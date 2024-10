Sonos Arc Ultra soundbar onthuld met 14 audiodrivers en Sound Motion-technologie

Prijs en beschikbaarheid De Sonos Arc Ultra en Sub 4 zijn vanaf 29 oktober 2024 wereldwijd verkrijgbaar voor respectievelijk 999 euro en 899 euro.

Sonos heeft vandaag de Arc Ultra aangekondigd, de nieuwe premium soundbar die als eerste Sonos-product voorzien is van de revolutionaire transducertechnologie Sound Motion. Daarnaast introduceert Sonos ook Sub 4, de nieuwste generatie van haar iconische subwoofer met een opgefrist design en gemoderniseerde interne componenten, die je favoriete films en programma's naar een nieuw niveau tilt en voorziet van donderende bass.

Sound Motion-technologie

Sound Motion is een grensverleggende doorbraak op het gebied van audiotechnologie. Het verkleint de grootte van de transducer drastisch, terwijl de bass juist extra kracht krijgt. Daarmee opent het een nieuw hoofdstuk in geluidsinnovatie, waarin grootser en beter geluid geproduceerd kan worden door compactere producten. Arc Ultra produceert twee keer de bass-output van zijn voorganger, en maakt een ongekende 9.1.4 ruimtelijke audiobeleving mogelijk. En dat met een slank en verfijnd design.

Sonos blijft ook snel vooruitgang boeken met het verbeteren van de nieuwe app. Met een software-update die samenvalt met de lancering van de Arc Ultra en Sub 4, zal de nieuwe app naar verwachting beter presteren dan de vorige op een aantal belangrijke punten. Waaronder essentiële functies voor nieuwe gebruikers zoals systeemherkenning, het instellen van nieuwe apparaten en de mogelijkheid om Sonos-apparaten te groeperen. Voor huidige Sonos-gebruikers zal de update 90 procent van de ontbrekende functies in de nieuwe app herstellen, en er zijn nog meer toevoegingen onderweg die de komende tijd volgens een vast ritme worden uitgerold.

Baanbrekend geluid

De Arc Ultra produceert een enorm geluidsveld dat elk geluidsdetail heel precies in je kamer plaatst. Zo wordt je omringd in multidimensionaal geluid en ga je volledig op in waar je naar luistert. De totaal nieuwe architectuur bestaat uit 14 door Sonos ontwikkelde drivers, waaronder de Sound Motion-woofer en een cluster tweeters met golfgeleiders aan beide uiteinden voor een 9.1.4 ruimtelijke audiobeleving. Tune met Trueplay om het beste geluid voor jouw ruimte vast te stellen. Nu beschikbaar voor zowel iOS als Android.

Met een nieuw middenkanaal maximaliseert Arc Ultra de helderheid van stemmen. Zo zijn dialogen nóg makkelijker te volgen. Met de nieuwe geavanceerde Spraakversterking kun je in de Sonos-app zelf kiezen hoe helder je de dialogen wilt hebben. De Arc Ultra is voortgekomen uit een nog nauwere samenwerking met de Sonos Soundboard. We hebben met oudgedienden uit de filmwereld, zoals Chris Jenkins en Onnalee Blank, gewerkt aan het finetunen van Dolby Atmos-content en de ontwikkeling van een studiowaardige beleving die professionele geluidssystemen evenaart.

De soundbar is bedachtzaam ontworpen met een uniek afgerond profiel, matte afwerking en een slanker uiterlijk dat elegant staat aan de muur, en niet in de weg zit van je tv als hij op een meubel staat. De nieuwe grille loopt nu door aan de achterkant van de soundbar. Zo kan het geluid van je favoriete films en tv-programma's je volledig omringen. Geniet binnen een paar minuten van bioscoopgeluid met een eenvoudige HMDI eARC-verbinding en moeiteloze bediening met je afstandsbediening, de Sonos-app, Sonos Voice Control of Amazon Alexa. De touchbediening is slim weggewerkt in een speciale rand aan de achterkant van de soundbar zodat je er niet door wordt afgeleid. Met bluetooth biedt Arc Ultra nu ook meer manieren om te streamen, of je nu naar een podcast wilt luisteren of een playlist instelt.

Extra power met de Sonos Sub 4

De Sub 4 is de nieuwste subwoofer van Sonos. Hij produceert bass die je kunt voelen en verandert je home cinema-beleving compleet. Zo ga je nog meer op in je favoriete content. Hij is uitgerust met twee speciaal ontworpen woofers die diepe, dynamische lage frequenties produceren om je entertainment nog beter te laten klinken. Dat alles gebeurt zonder trillingen of gezoem, want de woofers van Sub 4 zijn naar binnen gericht voor een kracht-opheffend effect dat vervorming neutraliseert. Als hun meest geavanceerde subwoofer tot nu toe heeft Sub 4 meer verwerkingskracht en geheugen, en nieuwe wifiradio's voor betere connectiviteit.

De Sub 4 heeft een herkenbare, minimalistische vorm die de esthetiek van zijn voorganger grotendeels behoudt, en is er nu met een vernieuwde matte afwerking in zwart of wit. Je kunt hem rechtop neerzetten, op zijn kant leggen en/of onder de bank schuiven. Sub 4 is ook duurzamer dankzij dematerialisatie en een vermindering van bijna 50% stroomverbruik in de standby-stand. Geef films en series nog meer impact door Sub 4 te combineren met Arc Ultra, Arc of Beam voor diepere lage tonen. Combineer twee subwoofers voor maximale bass die elke scène en ieder nummer een ongelofelijke dosis extra kracht geeft. De Sub 4 werkt ten slotte met eerdere generaties van de Sub.