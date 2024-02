Hoe hoog moet de helderheid van je smartphone echt zijn?

2.000 nits, 2.600 nits en 4.500 nits piekhelderheid, we zien het getal steeds hoger worden bij nieuwe smartphones. Deze cijfers zijn respectievelijk van de Google Pixel 8-serie, Samsung Galaxy S24-serie en de OnePlus 12 (en OnePlus 12R).

De tijden van een plekje uit de zon vinden om je smartphonedisplay te kunnen aflezen lijken voorbij te zijn. Zelfs sommige (goede) budgettoestellen leveren inmiddels een piekhelderheid tussen de 1.000 en 1.500 nits en zijn dus prima te gebruiken buiten in het zonlicht.

Een hoge piekhelderheid is ook niet alleen fijn voor wanneer je wil kunnen zien wat je doet in fel zonlicht, maar ook voor het bekijken van HDR-content op je smartphone. Meerdere streamingdiensten geven je toegang tot films en series in HDR (high dynamic range) en met een hoge piekhelderheid kan je hier optimaal van genieten. HDR zorgt voor een groter kleurbereik en een groter contrast bij de films en series die ervan voorzien zijn en dat contrast zal steeds sterker zijn naarmate de piekhelderheid wordt verhoogd.

We vragen ons echter wel af wanneer de piekhelderheid eigenlijk hoog genoeg is. Er lijkt namelijk de laatste tijd een soort wedstrijdje te zijn ontstaan tussen de verschillende smartphonefabrikanten voor wie de hoogste piekhelderheid kan leveren. Dat is in de eerste instantie natuurlijk alleen maar positief voor de consument, maar wij denken dat het inmiddels wel genoeg is en dat er misschien nu beter op andere vlakken geïnnoveerd kan worden.

Piekhelderheid vs. standaardhelderheid

(Image credit: Future / Philip Berne)

Wanneer we het hebben over de helderheid van een smartphone (of ander display), kan er helaas ook wat verwarring ontstaan over hoe fel het display in werkelijkheid is. Meestal zie je in al het promotiemateriaal de hoeveelheid nits bij "piekhelderheid", want dat is het meest indrukwekkende getal. De piekhelderheid is echter niet de helderheid die gemeten wordt als het volledige scherm felverlicht is.

Daarnaast wordt de piekhelderheid van een smartphone ook niet altijd op dezelfde manier gemeten. Wanneer je wat meer in detail naar de specs van smartphonedisplays kijkt (veelal bij de voetnoten), zal je vaak zien dat er een helderheid genoemd wordt als maximale helderheid in het algemeen en dan vervolgens de nóg hogere piekhelderheid. De piekhelderheid wordt altijd gemeten bij een venster dat maar een klein gedeelte van het scherm inneemt, bijvoorbeeld een venster van 3% of 5% van het volledige display. Als alleen dat kleine venster fel moet oplichten, dan kan die piekhelderheid bereikt worden. Als echter je hele display verlicht wordt, zal de helderheid soms een stuk lager zijn.

Er wordt ook niet bij elke smartphone duidelijk vermeld bij wat voor percentage van het scherm de piekhelderheid getest is. OnePlus claimt bijvoorbeeld dat zijn OnePlus 12 een piekhelderheid van 4.500 nits heeft, maar de maximale helderheid voor het volledige scherm wordt vermeld als 1.600 nits. Interessant genoeg komt Google's geclaimde maximale helderheid op de Pixel 8 en Pixel 8 Pro overeen met die 1.600 nits die de OnePlus 12 ook bereikt. De piekhelderheid van de Pixel 8-toestellen is echter "maar" 2.400 nits. Google laat echter wel weten dat die piekhelderheid gemeten is bij een venster van 5%.

Weet de OnePlus 12 dan gewoon veel feller te branden bij zo'n klein venster, terwijl hij wel even fel is als de Pixel 8 als het gaat om de helderheid van het volledige display? Of heeft OnePlus zijn piekhelderheid gewoon gemeten bij een venster van 1% of nog kleiner? Dit is allemaal dus vrij onduidelijk, maar het is in ieder geval goed om te weten dat die piekhelderheid, waarmee vrijwel altijd geadverteerd wordt, zonder context redelijk nietszeggend is.

Hoeveel nits is nou eigenlijk genoeg?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Het is lastig om een specifiek getal aan te geven als antwoord op deze vraag. Dat komt dus gedeeltelijk omdat de meeste smartphones vooral hun piekhelderheid promoten en je niet eens altijd kan terugvinden welke maximale helderheid je kan verwachten van het volledige display. Laat dat nou juist de helderheid zijn die er ook echt toe doet.

Mocht je de maximale helderheid voor het volledige display wel terug kunnen vinden, dan zouden we je aanraden om voor een toestel te kiezen met minstens een maximale helderheid ergens tussen 1.000 en 1.500 nits. Nog meer helderheid is natuurlijk mooi meegenomen, zeker als je bijvoorbeeld toch al van plan was om voor een dure smartphone te gaan, maar we vinden het niet echt een extra reden om een specifiek toestel te kiezen. Heb je namelijk wel echt meer nodig dan bijvoorbeeld 1.500 nits? Nee, waarschijnlijk zullen de meesten de extra helderheid op een gegeven moment toch niet meer merken of niet meer gebruiken, omdat je jezelf natuurlijk niet wil verblinden.

Voor het bekijken van HDR-content op je smartphone is een relatief hoge helderheid mooi meegenomen, maar zelfs dan is een maximale helderheid ergens tussen de 1.000 en 1.500 ook al uitstekend. Sommige van de beste OLED TV's halen in vergelijking bijvoorbeeld maar net een piekhelderheid tussen de 1.000 en 1.500 nits en de standaard maximale helderheid van die tv's ligt dus nog een stuk lager. Zelfs buiten in de felle zon zou een smartphone met een algemene helderheid binnen dit bereik dus nog prachtige HDR-beelden moeten kunnen weergeven.

Dit soort getallen kunnen wel enigszins nuttig zijn bij de zoektocht naar een nieuwe telefoon, maar uiteindelijk is het natuurlijk het beste om de helderheid van een nieuwe smartphone gewoon te testen in de buitenlucht wanneer de zon fel schijnt. Dan zal je zien of het toestel fel genoeg is voor jou, of dat je toch een feller display nodig hebt.

De meeste flagships van vandaag de dag zullen echter voor de meeste mensen al meer dan genoeg helderheid leveren. Wij zouden je dus aanraden om niet al te veel aandacht te schenken aan welke smartphonefabrikant de hoogste piekhelderheid op papier heeft staan. Je kan misschien beter letten op dingen zoals antireflectietechnologie. Zo maakt de Samsung Galaxy S24 Ultra bijvoorbeeld gebruik van een antireflectiecoating die op een felle dag misschien nog wel een groter verschil maakt dan de hoge helderheid van het display. Als je namelijk via zo'n coating al van de vervelendste weerspiegelingen af kan komen, dan hoeft het scherm ook niet zo te concurreren met de helderheid van de zon om nog goed zichtbaar te zijn.