een premium prijs verwachten bij een tv zoals de MZ2000, maar Panasonic houdt zijn prijzen vaak ook redelijk hoog tijdens de hele levensduur van zijn producten, dus heel competitief zijn de tv's van dit merk niet (meer) wanneer de concurrenten wel vaak hun prijzen verlagen na een tijdje.

Prijs-kwaliteit: 3,5/5

De Panasonic MZ2000 levert fantastische beelden met prachtige kleuren en een geweldig contrast. (Image credit: Future)

Moet je de Panasonic MZ2000 OLED kopen?

Swipe to scroll horizontally Panasonic MZ2000 Features Deze tv zit vol met allerlei features om de kijkervaring bij films en games te verbeteren. 4,5/5 Beeldkwaliteit Hij heeft een fantastisch contrast met levendige kleuren en prachtige zwartwaardes. 5/5 Audio Krachtig en meeslepend geluid. Het beste ingebouwde speakersysteem binnen deze prijsklasse. 5/5 Design Dunne bezels en een stevige standaard, maar wel wat dikker dan andere OLED TV's. 4/5 Smart tv en menu's Er zijn meer dan genoeg instellingen om helemaal naar wens aan te passen, maar de software is wel redelijk onhandig. 3/5 Gaming Geweldige prestaties en een groot aanbod aan specifieke gaming-features. 4,5/5 Prijs-kwaliteit Dit is een premium, uitstekende OLED TV, maar helaas is hij wel duurder dan de concurrentie. 3,5/5

Koop hem als...

Je op zoek bent naar een fantastische beeldkwaliteit

Met diepe zwartwaardes, levendige kleuren en een prachtig contrast krijg je bij de MZ2000 echt een van de beste OLED-schermen die je vandaag de dag kan kopen.

Je op zoek bent naar goede ingebouwde speakers

Als je liever niet wil investeren in een losse soundbar of speakers, dan is het goed om te weten dat de ingebouwde speakers van de MZ2000 rijk, meeslepend en gedetailleerd klinken.

Je een geweldige gaming-tv wil

Met meer dan genoeg gaming-features, waaronder 4K/120Hz, VRR en meer, en een prachtige beeldkwaliteit is de MZ2000 een uitstekende tv om op te gamen.

Koop hem niet als...

Je graag een intuïtief smart tv-platform gebruikt

Er zijn heel veel aanpassingsmogelijkheden voor het beeld aanwezig in deze tv, maar de My Home Screen 8.0-software is onhandig en niet bepaald gebruiksvriendelijk.

Je een wat strakker budget hebt

Hoewel een premium OLED TV meestal ook wel een premium prijs heeft, kost de MZ2000 wel erg veel. Hij is veel duurder dan zijn grootste OLED-rivalen, de LG G3 en Samsung S95C.

Je meer dan twee HDMI 2.1-poorten wil voor gaming

Ondanks het feit dat hij beschikt over meerdere uitstekende gaming-features, heeft de MZ2000 maar twee HDMI 2.1-poorten, terwijl rivalen van LG en Samsung er vier hebben.

Panasonic MZ2000 OLED review: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Samsung S95C LG G3 Sony A95L Prijs (55 inch) 1.999 euro 2.299 euro 3.700 euro Paneeltype QD-OLED OLED (MLA) QD-OLED Refresh rate 144Hz 120Hz 120Hz HDR-ondersteuning HDR10+, HDR10, HLG Dolby Vision, HDR10, HLG Dolby Vision, HDR10, HLG Smart tv-interface Tizen webOS 23 Google TV HDMI-poorten 4 x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4 (2x HDMI 2.1)

Samsung S95C

De Samsung S95C is een van de grootste rivalen van de MZ2000. Hij heeft een vergelijkbaar uitstekend paneel met een hoge helderheid, levendige kleuren en diepe zwartwaardes. Ze hebben in de praktijk ongeveer dezelfde piekhelderheid bij HDR-content (al is de MZ2000 technisch gezien net iets helderder), maar de S95C heeft een externe box voor al zijn aansluitingen en is dus veel dunner en momenteel ook al veel goedkoper. Lees hier onze volledige Samsung S95C review

LG G3

De LG G3 heeft een fantastische beeldkwaliteit. De kwaliteit is erg vergelijkbaar met die van de Panasonic MZ2000. De G3 heeft wel een iets minder indrukwekkend geluidssysteem, maar hij is wel iets beter voor gaming en hij is veel goedkoper bij elk beeldformaat. Lees hier onze volledige LG G3 review

Sony A95L

In onze hands-on review van de Sony A95L gaven we al aan dat deze tv, met zijn QD-OLED-paneel, indrukwekkend heldere beelden, diepe zwartwaardes en via zijn nieuwe Game-menu ook uitstekende gaming-features levert. Hij heeft ook een goed ingebouwd geluidssysteem, maar helaas is deze OLED TV nog duurder dan de Panasonic MZ2000. Lees hier onze Sony A95L hands-on review

Om metingen te doen op de MZ2000, hebben we Portrait Displays' Calman-software op een HP Omen gebruikt, een Murideo Seven 8K-patroongenerator en een C6-lichtmeter. (Image credit: Future)

Zo hebben we de Panasonic MZ2000 OLED getest

Getest in ons lab onder verschillende omstandigheden

Metingen gedaan met Portrait Displays' Calman-software

Beeldkwaliteit getest met verschillende SDR- en HDR-bronnen

We hebben de eerste paar dagen van onze testperiode gebruikt om de tv gewoon met alle standaardinstellingen te testen bij SDR- en HDR-bronnen via onder andere 4K Blu-rays, en streamingdiensten en live tv.

Na het beoordelen van de verschillende beeldmodi, hebben we de meest accurate modus geselecteerd, in dit geval de Filmmaker-modus, en deze verder getest met referentiescènes in SDR en HDR. We hebben onder andere de zwartwaardes, de upscaling, de kleurweergave, de Dolby Vision-kwaliteit (al is Dolby Vision niet beschikbaar in de Filmmaker-modus) en de manier waarop de tv omgaat met beweging getest. We hebben voor onze tests een mix van 4K Blu-rays en streamingdiensten zoals Disney Plus gebruikt. Verder hebben we ook de gaming-prestaties van de tv getest met de Game-modus op de tv en via een Xbox Series X.

Uiteindelijk hebben we ook nog wat metingen gedaan van de MZ2000 met Portrait Displays' Calman-kalibratiesoftware. We hebben de piekhelderheid gemeten bij SDR en HDR-vensters van 10% en 100% van het scherm. Vervolgens hebben we ook nog de grijswaardes, gamma en kleuraccuraatheid gemeten met Calman om de gemiddelde Delta-E-waardes (het verschil tussen een testpatroon en wat er daadwerkelijk op een tv wordt weergegeven) voor deze categorieën te bepalen. Ook hebben we nog de dekking van de DCI-P3- en BT.2020-kleurruimtes gemeten. Voor deze tests hebben we de 'Murideo Seven 8K'-testpatroongenerator gebruikt om de testpatronen te creëren.

Uiteindelijk hebben we ook nog de input lag van de MZ2000 bij 4K/60Hz gemeten met de Leo Bodnar HDMI input lag tester.

