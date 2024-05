Is een Samsung-soundbar zijn geld waard als je geen Samsung-tv hebt?

De voorbije jaren zijn tv's steeds dunner geworden met als gevolg dat er minder ruimte is om degelijke speakers te verwerken in de tv. Samsung vertelde ons zelfs dat er tegenwoordig voor elke vier tv's één soundbar wordt verkocht. De aankoop van een soundbar is complexer dan je zou denken, want fabrikanten willen natuurlijk dat je zowel je tv als je soundbar bij hen koopt. Daarom voegen ze allerlei exclusieve functies toe die alleen werken als je bepaalde soundbars met bepaalde tv's combineert.

Recent had ik de kans om de Samsung HW-Q800D soundbar met subwoofer uit te proberen. Ondanks het feit dat deze soundbar enkele exclusieve functies heeft die alleen werken met nieuwe Samsung-tv's, koos ik er bewust voor om hem te reviewen met mijn eigen tv, een Philips OLED807. Als je de voorbije jaren geen nieuwe Samsung-tv hebt gekocht, kan je die functies namelijk niet (allemaal) gebruiken. De vraag is nu of deze soundbar (en andere Samsung-soundbars) een goede investering is als je deze exclusieve functies niet kan gebruiken.

Wat zijn de functies en hun vereisten?

Het is niet geheel onbelangrijk om te weten wat deze exclusieve functies precies inhouden. Bij de Samsung HW-Q800D zijn dit er twee, met name Q-Symphony en draadloze Dolby Atmos. Er is nog een derde functie die je hieraan kan toevoegen en dat is Tap Sound. Het verschil is dat je voor Tap Sound geen compatibele Samsung-tv nodig hebt, maar wel een Samsung-smartphone.

Als je nog nooit van Q-Symphony hebt gehoord, zal je op basis van de naam niet zomaar kunnen afleiden wat het betekent. Het is gelukkig eenvoudig uit te leggen wat dit precies doet. Normaal vervangt een soundbar de ingebouwde speakers van de tv en komt alle audio uitsluitend van de soundbar. Bepaalde nieuwe soundbars van Samsung combineren daarentegen hun audio met de ingebouwde speakers van de tv.

De voorwaarde is natuurlijk dat je de juiste tv hebt. Sommige bestaande soundbars en tv's konden via een software-update ondersteuning krijgen voor Q-Symphony. Zo is Samsung met zijn update teruggegaan tot tv's en soundbars uit 2020. Samsung zelf heeft momenteel geen duidelijk overzicht van alle soundbars en tv's, aangezien hun hulppagina hierboven niet meer is bijgewerkt sinds de lancering van Q-Symphony. Contacteer daarom de Samsung-klantendienst als je twijfelt over de compatibiliteit van een bepaalde soundbar en tv.

Draadloze Dolby Atmos is recenter geïntroduceerd dan Q-Symphony en werkt alleen met bepaalde Samsung-tv's uit 2022, 2023 en 2024. Ook hier geeft Samsung geen volledig overzicht van welke tv's en soundbars nu precies draadloze Dolby Atmos ondersteunen. Vergeet ook niet dat het gaat om productiejaren, wat niet hetzelfde is als het jaar van aankoop. Als je bijvoorbeeld in 2022 een Samsung-tv hebt gekocht die in 2021 op de markt is gekomen, zal die geen draadloze Dolby Atmos ondersteunen.

Ten slotte komt Tap Sound nog kort aan bod. De naam vat best goed samen wat het doet. Als je muziek streamt op je Samsung-smartphone en vervolgens met je telefoon op de soundbar tikt, dan zal de muziek automatisch vanaf de soundbar gespeeld worden. Dit is zeker niet de meest baanbrekende of innovatieve functie, maar kan wel gewoon handig zijn als je een Samsung-smartphone hebt.

Hoe belangrijk zijn de exclusieve functies echt?

Tap Sound en draadloze Dolby Atmos zijn beide gericht op gebruiksgemak, terwijl Q-Symphony de enige functie is die daadwerkelijk invloed heeft op de geluidskwaliteit. Op dit moment is de vraag dus eigenlijk hoe groot de toegevoegde waarde van Q-Symphony is. Alle andere functies van de Samsung HW-Q800D (en andere soundbars) die de geluidskwaliteit verbeteren, werken namelijk met elke tv. Denk bijvoorbeeld aan SpaceFit Sound Pro-kalibratie, verschillende geluidsprofielen, een equalizer en de eenvoudige set-up via de SmartThings-app.

Houd er ook rekening mee dat draadloze Dolby Atmos een gecomprimeerde versie is van traditionele Dolby Atmos (met kabel). Het is ook niet zo dat je helemaal geen kabels nodig hebt in dit geval, want zowel de soundbar als de subwoofer hebben nog een stroomkabel nodig. Aangezien de soundbar en sub draadloos verbinding maken, heb je letterlijk niet meer nodig dan de meegeleverde HDMI-kabel om de soundbar en sub met je tv te verbinden. Draadloze Dolby Atmos is dus iets waardoor je thuisbioscoop er beter uitziet, maar niet iets waardoor de audio beter zal klinken, integendeel zelfs.

Nu rust er best veel druk op de schouders van Q-Symphony, want hiermee wil Samsung je overtuigen om zowel je nieuwe soundbar als tv bij hen aan te schaffen. De Samsung HW-Q800D heeft Q-Symphony zeker niet nodig om indrukwekkend te klinken op zichzelf vanwege de 5.1.2-kanaalsconfiguratie en het vermogen van 360W. In mensentaal wil dat het volgende zeggen: er zijn vijf drivers die voor- en zijwaarts gericht zijn, één sub en twee drivers die naar boven zijn gericht voor de hoogte-effecten. Dit zijn ook allemaal "echte" kanalen. Sommige soundbars, zoals de Sennheiser Ambeo Mini, gebruiken virtuele audiokanalen, wat wil zeggen dat er minder drivers in de soundbar zitten en dat software ervoor zorgt dat de ontbrekende drivers virtueel worden gecreëerd.

Toen ik de Samsung HW-Q800D uitprobeerde met Dolby Atmos-content, werd al snel duidelijk dat hij ook zonder Q-Symphony indrukwekkend presteert. Toen Bomber Bill in The Super Mario Bros. Movie onze favoriete loodgieter in de Tanooki-outfit achtervolgde, hoorde ik duidelijk dat het geluid van links naar rechts ging. Hoogte- en diepte-effecten waren net zo accuraat, wat vooral te horen was toen de massa karts vertrok uit het Jungle-koninkrijk naar de Rainbow Road. Over de bas moet je je al helemaal geen zorgen maken, want de sub klinkt zodanig overtuigend dat zelfs mijn onderburen het merkten toen Blue Shell de Rainbow Road opblies. Voor een soundbar in deze prijsklasse miste ik eigenlijk niets ondanks dat mijn tv niet van Samsung is en dus geen Q-Symphony-ondersteuning had.

Samsung-soundbars zijn altijd een goede investering

Wat je tot slot moet beseffen, is dat de meerwaarde van Q-Symphony sterk afhangt van de Samsung-tv waarmee je de soundbar gebruikt. Het geluid van de soundbar wordt namelijk aangevuld door de ingebouwde speakers. De peperdure Samsung S95D heeft bijvoorbeeld een 4.2.2-kanaalsconfiguratie met 70W vermogen, terwijl de goedkopere Samsung S90C van vorig jaar slechts een 2.1-kanaalsconfiguratie en 40W vermogen heeft. Hoe goedkoper de tv, hoe zwakker de ingebouwde audio en hoe minder toevoegde waarde de ingebouwde speakers hebben met Q-Symphony.

Aangezien de Samsung HW-Q800D uit zichzelf al een vermogen van 360W heeft, zou het extra vermogen van de speakers in de Samsung S90C daar niet bijzonder veel aan toevoegen. Je moet daarom al een van de duurdere Samsung-tv's kopen als je echt een merkbaar verschil wil horen met Q-Symphony. Niet iedereen heeft echter zomaar het budget voor of de nood aan de duurste Samsung-tv met hun duurste soundbar. Ben je gewoon op zoek naar een goede, gebruiksvriendelijke soundbar met overtuigende Dolby Atmos-audio, dan zal je tevreden zijn met de nieuwe Samsung HW-Q800D ongeacht welke tv er in je woonkamer staat.