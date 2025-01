Productie originele Sonos Arc soundbar wordt wellicht binnenkort stopgezet

Het lijkt erop dat de Sonos Arc zijn laatste liedje heeft gezongen. De soundbar staat nu op de website van Sonos met het Laatste Kans-label en is momenteel te koop voor 799 euro. Het merk heeft de gewoonte om oude producten stilaan uit te faseren wanneer hun opvolgers geïntroduceerd zijn en dat moment is wellicht aangebroken voor de originele Sonos Arc nu de Sonos Arc Ultra uit is.

We zagen hetzelfde bij de Sonos One toen de Sonos Era 100 werd geïntroduceerd. De Sonos One was nog even te koop met flinke kortingen en zodra die voorraden op waren, kon je alleen de Era 100 nog kopen. Het was aanvankelijk onduidelijk of de Arc Ultra een volledige vervanging zou zijn voor de Arc of een duurdere versie. Het lijkt erop dat we nu ons antwoord hebben. Hoewel de Ultra-versie een upgrade is, is die ook duurder en gezien de kortingen op de originele Sonos Arc kan het zeker een interessante investering zijn.

Druk echter niet té snel op "bestellen" bij Sonos, want andere retailers geven nog hogere kortingen op de Sonos Arc. Je kan hieronder in de prijsvergelijking bekijken welke winkels de scherpste prijzen hebben.

Prijssprong

Nu de originele Arc verdwijnt, wordt er een groot gat geslagen tussen de Sonos Beam Gen 2 en de Sonos Arc Ultra. De Arc Ultra van 999 euro is letterlijk twee keer zo duur als de Beam 499 euro. Tussen die twee prijspunten hebben concurrenten talloze opties, die vaak geleverd worden met een subwoofer en soms zelfs achterspeakers.

Hopelijk werkt Sonos aan iets nieuws om dit gat in hun aanbod op te vullen. Zo zou het fijn zijn om de nieuwe Sound Motion-driver van de Arc Ultra te zien in een goedkopere soundbar. Die driver zorgt er namelijk voor dat de bas krachtig kan worden zonder losse subwoofer. Verder zou een optie met naar boven gerichte speakers ook niet verkeerd zijn, aangezien die ontbreken in de Sonos Beam. Dit merk je vooral bij Dolby Atmos-content met hoogte-effecten.