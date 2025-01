Wij zagen de nieuwe premium Philips OLED TV met Bowers & Wilkins-speakers in actie en hij is het ultieme totaalpakket

Philips heeft net zijn nieuwe reeks OLED TV's voor 2025 onthuld en een van de twee meest premium modellen (bekend als de OLED+-reeks) is de Philips OLED+910. Dit is een high-end OLED TV (die gebruikmaakt van een nieuw META 3.0 OLED-paneel van LG Display) met een krachtig ingebouwd Bowers & Wilkins-speakersysteem aan de onderkant.

Het idee hierachter is dat je maar één apparaat hoeft te kopen om tegelijkertijd een premium beeld én geluid te krijgen. Je hebt zo ook niet te maken met allerlei extra losse speakers voor een uitgebreider thuisbioscoopsysteem. Voor deze setup hoef je alleen de tv uit de doos te halen, aan de muur te hangen of op een tv-meubel te zetten en je bent klaar. Het beeld ziet er goed uit en het geluid klinkt ook uitstekend.

Dat is tenminste de belofte, maar deze moet de tv natuurlijk ook waar kunnen maken. Wij hebben een demo van deze tv bijgewoond tijdens het lanceringsevenement van Philips en kregen muziek en filmaudio te horen. We kunnen dus alvast zeggen dat het er erg veelbelovend uitziet.

Een van de drie voorwaarts gerichte speakermodules van de Philips OLED+910.

Het gaat hier om een 3.1-kanaals speakersysteem, maar in totaal zijn er 10 speakers om genoeg diepte en kracht te creëren. Onderaan aan de voorkant van de tv zitten speakermodules voor de linker, centrale en rechter kanalen achter een Kvadrat akoestische stof.

Al deze modules bestaan uit twee 'racetrack' midrange drivers en een tweeter. Deze onderdelen hangen allemaal los van elkaar zodat hun trillingen elkaar niet in de weg zitten.

Aan de achterkant van de tv zit ook nog een subwoofer, maar daarnaast is er ook een poort aanwezig waar je nog een losse sub op aan kan sluiten. Het is dan ook belangrijk om te vermelden dat er bij de demo een kleine, losse Bowers & Wilkins-subwoofer verbonden was.

De bas-driver met twee reflex-poorten die aan de achterkant van de tv zit.

De tv is beschikbaar in 55, 65 en 77 inch, en bij elk formaat worden dezelfde speakers gebruikt. De speakers worden wel geoptimaliseerd voor de specifieke formaten om ervoor te zorgen dat het geluid past bij de actie die in beeld is.

Je kan de breedte van deze speakers duidelijk voelen bij het bekijken van een film en het systeem is vooral erg indrukwekkend bij omgevingsgeluiden. Bij het bekijken van het begin van A Quiet Place: Day One waren de geluiden van de stad om de personages heen goed los van de dialogen te verstaan. Stemmen kwamen vanuit de centrale speakers onder het scherm en bij omgevingsgeluiden klonk het meer alsof ze van achter de tv vandaan kwamen.

We merkten geen virtueel surround-effect, maar we merkten wel dat geluiden goed in de breedte en hoogte werden verspreid. Dat is zeker iets om tevreden mee te zijn bij dit soort alles-in-één systeem.

Nu we het toch over de hoogte hebben, de tv probeert dan misschien niet om een soort Dolby Atmos-effect boven je (en om je heen) te creëren, maar hij wist wel op een indrukwekkende manier verticale bewegingen weer te geven, zoals wanneer iemand in de film ineens van de straat omhoog geplukt werd.

De speakermodules van de Philips OLED+910 TV in de juiste posities onder de tv (maar normaal zitten ze natuurlijk aan de binnenkant).

Er is een goede dynamische 'attack' voor wanneer geluiden ineens te luid worden, maar toen er in de film ineens een grote explosie plaatsvond, voelde het wel alsof de speaker tot zijn uiterste werd gedreven. We zouden hem nog wat meer moeten testen om erachter te komen of dit bij andere films ook het geval is.

Hetzelfde geldt ook voor dialogen. We hadden wat meer helderheid verwacht dan we kregen, ondanks het sterke centrale kanaal, maar dat kan dus ook eventueel aan de mix van de film hebben gelegen.

Bij muziek wisten de speakers mooie, warme en rijke tonen weer te geven. De verschillende elementen in de mix werden goed van elkaar gescheiden, midrange stemmen hadden een mooie textuur en de hoge tonen van de percussie werden mooi om het scherm heen geplaatst.

De bas voelde ook erg vol, maar hierbij is het dus belangrijk om te onthouden dat er tijdens onze demo nog een losse subwoofer werd gebruikt. Ook dit onderdeel willen we dus nog iets uitgebreider testen.

Hoe zit het met de beeldkwaliteit en andere features?

Voor het beeld maakt de tv gebruik van het nieuwe META 3.0-paneel met four-stack Primary RGB Tandem-constructie. Dit paneel blijft indrukwekkend, ook al hebben we het dus al gezien bij de LG G5 en de Panasonic Z95B (al hun formaten), plus bij de 83-inch versie van de Samsung S95F. Dit paneel zal dus ongetwijfeld meerdere keren verschijnen op onze lijst van de beste OLED TV's.

Er is hier een verbeterde full-screen helderheid. Philips zegt dat de tv 350 nits moet kunnen bereiken (dat hangt wel af van de beeldmodus) en dat lijkt ook te helpen bij het leveren van levendigere kleuren in felverlichte scènes. De hoge HDR-piekhelderheid zorgt ook voor mooiere witte highlights.

We zijn ook erg onder de indruk van Philips' adaptieve "AI color gamut enhancement" die we in de demo's te zien kregen. Deze is ontworpen om de kleurweergave van de content die je kijkt dichter bij de native kleurweergave van het display te brengen. Dat zorgt voor rijke kleuren, maar de technologie pakt ook specifiek huidtinten aan om ze zo neutraal en natuurlijk mogelijk weer te geven. Die technologie zal trouwens op alle Philips OLED TV's van 2025 aanwezig zijn.

(Image credit: Future)

De OLED+910 heeft ondersteuning voor 4K/144Hz, plus VRR voor gaming. Daarnaast zijn er ook wat nieuwe features te vinden in Philips' Game Bar-software om je beeldkwaliteit aan te passen aan de hand van de game die je speelt.

Er zijn helaas wel nog steeds maar twee HDMI 2.1-poorten (van de vier) die dus geschikt zijn voor gaming in 4K/120Hz of 4K/144Hz. Philips heeft interessant genoeg zijn budget OLED TV, de OLED760, voorzien van vier HDMI 2.1-poorten, maar het bedrijf liet ons weten dat het moest kiezen tussen een krachtigere chip voor beeldverwerking met ondersteuning voor maximaal 2x HDMI 2.1 en een minder krachtige chip met ondersteuning voor 4x HDMI 2.1-poorten. Bij de OLED810, OLED+910 en OLED+950 heeft het bedrijf dus gekozen voor de krachtigere chips met betere beeldverwerking.

Dankzij het ingebouwde B&W-geluid hoef je in ieder geval niet per se een van de twee HDMI 2.1-poorten in te leveren voor een verbinding met een soundbar via HDMI eARC.

Natuurlijk krijgen je naast de bovenstaande features ook nog Philips' vierzijdige Ambilight-technologie. Ambilight zorgt ervoor dat het beeld groter aanvoelt dan het eigenlijk is en dat is een mooie bonus voor een tv die een degelijke thuisbioscoopervaring moet bieden voor mensen die geen zin hebben in een erg complexe setup.

We waren ook al grote fans van de voorganger van deze tv, de Philips OLED+909. Dankzij het nieuwe paneel, de nieuwe beeldverwerking en het nieuwe geluidssysteem met zijn eigen verbeterde verwerking lijkt dit een fantastische optie te worden voor mensen die een tv met een goed ingebouwd geluid zoeken.

We zullen natuurlijk nog zien hoe goed hij presteert in onze eigen tests (wanneer hij ook zijn eigen ingebouwde subwoofer moet gebruiken). De tv komt ergens in juni uit, maar we weten helaas nog niet wat de prijzen zijn. Het model van vorig jaar was in ieder geval te krijgen vanaf 2.199 euro (voor het 55-inch model).