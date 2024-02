Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

OnePlus 12R: review in een notendop

OnePlus trapt 2024 af met twee nieuwe telefoons, de OnePlus 12 en de intrigerende OnePlus 12R. De R-versie is niet nieuw, maar werd voorheen uitsluitend in India verkocht. Dit is de eerste keer dat hij internationaal verkrijgbaar is. Kort samengevat, wil OnePlus met de R-serie prestaties op vlaggenschipniveau leveren voor iets minder geld. De OnePlus 12R kunnen we daarom zien als een soort van gulden middenweg tussen de OnePlus 12 en de OnePlus Nord 3.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Op het eerste gezicht lijkt de OnePlus 12R sterk op de OnePlus 11. De telefoons zijn ongeveer even groot en hebben het iconische camerablok dat overgaat in de zijkant van de telefoon. De notificatieslider is van kant gewisseld (OnePlus zegt dat dit de antenneprestaties verbetert) en de telefoon mist draadloos opladen, maar is verder prachtig vormgegeven, heeft sterke prestaties en een lange batterijduur.

Verder komt alleen de kwaliteit van de hoofdcamera overeen met de OnePlus 11. De andere camera's presteren allemaal aanzienlijk minder goed. Verder zien we dezelfde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 die in talloze premium telefoons uit 2023 zat, tot 16GB RAM, 256GB opslag en de grootste batterij ooit in een OnePlus-telefoon. De software komt dan weer overeen met de OnePlus 12, want je krijgt Android 14 met OxygenOS 14. Helaas kunnen we over het updatebeleid niet hetzelfde zeggen. Waar de OnePlus 12 vier jaar Android- en vijf jaar security-updates krijgt, moet de OnePlus 12R het doen met respectievelijk drie en vier jaar.

Op het display is helemaal niet bespaard. Je krijgt een 1,5K LTPO 4.0 AMOLED-scherm met een adaptief refresh rate, hoge touch response rate en dezelfde piekhelderheid van 4.500 nits als de OnePlus 12.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Als de OnePlus 12R ergens tekortschiet ten opzichte van de OnePlus 12, dan is het de camera. De 50MP-hoofdcamera levert een vergelijkbare ervaring als die van het vlaggenschip van vorig jaar, maar De 8MP-groothoekcamera en 2MP-macrocamera komen qua prestaties overeen met de OnePlus Nord 3.

In deze prijsklasse is er weinig dat direct kan concurrenten met de OnePlus 12R. Vooral oudere telefoons die in prijs zijn gedaald, komen in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus 11, Samsung Galaxy S23 en Motorola Edge 40 Pro. Is dit een van de beste OnePlus-telefoons tot nu toe? Dat zou zomaar kunnen.

OnePlus 12R review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 699 euro

Slechts één configuratie (16GB RAM + 256GB opslag)

Te koop vanaf 13 februari 2024

De OnePlus 12R is de globale variant van de OnePlus Ace 3, die begin 2024 in China werd gelanceerd. De OnePlus 12R maakte zijn debuut als onderdeel van de wereldwijde lancering van de OnePlus 12 op 23 januari. Vanaf 13 februari 2024 start de officiële verkoop.

Hoewel er een versie met 128GB bestaat, kan je de OnePlus 12R hier uitsluitend kopen met 256GB opslag. Voor die versie ben je 699 euro kwijt, 250 euro minder dan de adviesprijs van de OnePlus 12. Met deze prijs zit de OnePlus 12R ook ruim onder concurrenten als de Google Pixel 8, Samsung Galaxy S24 en iPhone 15. Oudere telefoons, zoals de Samsung Galaxy S23 en Google Pixel 7, komen daarentegen wel in de buurt van deze adviesprijs.

De vergelijking met de reguliere OnePlus 12 is eveneens interessant. Voor 250 euro meer krijg je dezelfde hoeveelheid opslag, een iets beter scherm, veelzijdigere camera's van hogere kwaliteit, een jaar langer software-updates en de Snapdragon 8 Gen 3 in plaats van de Snapdragon 8 Gen 2.

Prijs-kwaliteit score: 4 / 5

OnePlus 12R: specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 1 Afmetingen: 163,3 x 75,3 x 8,8mm Gewicht: 207g Display: 6,78-inch (2.780 x 1.264) 19,8:9 1Hz - 120Hz LTPO 4.0 ProXDR AMOLED Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 16GB (LPDDR5X) Opslag: 256GB (UFS 4.0) Besturingssysteem: OxygenOS 14 op basis van Android 14 Hoofdcamera: 50MP, f/1,8, Sony IMX890 met OIS Ultrawide: 8MP, f/2,2, Sony IMX355, vaste focus, 112º kijkhoek Macro: 2MP, vaste focus op 4cm afstand Selfiecamera 16MP, f/2,4, vaste focus Batteij: 5.500mAh Opladen 100W met kabel, niet draadloos Kleuren: Iron Gray, Cool Blue

OnePlus 12R review: design

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Premium ontwerp met metalen afwerking

Notificatieslider blijft behouden

IP64-gecertificeerd voor water- en stofbestendigheid

De OnePlus 12R ziet eruit als een premium toestel, mede dankzij het ronde camerablok dat doorloopt in de zijkant. De Iron Gray-variant heeft een matglazen achterkant die vingerafdrukken weert, maar misschien iets té glad aanvoelt. De Cool Blue-variant is net zo glad en vingerafdrukken vallen hier sneller op, dus Iron Gray is zonder twijfel onze favoriet.

Als je geen fan bent van de hoekige iPhones of Galaxy-smartphones, is de OnePlus 12R de perfecte oplossing. Het glas aan de voor- en achterkant loopt elegant over in het dunne metalen frame. Door de afgeronde zijkanten heb je weliswaar iets minder grip op het geheel.

Image 1 of 6 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De USB-C-poort, het simkaartslot en luidsprekerrooster bevinden zich langs de onderkant, terwijl de microfoons en IR-blaster bovenaan zitten. Dit laatste is een nieuwe toevoeging die je tegenwoordig zelden ziet op telefoons en transformeert de OnePlus 12R in een universele afstandsbediening voor je tv, projector en meer.

De iconische notificatieslider is gelukkig behouden. In het verleden heeft OnePlus de slider al eens weggehaald bij goedkopere telefoons, zoals de OnePlus 10T, en we zijn blij dat dat hier niet is gebeurd. Gek genoeg is de slider wel verplaatst en zit hij nu aan de rechterkant, wat volgens OnePlus zorgt voor een betere werking van de antennes. Voor wie overstapt van een oudere OnePlus-telefoons, is het daarom even wennen.

De OnePlus 12R is dunner (en een tikje lichter) dan de standaard OnePlus 12, wat deels is te wijten aan het gebrek aan draadloos opladen. Verder krijgen we slechts een IP64-certificering voor water- en stofbestendigheid. Hiermee is hij bestand tegen een lichte tot matige regenbui, maar niet tegen volledige onderdompeling in water. Laat de OnePlus 12R daarom zeker niet vallen in de wasbak of een emmer water, want dat kan fataal zijn. Goedkopere concurrenten, zoals de Motorola edge 40 neo, bieden tegenwoordig al een IP67-certificering en kunnen een duik in het water wel overleven. Hier is dus nog ruimte voor verbetering.

Design score: 3,5 / 5

OnePlus 12R review: Display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

6,78-inch 1,5K 19,8:9 120Hz LTPO 4.0 ProXDR AMOLED display

Belachelijk hoge piekhelderheid van 4.500 nits

Aqua Touch is handig voor gebruik in de regen

Als je verder kijkt dan de marketingpraatjes (en dat zijn er best wat), dan zie je dat het beeldscherm van de OnePlus 12R geweldige specs heeft. Het is een AMOLED-display van 6,78 inch met 1,5k-resolutie dat wordt beschermd door Gorilla Glass Victus 2. Verder is de piekhelderheid van 4.500 nits hetzelfde als bij de OnePlus 12.

Ter vergelijking: de iPhone 15 haalt 2.000 nits, terwijl de Galaxy S24 2.600 nits haalt. Hoewel er een grens is waarop extra helderheid nutteloos begint te worden (en die heeft OnePlus zeker overschreden hier), geniet je van uitstekende leesbaarheid buitenshuis tot optimale weergave van HDR-inhoud. De OnePlus 12R lijkt gemaakt te zijn voor HDR, aangezien er ondersteuning is voor Dolby Vision, HDR Vivid en HDR10+.

De LTPO 4.0-technologie zorgt voor een verbeterde energie-efficiëntie, omdat dit nieuwe paneel meer verschillende frequenties tussen 1Hz en 120Hz kan weergeven. Bij statische content zakt het opnieuw naar 1Hz, bij een serie op Netflix stijgt het naar 30Hz en tijdens het scrollen op sociale media wordt het helemaal naar 120Hz opgedreven.

Voor gamers is er een indrukwekkende aanraakresponssnelheid van 1000 Hz die zorgt voor de meest nauwkeurige bediening in games ooit. "HyperRender" is op zijn beurt verantwoordelijk is voor de kalibratie van de achtergrondverlichting games. Dit houdt rekening met de omgeving waarin je speelt en optimaliseert het contrast en de helderheid.

Hoewel de OnePlus 12R niet waterbestendig is, krijgt het display wel de nieuwe Aqua Touch-functie. Dit is een algoritme dat de OnePlus 12R helpt onderscheid te maken tussen waterdruppels en echte aanraakinvoer op een nat scherm. In de praktijk was dit een enorme meerwaarde. Het is niet helemaal perfect, maar zeker bij lichte regen is het scherm nog prima te gebruiken.

Display score: 5 / 5

OnePlus 12R review: software

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

OxygenOS 14 bovenop Android 14

Amper dubbele apps of bloatware, fijne personalisatie

Drie jaar Android- en vier jaar security-updates mag beter

Als je al lange tijd OnePlus-gebruiker bent, weet je dat OxygenOS wat van zijn eigen identiteit heeft verloren sinds de samenwerking met moederbedrijf Oppo nauwer is geworden. OxygenOS 14 bevat wel nog steeds de kernwaarden van OnePlus, inclusief alle handigheidjes die zo goed zijn dat je ze op elke telefoon wil zien.

Zen Space is bijvoorbeeld handig voor je digitaal welzijn en werkt samen metde ingebouwde Digital Wellbeing van Android. Gebaren en zwevende vensters voegen een hoop flexibiliteit toe aan de multitasking en de mogelijkheid om snel apps te starten via de vingerafdruksensor is eveneens fijn.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De Shelf is een interessante toevoeging waar OnePlus moeite mee heeft gehad. We zijn er niet van overtuigd dat de huidige locatie (naar beneden swipen op het homescherm) ter vervanging van snelle toegang tot meldingen en snelle instellingen helemaal juist is. Het is hoe dan ook een fijne manier om alle belangrijke info in één oogopslag te zijn. OxygenOS slaagt erin om een balans te vinden tussen eenvoud en functionaliteit, terwijl concurrenten vaak een stortvloed aan features toevoegen die de gemiddelde gebruiker nooit zal vinden.

We zijn ten slotte minder tevreden met het updatebeleid. Vorig jaar zat OnePlus op gelijke hoogte met Samsung door vier jaar Android-updates en vijf jaar security-updates aan te bieden. Hoewel Samsung (en Google) dat nu verhoogd hebben naar zeven jaar, krijgt de OnePlus 12 evenveel updates als de OnePlus 11. De OnePlus 12R moet het daarentegen doen met drie Android-updates en vier jaar security-updates, waardoor hij zijn laatste update tegelijkertijd met de OnePlus 11 zal ontvangen. Het was naar onze mening beter geweest als de OnePlus 12 en 12R hetzelfde updatebeleid hadden.

Software score: 4 / 5

OnePlus 12R review: camera

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Dezelfde 50MP-camera als de OnePlus 12

Hetzelfde RAW HDR-algoritme als de OnePlus 12

Groothoek- en macrocamera presteren ondermaats

Hoewel de cameraopstelling aan de achterzijde van de OnePlus 12R op het eerste gezicht lijkt op die van de OnePlus 12, is dit waarschijnlijk het grootste verschil tussen beide telefoons en een van de grootste compromissen. Je krijgt nog steeds dezelfde 1/1,56-inch Sony IMX890-sensor vanop de OnePlus 11, inclusief een jaar aan softwarematige verfijning, evenals snellere bediening binnen de camera-app. Helaas stopt het goede nieuws bij de hoofdcamera.

De 8MP-groothoekcamera levert consistente kleuren tegenover de hoofdcamera bij goede belichting, maar details gaan verloren als je foto's van de twee camera's vergelijkt. De 2MP-macrocamera had wat ons betreft niet gehoeven, want die resultaten zijn niet bruikbaar.

Cameravoorbeelden

Image 1 of 15 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)



De beste resultaten krijg je zonder twijfel met de hoofdcamera. De sensor biedt genoeg veelzijdigheid om de gemiddelde mobiele fotograaf tevreden te stellen en hoewel er geen Hasselblad-branding is, is de beeldkwaliteit over het algemeen geweldig. Vooral foto's met HDR zijn van topklasse en kunnen concurreren met de allerbeste cameratelefoons.

Naast foto's in 12,5MP met uitstekende kleuren, details en dynamisch bereik, heb je de keuze om foto's in 50MP vast te leggen, evenals HDR-opnamen in RAW-formaat. Het RAW HDR-algoritme van de OnePlus 12 is hier eveneens aanwezig, hoewel we dat in eerste instantie niet hadden verwacht.

Een groeiende trend in het huidige tijdperk van smartphonefotografie die niet zo overheersend is op de OnePlus 12R, is AI-fotobewerking. Zowel Samsung als Google zetten hier sterk op in, maar OnePlus houdt het bij de traditionele foto-ervaring en daar kunnen wij ons zeker in vinden. Uiteindelijk kan je in de Google Foto's-app bewerking met AI-tools uitvoeren als je een Google One-abonnement aanschaft. We vinden het een logische keuze van OnePlus om weg te blijven van deze AI-fotobewerking.

Camera score: 3,5 / 5