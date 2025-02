Sonos heeft misschien eindelijk het grootste probleem van zijn app opgelost

2024 was nogal een slecht jaar voor Sonos en veel van zijn klanten vanwege een mislukte app-update die belangrijke features verwijderde en nieuwe problemen introduceerde. Tegen het einde van 2024 waren de problemen nog steeds niet volledig opgelost. Nu is het een nieuw jaar en lijkt er ook het een en ander te veranderen bij Sonos. Zo is CEO Patrick Spence inmiddels vertrokken en lijkt nu eindelijk een van de meest irritante problemen met de Sonos-app te zijn opgelost.

Dit klinkt misschien een beetje stom als je geen Sonos-speakers hebt (en de problemen dus niet gewend bent), maar klanten vieren nu het feit dat de volumebediening weer naar behoren werkt. We hebben dit zelf ook gecheckt bij ons Sonos-systeem en het klopt: de volumebediening werkt nu ineens weer.

Reacties van Sonos-gebruikers

Dit nieuws werd in de eerste instantie bekendgemaakt op de 'r/sonos'-subreddit, waar veel van Sonos' grootste fans en teleurgestelde klanten zich inmiddels hebben verzameld. "Ze hebben de volumebediening eindelijk gefikst," zei Brian Nicholson.

Het probleem rondom de volumebediening was eigenlijk vrij simpel. Er zat een flinke vertraging tussen het aanpassen van het volume in de app en de daadwerkelijke aanpassingen op de speakers zelf. Soms werkte de bediening overigens ook gewoon helemaal niet. Nou is dit natuurlijk een feature die je vrij regelmatig gebruikt bij een speaker, dus zo'n vertraging wordt al heel snel erg irritant.

De volumeproblemen waren nu al maandenlang een aantal van de belangrijkste problemen die werden besproken op de subreddit. Het is overigens wel belangrijk om te vermelden dat de app nog niet voor iedereen lijkt te zijn gefikst. Het probleem lijkt in ieder geval opgelost te zijn op iOS, maar sommige Android-gebruikers hebben aangegeven dat ze nog steeds problemen ervaren, terwijl andere gebruikers zeggen dat ze dit probleem nog nooit hebben meegemaakt.

Als we ervan uitgaan dat het probleem is opgelost en Sonos dus inderdaad met oplossingen lijkt te gaan komen in 2025, dan is de opluchting bij deze gebruikers op Reddit natuurlijk zeer begrijpelijk. Aan de andere kant is het wel vreemd dat het zo lang heeft moeten duren voordat volumebediening weer goed werkte op Sonos-speakers.