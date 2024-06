Moet je nu nog een Samsung Galaxy S24 kopen?

De Samsung Galaxy S24-serie werd afgelopen januari gelanceerd, dus de Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus en Samsung Galaxy S24 Ultra zijn inmiddels alweer meer dan vier maanden oud.

Voor sommige industrieën is vier maanden echt helemaal niets, maar in de smartphonewereld kan er een heleboel veranderen binnen vier maanden. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere nieuwe modellen van andere merken gelanceerd en komt de volgende Galaxy S-generatie natuurlijk ook steeds dichterbij.

Is het dan nog aan te raden om op dit moment een toestel uit de Samsung Galaxy S24-serie aan te schaffen? Nou, dat hangt ervan waar je precies naar op zoek bent, maar hieronder geven we je een aantal voorbeelden voor wanneer je wel en niet moet investeren in een Galaxy S24.

Koop hem als je per se een Samsung-smartphone wil (die niet vouwt)

Het duurt nog wel even voordat de opvolger van de Galaxy S24 wordt gelanceerd. (Image credit: Philip Berne / Future)

Als je een fan bent van Samsung-telefoons en je dan ook van plan bent om weer een Samsung-toestel te kiezen als je volgende smartphone, dan zijn de Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra nog steeds uitstekende opties.

Het is vrij onwaarschijnlijk dat de Samsung Galaxy S25 gelanceerd wordt vóór januari 2025 en dat is toch nog redelijk ver weg. In de tussentijd zijn de enige Samsung-telefoons die op sommige vlakken misschien beter zullen zijn de Samsung Galaxy Z Fold 6 en de Samsung Galaxy Z Flip 6. Dat zijn echter vouwbare smartphones en niet iedereen is op zoek naar een foldable. Je weet waarschijnlijk zelf ook wel of een foldable voor jou interessant is of niet.

Als het toch niet echt iets voor jou is, dan kan je gerust nog een Samsung Galaxy S24 aanschaffen of een Samsung Galaxy S24 Ultra als je het beste van het beste wil. Wat er ook nog gaat gebeuren binnen de wereld van smartphones, dit blijven waarschijnlijk nog steeds wel een aantal van de beste smartphones voor vele maanden. Dat maakt ze dus ook nog steeds ideaal voor Samsung-fans.

Koop hem niet als je geïnteresseerd bent in aankomende lanceringen

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Zoals we al aangaven, komen de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Samsung Galaxy Z Flip 6 er binnenkort aan. Die vouwbare toestellen worden waarschijnlijk in juli gelanceerd.

Dat zijn echter niet de enige interessante smartphones die dit jaar nog uit zullen komen. Waarschijnlijk wort de iPhone 16-serie in september gelanceerd en verschijnt de Google Pixel 9-serie ergens in oktober. Daarnaast komen er ongetwijfeld ook nog andere grote smartphonelanceringen aan.

Er komen dus nog meer dan genoeg interessante alternatieven aan in de komende paar maanden en als je nog langer kan wachten, dan komt de Samsung Galaxy S25 er natuurlijk ook weer aan in het begin van 2025.

Koop hem als je je telefoon jarenlang wil gebruiken

De Galaxy S24 krijgt zeven jaar software-updates. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra zijn erg krachtige smartphones die bomvol zitten met allerlei handige features. Ze zullen dan ook niet gauw langzaam of verouderd aanvoelen. Dat betekent dat je ze waarschijnlijk nog jarenlang kan gebruiken.

Het is dan ook geweldig dat je op deze toestellen zeven jaar Android-updates krijgt. Dat maakt ze, in ieder geval op papier, de ideale telefoons om langdurig te blijven gebruiken. Als je niet altijd op zoek bent naar het nieuwste model, dan is de Samsung Galaxy S24 zeker nog een goede keuze voor op de lange termijn.

Koop hem niet als je de beste camera's wil

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, en zeker de Galaxy S24 Ultra hebben allemaal geweldige camera's. De Samsung Galaxy S24 Ultra staat dan ook niet voor niets bovenaan op onze lijst van de smartphones met de beste camera's.

De leaks rondom de Samsung Galaxy S25 Ultra zijn echter ook weer grotendeels gefocust op de camera's en de geruchten suggereren dan ook dat de camera's volgend jaar nog beter zullen zijn.

Hoewel niet alle bronnen het met elkaar eens zijn, hebben we onder andere gehoord dat de volgende Ultra een verbeterde hoofdsensor krijgt, plus een variabele zoomlens. Die lens zou optisch moeten kunnen zoomen bij meerdere brandpuntsafstanden.

Er zijn echter niet alleen Samsung-smartphones met indrukwekkende camerasystemen onderweg. Zo zou de iPhone 16 Pro Max bijvoorbeeld misschien ook over een nieuwe 48MP-ultrawide en een geüpgradede hoofdsensor beschikken. Verder verwachten we ook weer uitstekende camera's op de Pixel 9 Pro.

Koop hem als je nu meteen een degelijke smartphone wil

De Galaxy S24 Ultra is een van de beste telefoons die je op dit moment kan kopen. (Image credit: Philip Berne / Future)

Uiteindelijk is het momenteel nooit echt een fout om een Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, of Galaxy S24 Ultra te kopen.

Met uitzondering van de iPhone 15-serie (in sommige gevallen) zijn er momenteel niet echt betere opties te vinden en hoewel we misschien later dit jaar nog betere smartphones krijgen, zullen ze waarschijnlijk ook niet echt zoveel beter zijn.

Behalve als je echt aan het wachten bent op een speciaal ander model of een feature die mist op de Samsung Galaxy S24-serie, zin er maar weinig redenen om niet voor een van deze toestellen te kiezen als je nu een nieuwe (flagship) telefoon zoekt.

Daarnaast kan het ook een pluspunt zijn dat de Samsung Galaxy S24-serie niet meer gloednieuw is, want dat betekent ook dat je deze toestellen nu steeds vaker met mooie kortingen in huis kan halen. Als je nog wel wat langer kan wachten, zullen de prijzen waarschijnlijk nog verder dalen tijdens bijvoorbeeld Black Friday. Tegen die tijd zullen er echter ook weer nieuwe, sterke concurrenten zijn.

Als je dus nu op zoek bent naar een nieuwe telefoon en de bovenstaande redenen om de Samsung Galaxy S24-toestellen niet te kopen niet gelden voor jou, dan is het kopen van een Samsung Galaxy S24 zeker nog een goede keuze op dit moment.